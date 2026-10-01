Prix MeTooMedia 2026 : les cinq livres nommés pour le prix littéraire

La deuxième édition des Prix MeTooMedia se tiendra le 6 novembre 2026, à 19h30, au Théâtre de la Concorde, à Paris.

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Les cinq ouvrages nommés

De l’autre côté de l’inceste, Sarah Boucault, La Déferlante éditions

La Jeune Fille et la mort, Negar Haeri, Seuil

Le Viol ordinaire : Révéler un crime de l’intimité, Alexane Guérin, Seuil

Parler ou se taire. Ce qu’il en coûte de s’attaquer à des hommes puissants, Florence Porcel, Hugo Doc

Pour ne pas disparaître, Gabriella Papadakis, Robert Laffont

Un prix créé autour du traitement des violences sexistes et sexuelles

Organisés par les associations MeTooMedia et Femmes Journalistes de Sport, les Prix MeTooMedia distinguent des travaux journalistiques, documentaires, littéraires et artistiques consacrés notamment aux violences sexistes et sexuelles et à leur traitement dans les médias et la culture.

Pour l’édition 2026, le jury est présidé par Laure Adler. Il réunit Bruno Solo, Tristan Lopin, Princess Erika, Mélissa Amneris, Maryse Éwanjé-Épée, Emmanuelle Anizon, Marie Portolano, Axelle Jah Njiké et Chloé Thibaud, cette dernière étant chargée du prix de la meilleure création littéraire.

Lors de la première édition, en 2025, le prix de la meilleure œuvre littéraire avait été attribué à Anouk Grinberg pour Respect, publié chez Julliard.

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Les autres catégories récompensent un article de presse généraliste, un article de presse sport, un reportage ou documentaire audiovisuel, une œuvre cinématographique, une œuvre scénique, une œuvre musicale, un podcast et une création de contenus ; un Prix du Jury est également décerné.

Crédit image : CC BY-SA 4.0 / Street Art - Les Murs ont des oreilles



Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com