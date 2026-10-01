L’éditeur californien Insight Editions lance Insight France, avec Hachette Livre

Insight Editions ne découvre pas le marché français, mais change d’échelle : la maison californienne, spécialisée depuis 25 ans dans les beaux livres, ouvrages illustrés et objets éditoriaux liés notamment au cinéma, aux séries, aux jeux vidéo et à la culture populaire, lance désormais un programme spécifiquement destiné au marché hexagonal.

La nouvelle structure, baptisée Insight France, doit fonctionner selon deux axes : traduire et adapter en français certains ouvrages du catalogue international d’Insight Editions, mais aussi développer des projets originaux avec des auteurs et artistes installés en France.

Elle est dirigée par Rodolphe Lachat. Après un début de carrière à La Table Ronde, puis chez Chronique, au sein du groupe Dargaud, et à la direction éditoriale de CNRS Éditions, il avait fondé en 2010 Huginn & Muninn chez Média-Participations.

Cette maison avait précisément développé en France un catalogue de beaux livres largement tourné vers le cinéma, les séries, la bande dessinée et les grandes licences de la culture populaire. Jody Revenson, aujourd’hui publiée chez Insight, avait par exemple déjà plusieurs ouvrages parus en France chez Huginn & Muninn.

Installé ensuite aux États-Unis, Rodolphe Lachat a dirigé le label Cernunnos chez Abrams avant d’être nommé, en 2023, vice-président et directeur de publication d’Abrams ComicArts. Il quitte Abrams en 2025 et rejoint Insight Editions, où il pilote désormais Insight France tout en conservant des responsabilités éditoriales aux États-Unis.

Des licences internationales aux créations françaises

Fondée par Raoul Goff et installée à San Rafael, en Californie, Insight Editions s’est développée autour d’un modèle très lié aux licences culturelles. Son catalogue américain compte des ouvrages consacrés à Harry Potter, Star Wars, Marvel, Disney, DC Comics, Game of Thrones, Minecraft ou encore aux grandes franchises du jeu vidéo.

La maison travaille fréquemment avec les studios, ayants droit et équipes artistiques concernés. Les livres reposent ainsi sur des photographies de tournage, concept arts, archives de production, entretiens ou reproductions de documents. Certains volumes intègrent également fac-similés, éléments détachables, constructions en papier ou autres pièces à collectionner. Insight Editions indique commercialiser ses livres et produits dans plus de 40 pays.

En 2018, l’éditeur a racheté Weldon Owen à Bonnier, élargissant son activité aux livres illustrés, à la jeunesse et au lifestyle. La maison a parallèlement développé de nouveaux labels et partenariats, notamment avec New Regency et le spécialiste du pop-up Matthew Reinhart.

Le lancement d'Insight France est déjà effectif avec Filmer l’Odyssée, de James Mottram, paru en août, puis Harry Potter : Moments magiques – Le livre officiel des 25 ans, de Jody Revenson, en septembre. Le catalogue se poursuivra cet automne avec des ouvrages consacrés à Frankenstein de Guillermo del Toro, à Pierre et Gilles et à l’univers musical de League of Legends.

Insight France ne communique pas encore de nombre annuel de nouveautés ni d’objectif de chiffre d’affaires pour son activité française. La maison indique en revanche vouloir enrichir le programme par de nouvelles traductions et par des créations conçues spécifiquement en France.

Crédits photo : Insight France

Par Hocine Bouhadjera

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