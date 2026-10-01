Prix du Meilleur Livre étranger 2026 : neuf titres dans la deuxième sélection, une autrice repêchée

La deuxième sélection Fiction :

Lazar, de Nelio Biedermann, traduit de l’allemand par Rose Labourie, Belfond

La Fête, de Lucy Fricke, traduit de l’allemand par Isabelle Liber, Le Quartanier

Seul un jour, de Marco Lodoli, traduit de l’italien par Louise Boudonnat, P.O.L

Le Soldat remémoré, d’Anjet Daanje, traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin, Gallimard

Fonseca, de Jessica Francis Kane, traduit de l’anglais par Mona de Pracontal, La Table Ronde

John, fils de John, de Douglas Stuart, traduit de l’anglais par Charles Bonnot, Globe

Non-fiction :

Pessoa. L’œuvre-vie, de Richard Zenith, traduit par Nicolas Richard, Seuil

Une nation d’étrangers, d’Ece Temelkuran, traduit de l’anglais par Christel Gaillard-Paris, Stock

Le Fils de l’oligarque, de Patrick Radden Keefe, traduit de l’anglais par Anne-Sylvie Homassel, Belfond

Dévoilée début septembre, la première sélection réunissait douze ouvrages : neuf en fiction et trois en non-fiction.

Créé en 1948 par un groupe de directeurs littéraires de maisons d’édition, le Prix du Meilleur Livre étranger compte parmi les plus anciennes récompenses françaises consacrées à la littérature traduite. Il distingue chaque année un ouvrage de fiction et un livre de non-fiction publiés à l’étranger puis traduits en français. Depuis 2011, il bénéficie du soutien de Sofitel et sa cérémonie est accueillie au Sofitel Paris Le Faubourg.

Manuel Carcassonne et Anne Freyer assurent le secrétariat général du prix. Le jury comprend également Daniel Arsand, Nathalie Crom, Gérard de Cortanze, Catherine Enjolet, Christine Jordis, Jean-Claude Lebrun, Alexis Liebaert, Joëlle Losfeld, Anne-Marie Métailié et Joël Schmidt.

En 2025, Carys Davies avait remporté la catégorie fiction avec Éclaircie, publié à La Table Ronde dans une traduction de David Fauquemberg. Le prix de non-fiction avait été attribué à Leila Guerriero pour L’Appel, paru chez Rivages dans une traduction de Maïra Muchnik.

Un prix spécial avait également distingué Judith Koelemeijer pour Etty Hillesum. L’histoire de sa vie, publié au Seuil et traduit par Philippe Noble et Isabelle Rosselin.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Hocine Bouhadjera

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