Livre et lecture en Bretagne : Emma Tesson, nouvelle chargée de mission régionale Culture-Justice

Emma Tesson coordonnera à l'échelle régionale les actions Culture et Lecture pour les mineurs accompagnés par la PJJ, et les projets Culture pour les personnes sous main de justice.

Quelques exemples d’actions portées par l'établissement :

- Mise en place d’un logiciel commun de gestion des bibliothèques ;

- Accompagnement / formation des intervenants dans les bibliothèques en détention ;

- Accompagnement et suivi des partenariats des acteurs livre et lecture dans les prisons (bibliothèques

publiques, libraires, manifestations littéraires, auteurs…) et unités de la PJJ ;

- Impulsion de la dynamique « facile à lire » dans les prisons et unités PJJ ;

- Portage de projets culturels à l’échelle régionale ;

- Mise en place de journées professionnelles régionales Culture Lecture Justice ;

- Siège au jury de la commission Culture Justice de la Drac Bretagne....

Emma Tesson est diplômée d’un Master d’Histoire de l’art de l’Université Rennes 2. Entre 2019 et 2024, elle occupe différents postes dans les secteurs de l’animation et de la médiation en Bretagne, notamment à destination de publics empêchés.

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Après avoir obtenu une Licence professionnelle d’animation socio culturelle à l’Université Montpellier 3, elle devient coordinatrice culturelle pour le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de l’Hérault (SPIP 34), et met ainsi un pied dans l’univers carcéral, en concevant des projets à destination des personnes détenues.

Crédits photo (Emma Tesson) : Livre et lecture en Bretagne

Par Dépêche

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