Au Yémen, le livre survit à la guerre, aux coûts d’impression et au piratage

Au Yémen, publier ne consiste plus seulement à trouver un éditeur. Papier, impression, transport, distribution, paiements : chaque étape s’est compliquée sous l’effet d’une guerre qui dure depuis plus de dix ans et d’une économie fragmentée. Une enquête d’Al-Araby Al-Jadeed décrit un secteur qui continue de produire, mais souvent en passant par des maisons yéménites établies à l’étranger.
Le 01/10/2026 à 15:18 par Clément Solym
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01/10/2026 à 15:18
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Il existe des métiers où l’on compte les ventes. Au Yémen, encore faut-il parvenir à fabriquer l’ouvrage et à le faire circuler. L'état des lieux publié le 16 septembre 2026 par que réalise Al-Araby Al-Jadeed, l’activité éditoriale apparaît ralentie par le conflit et les tensions économiques, avec des parutions limitées et des auteurs qui se tournent vers des structures implantées hors du pays.
La liste des obstacles remonte toute la chaîne : peu d’imprimeries spécialisées, papier et fabrication plus coûteux, frais d’expédition élevés, réseau de distribution insuffisant. À cela s’ajoutent, selon le quotidien, des difficultés de recouvrement auprès de certains points de vente, une offre réduite de paiement électronique et des transferts financiers compliqués. Pour l’édition numérique, le piratage et les atteintes aux droits de propriété intellectuelle forment un problème supplémentaire.
LaBanque mondiale estimait en mai 2026 que l’économie yéménite, déjà en contraction en 2025, devrait encore reculer de 0,5 % cette année. La forte dépendance aux importations expose en outre le pays aux hausses de prix, aux perturbations d’approvisionnement et au renchérissement du transport.
Face à ces contraintes, certaines maisons yéménites ont déplacé une partie de leur activité à l’étranger. Anawin Books se présente ainsi entre Aden, Le Caire et Londres. Son catalogue 2026 comprend Une voix du Yémen vers le monde : mémoires d’un quart de siècle dans les droits humains et la politique, 2000-2025, de l’avocat et militant Mohammed Ali Allaw.
L’ouvrage se présente comme une autobiographie organisée autour des étapes de son parcours, des tribunaux yéménites aux réunions des Nations unies à New York et Genève. Le texte revient aussi sur les personnes et organisations croisées dans ses activités de défense des droits humains, avec photographies et documents à l’appui.
Autre parution : Histoire de la répression et de la censure du théâtre au Yémen, de Mohammed Al-Karami, sorti en 2025 chez Arweqah, au Caire. L’étude suit le théâtre yéménite depuis ses débuts au commencement du XXe siècle et examine l’effet du contrôle politique et social sur les textes et les représentations. Une attention toute particulière y est portée à l’autocensure, au recul du théâtre critique et aux procédés employés par les artistes pour contourner les restrictions.
Dans Une île sûre, du romancier et scénariste Sami Al-Shatibi, publié en 2026 parAnawin Books, un Yéménite se retrouve sur l’île reculée de Sholan après avoir fui son pays dans l’espoir d’une vie meilleure. Le récit se construit autour de l’attente et de la question d’un refuge susceptible de remplacer une patrie devenue inhabitable.
La crise ne se résume pas aux coûts de fabrication. La Cartographie des politiques publiques du livre de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants indique que nombre d’institutions publiques yéménites qui imprimaient ou soutenaient autrefois des ouvrages ont cessé cette activité en raison de la guerre.
Le Fonds du patrimoine culturel et du développement finançait ainsi, avant 2015, tout ou partie de certaines publications ; selon cette cartographie, ces aides à l’édition ont depuis été interrompues, comme les soutiens à la traduction.
Le manque de données impose cependant de résister aux grands chiffres. On y découvre également que le Cultural Media Center avait réalisé des statistiques et un suivi du secteur culturel en 2014 et 2015, sans inclure le livre numérique. Les sources consultées ne fournissent aucune série récente et suffisamment complète permettant de mesurer les tirages, le nombre annuel de nouveautés ou les ventes.
La production n’a pas disparu pour autant. Le critique et universitaire Qaid Ghailan a encore publié en 2026 trois ouvrages à Sanaa, chez la bibliothèque Khaled Ben Al-Walid et Dar Al-Kutub Al-Yemeniya. Au Yémen, le livre continue donc de paraître, mais dans un écosystème où soutiens publics, fabrication, diffusion et paiements sont devenus autant de points de fragilité.
Crédits photo : Getty
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Au 1er janvier 2027, la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie est susceptible de changer de directeur, annonce le ministère de la Culture dans un avis de vacance. Jean-Michel Knop est titulaire du poste depuis 2024.
