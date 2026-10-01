Grand Prix du roman de l’Académie française 2026 : la première sélection

La première liste réunit 12 romans, présentés par l’Académie selon l’ordre alphabétique de leurs auteurs :

Le Pays des étés, de Pierre Adrian, Gallimard

Les Maîtres du sol, de Ryad Assani-Razaki, Liana Levi

Chronique d’un royaume perdu, d’Ananda Devi, Grasset

Le Fabuleux Piano, de Sonia Devillers, Robert Laffont

La solitude des professeurs est infinie, de Yannick Haenel, Gallimard

Hyperkarma, de Nicolas Idier, Stock

Le Rappel des oiseaux, de Sébastien Lapaque, Actes Sud

Les Amants du Vercors, de Jessica L. Nelson, Albin Michel

Heures sauvages, de Marie Petitcuénot, Héloïse d’Ormesson

De l’autre côté du lac, de Sylvain Prudhomme, Les Éditions de Minuit

La Guerre éternelle, d’Olivier Rolin, Gallimard

Midgar, de Noham Selcer, Gallimard

Créé en 1914 et rattaché à la Fondation Broquette-Gonin, le Grand Prix du roman est décerné chaque année par l’Académie française.

La Commission du Grand Prix du roman comprend 12 académiciens titulaires ainsi que quelques suppléants. Elle établit une première liste, puis une deuxième sélection ramenée à trois ouvrages. Ces trois titres sont ensuite soumis à l’ensemble de l’Académie, qui désigne le lauréat à bulletin secret.

La deuxième liste sera dévoilée le jeudi 15 octobre, avant l’attribution du prix le jeudi 29 octobre.

En 2025, le Grand Prix du roman avait été attribué à Yanick Lahens pour Passagères de nuit, publié chez Sabine Wespieser. L’écrivaine haïtienne l’avait emporté au troisième tour, avec 11 voix contre 10 à Pauline Dreyfus. Le prix était alors doté de 10.000 €.

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Crédits photo : Institut de France

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera

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