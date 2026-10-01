Vroum reprend les Éditions de l’Attente et confie leur direction à Garance Dor

Garance Dor prend ainsi la tête éditoriale des deux maisons. Déjà à la direction des Éditions Vroum, fondées à Rennes en 2021, elle accompagnera désormais aussi la nouvelle étape des Éditions de l’Attente, reprises après plus de trente ans d’existence.

Fin 2025, Françoise Valéry et Franck Pruja avaient annoncé vouloir « passer la main » et transmettre la maison à de nouvelles énergies, en se disant prêts à étudier des candidatures et à accompagner leurs successeurs.

Dans un premier temps, les deux structures continueront de fonctionner séparément. Elles conserveront leurs noms et leurs implantations : Vroum reste à Rennes, en Bretagne, tandis que L’Attente demeure en Nouvelle-Aquitaine.

Plus de 200 titres repris avec la maison

Fondées à Bordeaux en 1992 par Franck Pruja et Françoise Valéry, tous deux artistes issus des Beaux-Arts de Bordeaux. Les Éditions de l’Attente disposent d’un catalogue de plus de 200 titres et ont publié plus d’une centaine d’autrices et d’auteurs. Leur ligne est consacrée aux écritures poétiques contemporaines, à la croisée de plusieurs genres littéraires et artistiques.

La reprise doit aussi s’accompagner d’une évolution de l’identité graphique de L’Attente. Vincent Menu, graphiste qui a conçu celle des Éditions Vroum, travaillera à cette refonte.

Une nouvelle programmation éditoriale est prévue à partir de 2027. En parallèle, Vroum poursuivra son propre catalogue.

Deux catalogues maintenus

Fondées par Garance Dor et Vincent Menu, les Éditions Vroum sont installées à Rennes. Elles publient la revue Véhicule depuis 2010 et des livres depuis le début des années 2020. Vroum publient des ouvrages de littérature, de poésie, de performance et de création contemporaine. La maison travaille avec plusieurs formats et accorde une place importante à la conception matérielle des ouvrages.

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Les deux structures prévoient également de poursuivre ou développer les activités organisées autour de leurs publications et de leurs auteurs : rencontres, lectures, ateliers, interventions en milieu scolaire ainsi que collaborations avec les librairies, bibliothèques et structures culturelles. Ces actions doivent être menées en Bretagne comme en Nouvelle-Aquitaine.

Reprendre L’Attente, c’est poursuivre une histoire déjà existante tout en transformant son chemin vers de nouvelles aventures. C’est une responsabilité autant qu’une joie : celle de sauver un fonds, de le faire vivre et circuler, mais aussi d’impulser une nouvelle dynamique et d’ouvrir une nouvelle étape de son histoire. Garance Dor

Crédit image : C.ABLAIN / Garance Dor

Par Clotilde Martin

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