28/09/2026, 10:21
Le cadeau d'anniversaire avait d'abord tout d'une promesse électorale, bien connue : 200 £ à dépenser dans la culture pour chaque Écossais atteignant 18 ans. Réélu au printemps, le SNP de John Swinney a désormais inscrit le Youth Culture Pass dans son programme de gouvernement pour 2026-2031. Reste un détail qui n'en est pas tout à fait un : si les librairies figuraient bien parmi les bénéficiaires envisagés avant le scrutin, les modalités doivent encore être arrêtées. Et les professionnels du livre veillent au grain.
26/09/2026, 14:30
À peine deux mois après son lancement, Simon Stream commence à remplir ses rayons. La structure numérique de Simon & Schuster UK and International accueille Allie Moffatt et Joy Wood aux côtés de Jack Gatland, déjà annoncé en juillet. Le profil des recrues éclaire la stratégie : des écrivains rompus à l’édition indépendante, des genres très lus en ligne et, pour les convaincre de changer d’échelle, 50 % de royalties sur l’ebook, versées chaque mois. Avec une contrepartie : aucun à-valoir.
26/09/2026, 14:13
Le chiffre vient du ministère russe du Numérique : si une pratique récente de contrôle était généralisée, les bibliothèques municipales pourraient devoir soustraire 50 à 70 % de leurs collections à l’accès général. En cause, des livres édités avec le soutien d’organisations devenues depuis « indésirables ». Moscou cherche désormais comment éviter qu’un statut attribué des années plus tard ne rattrape des ouvrages déjà en rayon.
26/09/2026, 14:00
Exclusif - Inaugurée en juin 2025, la librairie lilloise Aya Books, spécialisée dans la romance, de la dark romance à la romantasy, déclinera son enseigne à Marseille d'ici la fin de l'année. La boutique reprendra le modèle librairie-salon de thé, mais sur une surface bien plus importante qu'à Lille.
25/09/2026, 18:30
Une librairie-café presque entièrement consacrée à la romance en langue anglaise doit ouvrir ses portes à La Rochelle cet automne. Derrière Books’ Apothecary, Angela Ieffi et Floriane, amies et anciennes collègues, préparent un lieu mêlant livres, café, rencontres et clubs de lecture.
25/09/2026, 17:30
Le Prix Del Duca pour la jeunesse, attribué chaque année afin de soutenir des initiatives porteuses de valeurs de transmission et de solidarité, a été décerné à l'association Dulala pour son projet de concours Kamishibaï plurilingue. Il s'accompagne d'une dotation de 50.000 €.
25/09/2026, 15:34
L'éternel retour est le troisième et dernier titre de la trilogie policière dessinée par le maître Sergio Toppi, après Traces de sang et Sans respiration. Les tirages sont limités et ne seront pas réédités. Un coffret a été réalisé à cette occasion et regroupe les 3 polars, accompagné d'un ex-libris collector. Projet porté par Salvatore Biddau.
25/09/2026, 15:01
Joshua Cassara, dessinateur américain notamment connu pour son travail sur X-Force, X-Men et Deadpool/Wolverine chez Marvel, est mort le 22 septembre 2026 à l’âge de 46 ans. Son épouse, Martha Cassara, a annoncé son décès le lendemain sur les réseaux sociaux, évoquant des complications cardiaques.
24/09/2026, 17:47
Des chartes, des groupes de travail, 62 actions et désormais un directeur de projet : le ministère de la Culture ne découvre plus l’intelligence artificielle. Mais la Cour des comptes lui demande maintenant de transformer l’essai. Dans le livre, elle relève qu’au moment de son contrôle, le CNL n’avait ni budget spécifique ni personnel affecté à l’IA, quand la BnF avait déjà engagé plusieurs millions d’euros.
24/09/2026, 16:41
Au Québec, le marché du livre poursuit sa progression, mais toutes les librairies n’en profitent manifestement pas de la même manière. Les données complètes publiées ce 24 septembre par l’Institut de la statistique du Québec révèlent un écart saisissant : les ventes des librairies agréées reculent de 2,9 % en 2025, tandis que celles des non agréées bondissent de 10 %. Derrière un marché revenu à son plus haut niveau depuis 2010, les équilibres bougent.
24/09/2026, 16:31
Lextenso, acteur français de l'édition et de l'information juridique, doit être acquis par le groupe allemand C.H.Beck. L'opération, annoncée le 24 septembre, devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.
24/09/2026, 15:55
Fondées en 1926 dans l’arrière-boutique d’une librairie parisienne, les Éditions Dangles célèbrent leur centenaire. Spécialisée de longue date dans la santé naturelle et le mieux-être, la maison a connu une croissance spectaculaire à partir des années 1970, avant plusieurs changements de direction. Désormais adossée au Groupe Éditorial Piktos, elle aborde son deuxième siècle en renouvelant auteurs et thématiques.
24/09/2026, 11:56
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