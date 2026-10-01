Une bibliothèque organise un zoo à caresser avec des livres rares

Un « zoo à caresser » où les pensionnaires sont reliés plutôt qu’en cage. Ce jeudi 1er octobre, de 15 h à 19 h, la Frazar Memorial Library invite gratuitement étudiants, personnels de l’université et visiteurs extérieurs dans sa salle de lecture des collections spéciales. L’établissement promet des premières éditions, des illustrations peintes à la main sur la tranche des livres et des portfolios artistiques présentant notamment des travaux de Charles Bukowski et John James Audubon. McNeese State University précise que la pièce la plus ancienne exposée date des années 1500.

La sélection doit également aller des contes populaires à la littérature classique, en passant par les livres-jeux. Manuscrits, tirages limités et exemplaires signés seront présents dans la salle de lecture. L’université met surtout en avant une possibilité inhabituelle : parcourir librement une partie de sa collection consacrée à l’histoire locale.

Le nom de l’opération fait une bonne partie de son effet. Aux États-Unis, un « petting zoo » désigne un espace où les visiteurs peuvent s’approcher de petits animaux et, généralement, les toucher. Transposé aux collections patrimoniales, le terme joue avec les précautions qui entourent d’ordinaire les ouvrages rares. Pour autant, l’annonce 2026 ne dit pas que toutes les pièces pourront être manipulées librement : McNeese évoque la possibilité d’« interagir » avec des documents, sans détailler les conditions de manipulation.

Des ouvrages habituellement accessibles sur rendez-vous

« Ces livres sont véritablement des œuvres d’art », souligne Pati Threatt, archiviste et responsable des collections spéciales de McNeese. Elle rappelle que les étudiants comme les habitants doivent normalement prendre rendez-vous pour consulter un document précis. Le rendez-vous du 1er octobre doit ainsi permettre de découvrir des pièces dont le public ignore parfois jusqu’à l’existence. Le service des Archives and Special Collections fonctionne habituellement sur rendez-vous, avec une demande formulée au moins 24 heures à l’avance.

Ces fonds dépassent largement les seuls ouvrages présentés ce jeudi. McNeese indique conserver plus de 300 ensembles d’archives, représentant environ 5500 pieds linéaires de documents. S’y ajoutent journaux, mémoires universitaires, cartes, œuvres d’art, archives audiovisuelles et livres rares. Parmi ces derniers figurent des premières éditions de William Faulkner, Robert Frost, Ernest Hemingway, Eugene O’Neill, John Steinbeck ou Tennessee Williams.

Une partie de cette collection doit beaucoup aux habitants de Lake Charles. Selon l’université, principalement dans les années 1960 et 1970, des particuliers ont acheté à travers le monde des éditions rares ou particulières afin de les confier ensuite aux archives de McNeese et de les rendre accessibles au public.

Une formule déjà éprouvée

Le « Rare Book Petting Zoo » n’est pas une première sur le campus. En avril 2019, pendant la National Library Week, la Frazar Memorial Library présentait déjà sous ce nom une première édition, premier tirage, de The Sun Also Rises d’Ernest Hemingway, des ouvrages de Samuel Taylor Coleridge et Jane Austen aux tranches peintes, ainsi que des livres d’art et portfolios liés à Bukowski et Audubon.

La formule a encore été reconduite en octobre 2025. Cette fois, la communication universitaire autorisait explicitement les visiteurs à manipuler les livres et à les photographier, tout en interdisant nourriture et boissons à proximité. Ce détail n’est pas repris dans l’annonce de 2026 : pour cette édition, McNeese confirme l’accès gratuit, la présentation d’ouvrages anciens et la consultation libre d’une partie du fonds d’histoire locale, sans promettre que chaque pièce exposée pourra passer de main en main.

Crédits photo : McNeese State University

Par Clément Solym

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