Comment expliquer la liberté aux enfants ?

De son corps à ses choix : Pour parler de liberté, l’album commence par le corps. Sentir le vent en haute altitude, pouvoir penser ce que l’on veut, aller avec qui l’on souhaite, et surtout être soi-même : autant d’expériences qui permettent aux enfants de saisir progressivement cette notion parfois abstraite.

Mais la liberté n’existe pas seule. Elle est présentée comme un droit partagé par tous, petits, grands ou même super-héros, et qui « s’arrête là où commence celle des autres ». Une manière simple d’aborder également l’égalité, le respect et la tolérance.

Un droit qui n’est partout pas garanti

L’album ne contourne pas la réalité : dans certains pays, la liberté est interdite, et la conquérir peut demander du courage, parfois même au péril de sa vie. Une dimension qui donne à l’ouvrage une portée citoyenne, en invitant les enfants à réfléchir à leurs droits et à ceux des autres.

Les éditions La joie de Lire (collection Versatiles) nous en proposent un extrait, à paraitre le 6 novembre :

Sybille Hein est née en Basse-Saxe et vit aujourd’hui à Berlin. Elle a étudié la philosophie et l’illustration. Pendant de nombreuses années, elle a sillonné les scènes allemandes avec un spectacle de cabaret. Elle écrit aujourd’hui des livres pour enfants et adultes, des pièces de théâtre pour la radio, des textes satiriques et de nombreuses chansons subversives.

Par Lina Tinel-Sebie

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