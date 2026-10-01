Les Nuits de la lecture reviennent en 2027, sur le thème de “L’enfance

Intemporel, le thème de l’enfance traverse les littératures et les cultures. Des contes fondateurs aux romans d’apprentissage, de la poésie aux récits contemporains, de la bande dessinée à la littérature jeunesse, il irrigue tous les genres et interroge à la fois nos origines, notre construction individuelle et notre rapport au monde. L’enfance est ce moment où s’inventent les premières émotions, les premières peurs, les premières découvertes ; elle est aussi ce lieu où naissent les imaginaires.

Écrire l’enfance, c’est souvent revenir à une expérience fondatrice, dans laquelle autrices et auteurs puisent une matière narrative d’une grande intensité : souvenirs lumineux ou douloureux, figures d’enfants libres, rebelles, vulnérables ou visionnaires. À travers ces multiples représentations — de l’enfant héros à l’enfant témoin ou victime — se dessinent autant de façons de comprendre le monde adulte, tantôt observé, tantôt interrogé, parfois contesté. L’enfance, ou même les enfances, tant les autrices et les auteurs ont chacun leur manière de la décrire.

Je suis de mon enfance. Je suis de mon enfance comme d’un pays. - Antoine de Saint-Exupéry

Chez Marcel Proust, l’enfance des souvenirs : une madeleine, une lumière, un geste. Chez Marguerite Duras, l’enfance fragmentée et sensuelle, mémoire familiale et coloniale.

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture ont su conquérir, au fil des éditions, un public de plus en plus large. En 2026, 8550 événements ont été organisés dans plus de 4300 lieux, témoignant de l’engagement de l’ensemble des acteurs du livre et de la lecture. Médiathécaires, enseignants, libraires, manifestations littéraires et médiateurs du livre jouent un rôle essentiel dans le déploiement de cette manifestation nationale en France et dans une trentaine de pays.

Les inscriptions à l’édition 2027 sont ouvertes

Principale plateforme entre organisateurs, professionnels et grand public, le site nuitsdelalecture.fr est accessible dès à présent. Les structures peuvent inscrire leur(s) événement(s) et commander leur kit de communication.

Des outils pour préparer son événement littéraire

Le CNL réalise un montage de textes classiques et contemporains sur le thème de « L’enfance ». Conçu comme un outil adaptable aux besoins de chacun (lecture à voix haute d’extraits, théâtralisation, etc.), il rassemble des textes sélectionnés par une quinzaine d’auteurs et autrices. Parmi eux, Timothée de Fombelle, Susie Morgenstern, Blandine Rinkel, Martin Boujol et bien d’autres qui partageront leurs coups de cœur et les raisons de leurs choix.

Le CNL proposera également une bibliographie de cinquante titres autour du thème de cette 11e édition, mêlant les genres et les époques, et mettant à l’honneur des auteurs aux univers et aux sensibilités variés. Ces outils seront mis à disposition, courant novembre, sur le site des Nuits de la lecture.

Pierre-Emmanuel Lyet, créateur de l’affiche des Nuits de la lecture 2027

Diplômé de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, Pierre-Emmanuel Lyet est réalisateur, illustrateur et auteur. Ses films Parade, Pierre et le Loup et La Nuit américaine d’Angélique — nommé aux César en 2016 — ont été récompensés dans de nombreux festivals, notamment à Annecy et Berlin. Ses dessins sont régulièrement publiés dans la presse française (Libération, Le Monde) et internationale (The New Yorker, Die Zeit, The New York Times), ainsi que dans des ouvrages pour la jeunesse et exposés en galerie.

En 2019, son travail graphique est mis à l’honneur lors du festival Une Saison Graphique au Havre, puis présenté au Centre Pompidou à Paris. En 2023, sort en salles Àma Gloria, de Marie Amachoukeli, dont il réalise la direction artistique et les séquences d’animation. La même année, il écrit et réalise Luz & les Sonidos, une série musicale destinée à la jeunesse tournée à la Philharmonie de Paris. Il se consacre aujourd’hui principalement à l’écriture et à l’illustration de ses propres livres et films. En 2024, il est accueilli en résidence à la Villa Albertine à New York pour développer De l’autre côté de la pluie, publié en 2025.

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« J’ai voulu représenter l’enfance comme un voyage dont le livre serait le vaisseau. Par la lecture, tout devient possible : on peut se balancer sur la Lune, parmi les étoiles, aux confins de l’Univers. C’est l’enfance de tous les possibles, celle du rêve et de l’évasion. L’enfance comme une promesse », affirme-t-il.

Crédits photo : 11e Nuits de la lecture

Par Dépêche

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