Au Yémen, le livre survit à la guerre, aux coûts d’impression et au piratage

Il existe des métiers où l’on compte les ventes. Au Yémen, encore faut-il parvenir à fabriquer l’ouvrage et à le faire circuler. L'état des lieux publié le 16 septembre 2026 par que réalise Al-Araby Al-Jadeed, l’activité éditoriale apparaît ralentie par le conflit et les tensions économiques, avec des parutions limitées et des auteurs qui se tournent vers des structures implantées hors du pays.

La liste des obstacles remonte toute la chaîne : peu d’imprimeries spécialisées, papier et fabrication plus coûteux, frais d’expédition élevés, réseau de distribution insuffisant. À cela s’ajoutent, selon le quotidien, des difficultés de recouvrement auprès de certains points de vente, une offre réduite de paiement électronique et des transferts financiers compliqués. Pour l’édition numérique, le piratage et les atteintes aux droits de propriété intellectuelle forment un problème supplémentaire.

LaBanque mondiale estimait en mai 2026 que l’économie yéménite, déjà en contraction en 2025, devrait encore reculer de 0,5 % cette année. La forte dépendance aux importations expose en outre le pays aux hausses de prix, aux perturbations d’approvisionnement et au renchérissement du transport.

Publier ailleurs, écrire au Yémen

Face à ces contraintes, certaines maisons yéménites ont déplacé une partie de leur activité à l’étranger. Anawin Books se présente ainsi entre Aden, Le Caire et Londres. Son catalogue 2026 comprend Une voix du Yémen vers le monde : mémoires d’un quart de siècle dans les droits humains et la politique, 2000-2025, de l’avocat et militant Mohammed Ali Allaw.

L’ouvrage se présente comme une autobiographie organisée autour des étapes de son parcours, des tribunaux yéménites aux réunions des Nations unies à New York et Genève. Le texte revient aussi sur les personnes et organisations croisées dans ses activités de défense des droits humains, avec photographies et documents à l’appui.

Autre parution : Histoire de la répression et de la censure du théâtre au Yémen, de Mohammed Al-Karami, sorti en 2025 chez Arweqah, au Caire. L’étude suit le théâtre yéménite depuis ses débuts au commencement du XXe siècle et examine l’effet du contrôle politique et social sur les textes et les représentations. Une attention toute particulière y est portée à l’autocensure, au recul du théâtre critique et aux procédés employés par les artistes pour contourner les restrictions.

Dans Une île sûre, du romancier et scénariste Sami Al-Shatibi, publié en 2026 parAnawin Books, un Yéménite se retrouve sur l’île reculée de Sholan après avoir fui son pays dans l’espoir d’une vie meilleure. Le récit se construit autour de l’attente et de la question d’un refuge susceptible de remplacer une patrie devenue inhabitable.

Des politiques du livre interrompues

La crise ne se résume pas aux coûts de fabrication. La Cartographie des politiques publiques du livre de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants indique que nombre d’institutions publiques yéménites qui imprimaient ou soutenaient autrefois des ouvrages ont cessé cette activité en raison de la guerre.

Le Fonds du patrimoine culturel et du développement finançait ainsi, avant 2015, tout ou partie de certaines publications ; selon cette cartographie, ces aides à l’édition ont depuis été interrompues, comme les soutiens à la traduction.

Le manque de données impose cependant de résister aux grands chiffres. On y découvre également que le Cultural Media Center avait réalisé des statistiques et un suivi du secteur culturel en 2014 et 2015, sans inclure le livre numérique. Les sources consultées ne fournissent aucune série récente et suffisamment complète permettant de mesurer les tirages, le nombre annuel de nouveautés ou les ventes.

La production n’a pas disparu pour autant. Le critique et universitaire Qaid Ghailan a encore publié en 2026 trois ouvrages à Sanaa, chez la bibliothèque Khaled Ben Al-Walid et Dar Al-Kutub Al-Yemeniya. Au Yémen, le livre continue donc de paraître, mais dans un écosystème où soutiens publics, fabrication, diffusion et paiements sont devenus autant de points de fragilité.

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Par Clément Solym

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