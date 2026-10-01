Le Petit Prince : une nouvelle adaptation pour faire revivre l’œuvre de Saint-Exupéry

Le Petit Prince continue de voyager de génération en génération. Publié en 1943, l’ouvrage s’est écoulé, selon le site officiel Petit Prince, à près de 200 millions d’exemplaires dans le monde et compte parmi les ouvrages les plus traduits de la littérature.

À la réalisation, le norvégien Morten Tyldum, notamment connu pour The Imitation Game, biopic consacré au mathématicien britannique Alan Turing. Au scénario, le britannique Simon Beaufoy, oscarisé pour Slumdog Millionaire et également à l’écriture de The Full Monty et de Hunger Games : L’Embrasement.

Du dessin aux prises de vues réelles

Le projet entend combiner la vie de Saint-Exupéry à l’univers imaginaire de son personnage. La partie consacrée à l’aviateur échoué dans le désert sera tournée en prises de vues réelles, tandis que le Petit Prince sera créé à l’aide d’effets visuels. Le long métrage s’inspire d’ailleurs directement de l’adaptation en bande dessinée réalisée par Joann Sfar, publiée en 2008 chez Gallimard jeunesse.

Le dessinateur, qui avait travaillé avec la famille Saint-Exupéry sur cette adaptation, est lui-même associé au nouveau projet. « Avec Simon Beaufoy au scénario et Morten Tyldum à la réalisation, je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure équipe pour donner vie à cet univers merveilleux », confie-t-il à Variety.

Pour Morten Tyldum, cette combinaison entre le récit, bien réel, de l’aviateur et écrivain Antoine de Saint-Exupéry, et du petit garçon vivant sur l’astéroïde B-612, permet surtout de retrouver les interrogations qui traversent l’œuvre : « C’est une histoire d’amour, de deuil et de perte. Elle parle d’espoir, du fait de suivre les désirs de son cœur et de considérer la vie comme une grande aventure. »

En 2015, Mark Osborne avait par ailleurs réalisé un long métrage d’animation, The Little Prince (Le Petit Prince), mêlant l’univers de Saint-Exupéry à une histoire originale : celle d’une petite fille qui découvre l’œuvre grâce à son voisin, un vieil aviateur. Présenté au Festival de Cannes, le film avait remporté le César du meilleur film d’animation ainsi que le BAFTA Children’s Award du meilleur long métrage.

Alors, pourquoi encore Le Petit Prince ?

Simon Beaufoy voit dans le texte une œuvre qui « ne se démode jamais » et qui « s’adresse à l’enfant qui existe en chaque être humain ».

Une lecture qui explique peut-être, au moins en partie, la capacité du livre à traverser les époques : derrière ses personnages et son imaginaire accessible, Le Petit Prince aborde des thèmes dans lesquels chacun peut se reconnaître.

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Pour Aton Soumache, producteur français déjà derrière le film de 2015, cette nouvelle adaptation constitue d'ailleurs « pas simplement une adaptation, mais une célébration du Petit Prince, de son histoire intemporelle et de son esprit toujours vivant ».

Crédits photo : Gavin Li CC / Unsplash

Par Lina Tinel-Sebie

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