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Prix du Meilleur Livre étranger 2026 : neuf titres dans la deuxième sélection, une autrice repêchée

Le Prix du Meilleur Livre étranger 2026 resserre sa sélection : neuf ouvrages restent désormais en lice, six en fiction et trois en non-fiction. 

Le 01/10/2026 à 16:07 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

01/10/2026 à 16:07

Hocine Bouhadjera

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La deuxième sélection Fiction :

Lazar, de Nelio Biedermann, traduit de l’allemand par Rose Labourie, Belfond

La Fête, de Lucy Fricke, traduit de l’allemand par Isabelle Liber, Le Quartanier

Seul un jour, de Marco Lodoli, traduit de l’italien par Louise Boudonnat, P.O.L

Le Soldat remémoré, d’Anjet Daanje, traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin, Gallimard

Fonseca, de Jessica Francis Kane, traduit de l’anglais par Mona de Pracontal, La Table Ronde

John, fils de John, de Douglas Stuart, traduit de l’anglais par Charles Bonnot, Globe

Non-fiction :

Pessoa. L’œuvre-vie, de Richard Zenith, traduit par Nicolas Richard, Seuil

Une nation d’étrangers, d’Ece Temelkuran, traduit de l’anglais par Christel Gaillard-Paris, Stock

Le Fils de l’oligarque, de Patrick Radden Keefe, traduit de l’anglais par Anne-Sylvie Homassel, Belfond

Dévoilée début septembre, la première sélection réunissait douze ouvrages : neuf en fiction et trois en non-fiction. 

Créé en 1948 par un groupe de directeurs littéraires de maisons d’édition, le Prix du Meilleur Livre étranger compte parmi les plus anciennes récompenses françaises consacrées à la littérature traduite. Il distingue chaque année un ouvrage de fiction et un livre de non-fiction publiés à l’étranger puis traduits en français. Depuis 2011, il bénéficie du soutien de Sofitel et sa cérémonie est accueillie au Sofitel Paris Le Faubourg.

Manuel Carcassonne et Anne Freyer assurent le secrétariat général du prix. Le jury comprend également Daniel Arsand, Nathalie Crom, Gérard de Cortanze, Catherine Enjolet, Christine Jordis, Jean-Claude Lebrun, Alexis Liebaert, Joëlle Losfeld, Anne-Marie Métailié et Joël Schmidt.

En 2025, Carys Davies avait remporté la catégorie fiction avec Éclaircie, publié à La Table Ronde dans une traduction de David Fauquemberg. Le prix de non-fiction avait été attribué à Leila Guerriero pour L’Appel, paru chez Rivages dans une traduction de Maïra Muchnik.

Un prix spécial avait également distingué Judith Koelemeijer pour Etty Hillesum. L’histoire de sa vie, publié au Seuil et traduit par Philippe Noble et Isabelle Rosselin.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Lazar

Nelio Biedermann trad. Rose Labourie

Paru le 20/08/2026

349 pages

Belfond

23,00 €

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La fête

Lucy Fricke trad. Isabelle Liber

Paru le 04/09/2026

174 pages

Le Quartanier

19,00 €

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Seul un jour

Marco Lodoli trad. Louise Boudonnat

Paru le 03/09/2026

144 pages

P.O.L

18,00 €

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Le soldat remémoré

Anjet Daanje trad. Isabelle Rosselin

Paru le 19/03/2026

736 pages

Editions Gallimard

28,00 €

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Fonseca

Jessica Francis Kane, Jessica Francis Kane trad. Mona de Pracontal

Paru le 27/08/2026

272 pages

Editions de La Table Ronde

22,00 €

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John, fils de John

Douglas Stuart trad. Charles Bonnot

Paru le 26/08/2026

448 pages

Editions Denoël

24,00 €

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Pessoa

Richard Zenith

Paru le 29/05/2026

1152 pages

Seuil

39,90 €

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Une nation d'étrangers

Ece Temelkuran trad. Christel Gaillard-Paris

Paru le 15/04/2026

350 pages

Stock

21,50 €

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Le fils de l'oligarque

Patrick Radden Keefe trad. Anne-Sylvie Homassel

Paru le 30/04/2026

400 pages

Belfond

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