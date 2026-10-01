Lire et faire lire remobilise ses bénévoles, avec la science en partage

Le principe tient dans cette relation régulière nouée autour des histoires : les bénévoles donnent de leur temps pour partager albums, contes ou romans avec les enfants, sans se substituer aux professionnels de l’éducation ou du livre. Ils sont accompagnés par les coordinations locales de Lire et faire lire, qui organisent leur mise en relation avec les structures d’accueil et les soutiennent dans leur activité.

La campagne de rentrée vise ainsi à renforcer ce réseau de lecteurs, indispensable pour multiplier les occasions de rencontres avec les livres sur l’ensemble du territoire. Les personnes souhaitant rejoindre le dispositif sont accompagnées par les coordinations départementales, qui assurent le lien avec les lieux d’accueil.

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Cette rentrée marque aussi le retour de « Je lis la science », une opération lancée en 2016 pour familiariser les 8-10 ans avec les questions scientifiques et nourrir leur esprit critique par la lecture.

Dans le cadre de la Fête de la science, organisée du 2 au 12 octobre 2026, 67 coordinations recevront chacune cinq « sacs de sciences », soit 335 sacs. Chacun réunit quatre livres ainsi qu’un livret d’accompagnement destiné aux bénévoles. La manifestation nationale se déroule cette année autour du thème « Saveurs savantes ».

La sélection 2026 associe fiction documentaire, biographie, documentaire et science-fiction : La bonne idée de Monsieur Johnson, de Pierre Grosz et Rémi Saillard (La Cabane bleue) ; Wangari Maathai, la femme qui plantait des millions d’arbres, de Franck Prévot et Aurélia Fronty (Rue du monde) ; Génial végétal, de Fleur Daugey et Marcel Barelli (La Martinière jeunesse) ; et La planète interdite, d’Yves Grevet (Syros).

Écologie, biodiversité, initiatives citoyennes, différence ou préservation de la planète deviennent ainsi autant de portes d’entrée vers les sciences et la littérature.

Crédits photo : Lire et faire lire

Par Dépêche

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