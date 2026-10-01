Cachez le nom de l’auteur, relisez la phrase

Le Prix de la Page 111 repose sur un principe délicieusement simple : le jury ne lit qu’une seule page de chaque livre — la page 111 — après que le nom de l’auteur et le titre ont été masqués. Né en 2012 autour de Richard Gaitet et de Radio Nova, le prix assume son esprit parodique : le lauréat reçoit 1,11 €, en 111 pièces d’un centime. J’y vois aussi un petit aveu. Si nous voyons le nom, nous ne lisons peut-être plus tout à fait la même phrase.

Prenez un livre ouvert. Posez une bande de papier sur le nom de l’auteur. Si le logo de l’éditeur dépasse encore, posez votre stylo dessus : qu’il apprenne lui aussi à se taire quelques minutes. Quant au verdict de la quatrième de couverture — « l’une des voix les plus bouleversantes de notre époque » — nous ne l’avons même pas invité à la table. Il reste la phrase. Lisez-la.

Est-elle souple ou relâchée ? S’ouvre-t-elle à la deuxième lecture, ou exige-t-elle simplement qu’on la lise deux fois ? La comparaison porte-t-elle le poids de la phrase ou s’est-elle installée au milieu pour faire joli ? Le point coupe-t-il volontairement le souffle, ou l’auteur s’est-il seulement fatigué à cet endroit ?

Maintenant, retirez le papier. Le nom apparaît. Aucune lettre de la phrase n’a changé. Pourtant, quelque chose se déplace dans le fauteuil du lecteur. Il y a une minute, la syntaxe trébuchait. Maintenant, nous envisageons une rupture volontaire. La répétition inutile devient peut-être un motif insistant. L’opacité, qui nous agaçait, pourrait bien être une manière courageuse de déranger le confort du lecteur. La phrase est restée exactement au même endroit. C’est notre balance qui a bougé.

L’an dernier, le jury de la Page 111 a couronné une page de Tambora, d’Hélène Laurain, pour son usage de la répétition. Sans savoir qui répétait. Là, la répétition a dû se défendre seule — et elle a tenu.

Quand la signature arrive avec son avocat

Je l’ai observé chez d’autres lecteurs, mais aussi chez moi. J’ai parfois construit des étages qui n’existaient pas dans le texte afin de sauver un paragraphe bancal d’un écrivain que j’aimais. « Ici, il rend volontairement sa langue rugueuse », me disais-je. Peut-être n’avait-il tout simplement pas réussi à la lisser. « Cette répétition traduit l’obsession du personnage. » Peut-être avait-il oublié qu’il avait employé la même formule deux pages plus tôt. « Ce vide est laissé au lecteur. » Peut-être que l’appartement avait été livré avant la fin des travaux.

On offre gratuitement des services d’architecture d’intérieur aux écrivains que l’on admire. Chez un inconnu, si le mur penche, il penche ; si la porte ne ferme pas, on appelle le menuisier. À l’un, nous prêtons des intentions. À l’autre, nous demandons des résultats. La phrase d’un auteur reconnu arrive à l’interrogatoire avec son avocat. Celle d’un inconnu attend encore au contrôle d’identité.

C’est pour cela que je pose cette bande de papier sur le nom. Non pour prétendre que nous pouvons lire sans contexte, mais pour voir à quel moment notre regard quitte le texte et commence à lire la réputation.

Un nom avec du crédit sur le compte

Posons deux manuscrits sur une table. Sur le premier figure le nom d’un écrivain dont nous connaissons les livres depuis vingt ans. Sur le second, un nom que nous n’avons jamais vu. Plaçons dans les deux exactement la même phrase : sujet trop éloigné de son verbe, comparaison qui s’est pris les pieds dans le tapis, construction qui refuse de s’ouvrir à la première lecture.

La phrase est identique. À l’auteur connu, nous accordons un peu plus de temps. J’appelle cela le capital de la signature. L’expression n’est pas de Pierre Bourdieu, mais elle lui doit beaucoup. Je l’emploie pour désigner ce moment où le capital symbolique accumulé autour d’un auteur se reporte sur son nom imprimé et commence à travailler avant la première phrase.

Ce capital ne tombe pas du ciel un mardi matin. Il s’accumule : éditeur, critiques, prix, entretiens, festivals, livres précédents, invitations, citations sur les quatrièmes de couverture. Peu à peu, la signature entre dans la pièce avant l’écrivain, choisit sa chaise, demande un verre d’eau et pose devant le manuscrit une petite plaque invisible : « À lire avec attention. »

Son premier bénéfice est le temps. Quand le roman d’un auteur reconnu ne s’ouvre pas immédiatement, le lecteur peut penser : « Quelque chose m’échappe. » Il continue quelques pages. Quand le texte d’un inconnu ne s’ouvre pas, il est plus facile de conclure : « Ça ne marche pas. » Douter de soi fait partie de la lecture. Mais lorsque ce doute travaille systématiquement au profit de celui dont nous connaissons déjà le nom, il n’y a plus seulement de la littérature sur la table.

