Quand être "ami des Juifs" devient un phénomène à interroger

Le philosémitisme est-il simplement le miroir inversé de l’antisémitisme ? C’est l’une des questions posées par cette enquête collective. Car derrière une valorisation apparente du judaïsme peuvent aussi se cacher des représentations fantasmées : peuple élu, intelligence, réussite dans les affaires… À l’inverse, certaines formes de sympathie peuvent-elles témoigner d’une véritable reconnaissance ?

Une enquête mondiale

Pourquoi certains Japonais et Coréens se passionnent-ils pour une traduction du Talmud ? Pourquoi certains Indiens se présentent-ils comme « juifs » sur les sites de rencontre ? Et comment les États peuvent-ils utiliser leur rapport à l’héritage juif pour construire une certaine image d’eux-mêmes ? Autant de situations qui montrent que le philosémitisme recouvre des réalités multiples, parfois difficiles à réunir sous une même définition.

Pour tenter de comprendre ce phénomène, l’ouvrage confronte des situations particulièrement diverses. Des nationalistes chrétiens américains aux progressistes polonais revendiquant une forme de proximité avec l’identité juive, en passant par le Maroc, la Chine, le Japon, l’Inde ou encore le Nigeria, les contributeurs explorent les multiples façons dont le judaïsme et les Juifs sont perçus, mobilisés ou revendiqués à travers le monde.

Les éditions Albin Michel nous en proposent un extrait, à paraître le 7 octobre :

Edith Bruder, chercheuse associée à la School of Oriental and African Studies de l’Université de Londres, s’est notamment fait connaître avec Black Jews et l’ouvrage collectif Juifs d’ailleurs. Diasporas méconnues, identités singulières. Pour cette nouvelle enquête, elle s’entoure de spécialistes venus de différents horizons afin de proposer un panorama contemporain du phénomène.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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