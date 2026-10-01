Les Éditions Marie Romaine reprises par ediSens

Portée par Marie Romaine depuis la fin d'année 2022, la maison d'édition venait, pour la fondatrice, concrétiser un rêve, tout en ajoutant une nouvelle expérience au CV déjà fourni de celle qui fut avocate pénaliste, dirigeante d’entreprises, propriétaire d’un théâtre transformé en cabaret [l'Essaïon, dans le Marais, NdR], responsable d’une chorale de personnes détenues, ou encore fondatrice d’une association de médiation-réinsertion.

« C'est une femme remarquable », remarque d'emblée Charles-Henry Dubail, fondateur d'ediSens, « qui s'est lancée dans cette aventure avec sa vision des choses ». Alors, quand les Éditions Marie Romaine ont connu des difficultés économiques, la perspective d'un rapprochement s'est esquissée. « ediSens a toujours été dans la non-fiction. Le roman m'intéressait, mais je ne voulais pas risquer de diluer la marque », commente encore Charles-Henry Dubail.

Cette reprise des Éditions Marie Romaine permettra donc de creuser le sillon des « romans vrais » que la maison explorait déjà. « On peut aussi qualifier ces œuvres de “littérature du réel” : il s'agit de mettre en scène la réalité pour captiver les lecteurs », résume le fondateur d'ediSens.

J’avais résumé le repositionnement des éditions par une formule : Imaginer pour comprendre. Avec Marie-Romaine, nous avons choisi comme nouvelle signature : “Un certain reflet du monde” - Charles-Henry Dubail, au sujet des Éditions Marie Romaine

L'entièreté du catalogue existant, qui compte une vingtaine d'ouvrages au total, est également reprise par ediSens. La diffusion et la distribution en librairies des nouvelles parutions et de l’ensemble du fonds ont été confiées à Pollen.

Trois nouveautés pour la fin 2026

Dans un avenir proche, Charles-Henry Dubail envisage quatre à cinq nouveautés par an au sein des Éditions Marie Romaine. Afin de privilégier la qualité des textes, bien entendu, mais aussi en raison d'un contexte que l'éditeur n'ignore pas : « J'ai passé 30 ans dans le secteur de la presse, 10 ans dans celui du livre, autant dire que j'ai connu l'enfer avant de monter au purgatoire, d'un point de vue économique. Ma gestion est tirée de cette expérience : il faut serrer les coûts, car le marché est plus difficile, et se regrouper entre maisons d'édition indépendantes. »

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Marie Romaine Panié elle-même reste aux côtés de Charles-Henry Dubail, en tant que « conseil et associée au développement » des Éditions Marie Romaine.

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Les Éditions Marie Romaine avanceront trois nouveautés en cette fin d'année. Monsieur Sucre, l’aventurier du cinéma La Pagode, de Pierre Collier, le 6 octobre prochain, puis Frank Gehry, le rêveur de Bilbao, de Dominique Memmi, le 17 novembre, et enfin Umoja – Du sanctuaire des femmes au tumulte des hommes, signé par Christophe de Sagazan, le 26 novembre.

Le montant de la reprise des Éditions Marie Romaine par ediSens n'a pas été dévoilé.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com