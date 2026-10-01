Prix MeTooMedia 2026 : les cinq livres nommés pour le prix littéraire

Les Prix MeTooMedia ont dévoilé les nommé·es de leur édition 2026, répartis dans plusieurs catégories consacrées au journalisme, à la création et aux œuvres traitant des violences sexistes et sexuelles. Cinq ouvrages ont été retenus dans la catégorie « meilleure œuvre littéraire », sous l’égide d’un jury présidé par Laure Adler.
Le 01/10/2026 à 12:05 par Clotilde Martin
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Publié le :
01/10/2026 à 12:05
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La deuxième édition des Prix MeTooMedia se tiendra le 6 novembre 2026, à 19h30, au Théâtre de la Concorde, à Paris.
De l’autre côté de l’inceste, Sarah Boucault, La Déferlante éditions
La Jeune Fille et la mort, Negar Haeri, Seuil
Le Viol ordinaire : Révéler un crime de l’intimité, Alexane Guérin, Seuil
Parler ou se taire. Ce qu’il en coûte de s’attaquer à des hommes puissants, Florence Porcel, Hugo Doc
Pour ne pas disparaître, Gabriella Papadakis, Robert Laffont
Organisés par les associations MeTooMedia et Femmes Journalistes de Sport, les Prix MeTooMedia distinguent des travaux journalistiques, documentaires, littéraires et artistiques consacrés notamment aux violences sexistes et sexuelles et à leur traitement dans les médias et la culture.
Pour l’édition 2026, le jury est présidé par Laure Adler. Il réunit Bruno Solo, Tristan Lopin, Princess Erika, Mélissa Amneris, Maryse Éwanjé-Épée, Emmanuelle Anizon, Marie Portolano, Axelle Jah Njiké et Chloé Thibaud, cette dernière étant chargée du prix de la meilleure création littéraire.
Lors de la première édition, en 2025, le prix de la meilleure œuvre littéraire avait été attribué à Anouk Grinberg pour Respect, publié chez Julliard.
À LIRE - Violences sexistes et sexuelles : 50 ans pour passer de l'intime à la loi
Les autres catégories récompensent un article de presse généraliste, un article de presse sport, un reportage ou documentaire audiovisuel, une œuvre cinématographique, une œuvre scénique, une œuvre musicale, un podcast et une création de contenus ; un Prix du Jury est également décerné.
Crédit image : CC BY-SA 4.0 / Street Art - Les Murs ont des oreilles
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 06/02/2026
256 pages
La Déferlante
22,90 €
Paru le 26/09/2025
192 pages
Seuil
19,50 €
Paru le 03/04/2026
224 pages
Seuil
19,50 €
Paru le 10/09/2026
245 pages
Hugo et Compagnie
19,90 €
Paru le 15/01/2026
272 pages
Robert Laffont
19,90 €
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