Borges change l’étiquette, la phrase change de goût

Borges avait construit une machine presque parfaite pour révéler ce mécanisme. Dans « Pierre Ménard, auteur du Quichotte », Ménard ne veut pas copier Cervantès. Il veut parvenir, en étant Pierre Ménard, homme du XXe siècle, à écrire certains passages qui coïncident mot pour mot avec ceux de Cervantès. Les mots sont les mêmes. La signature change. Et soudain le narrateur découvre dans le texte de Ménard une profondeur, une subtilité, une audace qu’il ne lisait pas de la même manière chez Cervantès. Borges pousse évidemment la plaisanterie jusqu’à l’absurde.

Mais l’absurde tient parce qu’il reconnaît quelque chose que nous faisons réellement : nous ne lisons jamais seulement des mots. Nous apportons avec nous l’époque, l’œuvre antérieure, ce que l’on nous a dit de l’auteur, son éditeur, ses prix, son prestige. Avant que la première phrase entre en scène, le nom de l’auteur est déjà assis au premier rang.

Cela ne signifie pas que toute réputation soit une fraude. Trente années passées à construire une langue donnent un contexte. La rupture présente dans le nouveau livre d’un écrivain peut résonner avec vingt années de travail antérieur. Lire cette histoire n’est pas tricher. Une signature peut être une note de bas de page. Le problème commence lorsque la note se met à lire le texte à notre place.

Alors certaines signatures circulent avec un crédit ouvert. Une histoire qui s’arrête devient « structure ouverte ». Une intrigue qui se disperse reflète « la fragmentation du monde contemporain ». Un personnage qui n’a jamais quitté le papier résiste peut-être « à la tyrannie de la psychologie ». La même chose, sous un nom inconnu, peut s’appeler maladresse, faiblesse ou besoin d’édition. Le cliché d’un maître devient parfois « puissance de la simplicité ». La simplicité d’un débutant : « il n’y a pas encore d’idée ». Le nom allume un projecteur au-dessus de la phrase. Sous cette lumière, même une fissure dans le mur peut commencer à ressembler à une texture volontaire.

Prière de laisser le nom au vestiaire

Voilà pourquoi les lectures anonymes ne sont pas seulement un jeu. Le Prix de la Page 111 ne prétend évidemment pas résoudre la question de la valeur littéraire avec une page choisie arbitrairement. C’est précisément son charme. Mais son dispositif produit malgré lui une expérience assez sérieuse : pendant quelques minutes, il retire du texte une information dont nous savons qu’elle peut agir sur notre jugement. Cette année encore, la sélection annoncée par ActuaLitté a été établie sans que le jury connaisse ni les auteurs ni les titres.

Les concours sous pseudonyme font quelque chose de semblable. En Turquie, j’envoie mes nouvelles à des concours sous des noms d’emprunt ; chaque fois, je sais que ma phrase entrera seule dans la pièce. Le pseudonyme ne sépare pas éternellement l’auteur de son texte. Il demande simplement au nom d’attendre au vestiaire jusqu’au premier jugement.

La méthode est imparfaite. On peut reconnaître un style. Un manuscrit peut trahir son auteur. Mais le principe contient une petite confession institutionnelle : si nous voyons le nom, notre jugement peut changer. En 2025, quand sa sélection a fait la part belle aux maisons indépendantes, le jury de la Page 111 a rappelé que les pages avaient été lues anonymement. Autrement dit : lorsque les noms disparaissent, la carte peut changer.

Dans « La mort de l’auteur », publié en français en 1968, Roland Barthes voulait retirer à l’Auteur la position de dieu chargé de fermer le sens du texte par son intention. L’Auteur est sorti par une porte. Il lui arrive aujourd’hui de revenir par une autre, sous forme de marque. Autrefois, « j’ai voulu dire ceci » pouvait interrompre la lecture. Désormais, certaines signatures semblent parfois murmurer avant même que le livre soit ouvert : « Ceci est important. »

Mon intention n’est pas de faire descendre les écrivains reconnus de leur piédestal. Une signature peut être la conséquence légitime de décennies de travail, de langue et de confiance gagnée. Je demande seulement qu’elle n’acquitte pas automatiquement la phrase. Et que la phrase de l’inconnu ne soit pas pesée avec des poids plus lourds.

Une bonne phrase peut entrer dans la pièce sans fanfare. Elle peut ne pas avoir de grand éditeur derrière elle, aucun prix devant elle, aucun écrivain célèbre sur sa quatrième de couverture. Elle peut être seule. Et tenir.

Il y avait deux manuscrits sur ma table. J’ai relu pour la troisième fois la phrase bancale de l’auteur connu. Puis j’ai rouvert l’autre dossier. Le même défaut était là.

J’ai posé mon stylo rouge en travers des deux noms.

Adnan Algın est écrivain et poète à Istanbul. Correcteur en agence de publicité depuis plus de vingt ans, il a aussi préparé pour la publication une quinzaine de romans traduits en turc (Stephen King, Neil Gaiman, Lee Child…). Il est l’auteur d’un recueil d’essais, Fax, Taxi & Sex – Espassız Sayıklamalar (Bamm, 2009).

Par Auteur invité

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