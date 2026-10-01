Livre et lecture en Bretagne : Emma Tesson, nouvelle chargée de mission régionale Culture-Justice

Emma Tesson a rejoint l'équipe de Livre et lecture en Bretagne depuis le 1er septembre dernier. Elle intègre, aux côtés de Sara Mammad de Beauregart, la mission Culture-Lecture-Justice confiée depuis 2023 à Livre et lecture en Bretagne par la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Bretagne, la Direction interrégionale des services pénitentiaires, et la Protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ).
Le 01/10/2026 à 14:36 par Dépêche
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01/10/2026 à 14:36
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Emma Tesson coordonnera à l'échelle régionale les actions Culture et Lecture pour les mineurs accompagnés par la PJJ, et les projets Culture pour les personnes sous main de justice.
- Mise en place d’un logiciel commun de gestion des bibliothèques ;
- Accompagnement / formation des intervenants dans les bibliothèques en détention ;
- Accompagnement et suivi des partenariats des acteurs livre et lecture dans les prisons (bibliothèques
publiques, libraires, manifestations littéraires, auteurs…) et unités de la PJJ ;
- Impulsion de la dynamique « facile à lire » dans les prisons et unités PJJ ;
- Portage de projets culturels à l’échelle régionale ;
- Mise en place de journées professionnelles régionales Culture Lecture Justice ;
- Siège au jury de la commission Culture Justice de la Drac Bretagne....
Emma Tesson est diplômée d’un Master d’Histoire de l’art de l’Université Rennes 2. Entre 2019 et 2024, elle occupe différents postes dans les secteurs de l’animation et de la médiation en Bretagne, notamment à destination de publics empêchés.
À LIRE - La justice ordonne la sortie de l'auteur Moben d'une “prison pour narcotrafiquants”
Après avoir obtenu une Licence professionnelle d’animation socio culturelle à l’Université Montpellier 3, elle devient coordinatrice culturelle pour le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de l’Hérault (SPIP 34), et met ainsi un pied dans l’univers carcéral, en concevant des projets à destination des personnes détenues.
Crédits photo (Emma Tesson) : Livre et lecture en Bretagne
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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Exclusif - Inaugurée en juin 2025, la librairie lilloise Aya Books, spécialisée dans la romance, de la dark romance à la romantasy, déclinera son enseigne à Marseille d'ici la fin de l'année. La boutique reprendra le modèle librairie-salon de thé, mais sur une surface bien plus importante qu'à Lille.
25/09/2026, 18:30
Une librairie-café presque entièrement consacrée à la romance en langue anglaise doit ouvrir ses portes à La Rochelle cet automne. Derrière Books’ Apothecary, Angela Ieffi et Floriane, amies et anciennes collègues, préparent un lieu mêlant livres, café, rencontres et clubs de lecture.
25/09/2026, 17:30
Le Prix Del Duca pour la jeunesse, attribué chaque année afin de soutenir des initiatives porteuses de valeurs de transmission et de solidarité, a été décerné à l'association Dulala pour son projet de concours Kamishibaï plurilingue. Il s'accompagne d'une dotation de 50.000 €.
25/09/2026, 15:34
L'éternel retour est le troisième et dernier titre de la trilogie policière dessinée par le maître Sergio Toppi, après Traces de sang et Sans respiration. Les tirages sont limités et ne seront pas réédités. Un coffret a été réalisé à cette occasion et regroupe les 3 polars, accompagné d'un ex-libris collector. Projet porté par Salvatore Biddau.
25/09/2026, 15:01
Deux personnalités ont été visées par des décisions de l'Union européenne, dans un contexte similaire : celui de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Le Conseil de l'Union européenne a ainsi gelé les avoirs de l'autrice et chroniqueuse pro-russe Xenia Fedorova, tandis que la Cour de justice de l'Union européenne annulait une de ses décisions précédentes, relative à un éditeur russe, Oleg Polikarpovich Tkach.
25/09/2026, 10:55
Joshua Cassara, dessinateur américain notamment connu pour son travail sur X-Force, X-Men et Deadpool/Wolverine chez Marvel, est mort le 22 septembre 2026 à l’âge de 46 ans. Son épouse, Martha Cassara, a annoncé son décès le lendemain sur les réseaux sociaux, évoquant des complications cardiaques.
24/09/2026, 17:47
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