Une machine recueille les rêves des jeunes lecteurs

À première vue, l’affaire ressemble davantage à une attraction qu’à un outil de consultation. L’enfant inscrit son idée sur un morceau de papier, le glisse dans une balle en plastique, puis lance celle-ci dans un parcours volontairement compliqué. Elle traverse une succession d’obstacles en passant devant des modèles miniatures des six établissements du réseau, avant d’achever sa course dans un réceptacle.

Tel est précisément le principe d’une machine de Rube Goldberg : un mécanisme à réaction en chaîne conçu pour accomplir une tâche simple de manière délibérément détournée et complexe, selon la définition qu’en donne le Rube Goldberg Institute. Ici, le spectacle mécanique sert une question autrement plus classique pour une bibliothèque : qu’aimeraient y trouver ses jeunes usagers ?

La Des Moines Public Library donne elle indique que les participants peuvent réclamer davantage de titres d’un auteur, proposer de nouveaux jouets ou des aménagements pour les espaces jeunesse, mais aussi suggérer des objets à ajouter à la Library of Things Junior, la déclinaison pour enfants de sa collection de jeux et équipements à emprunter.

L’idée de Rosie’s Dream Machine est née au sein de l’équipe chargée de l’engagement communautaire, a expliqué Aaron Gernes, responsable du marketing et de la communication du réseau, dans un reportage de WHO 13 le 10 septembre. Cette équipe, qui intervient notamment dans les écoles, a travaillé avec les ingénieurs du bâtiment pour fabriquer le dispositif.

Rosie, qui lui prête son nom, n’est autre que la mascotte rose et velue de l’établissement, présentée par Aaron Gernes comme le « monstre des livres » résident de la Des Moines Public Library.

Les demandes recueillies n’ont pas toutes vocation à bouleverser les rayonnages. Des enfants ont ainsi réclamé des chiots ou des licornes, racontait le responsable. D’autres ambitions semblent plus faciles à satisfaire : le jeune Josiah Graves a demandé « davantage de livres sur les dinosaures », tout simplement parce qu’il aime les ouvrages consacrés au sujet.

10.000 dollars pour passer du rêve au rayon

La Des Moines Public Library Foundation doit permettre à certaines idées de quitter le domaine de l’imaginaire. Selon WHO 13, l’organisme a consacré 10.000 dollars à l’opération. Les contributions seront examinées à la fin de l’année et les enfants dont la proposition aura été sélectionnée seront avertis. Le nombre de projets susceptibles d’être financés n’a, en revanche, pas été précisé.

Créée en 1998, la Des Moines Public Library Foundation est une organisation à but non lucratif juridiquement distincte de la bibliothèque. Elle collecte des fonds auprès de particuliers, d’entreprises et d’autres fondations pour soutenir les programmes, les ressources et les services du réseau municipal.

Son intervention donne ainsi une portée très concrète à l’opération : derrière la mécanique et la mascotte, certaines demandes doivent effectivement se traduire par de nouvelles acquisitions ou par des améliorations des espaces et services.

Pour autant, glisser un billet dans Rosie’s Dream Machine n'entraînera pas illico une commande : les suggestions concernant sa Library of Things sont évaluées selon les mêmes critères que les autres ressources et ne rejoignent pas automatiquement les collections. Les besoins des usagers, l’espace de stockage disponible et les moyens financiers entrent notamment en ligne de compte.

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Par Nicolas Gary

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