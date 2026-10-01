De la gare du Nord aux hauteurs de Belleville, six voix pour un Paris vivant

Alma ouvre la marche gare du Nord, là où Paris apparaît d’abord comme une machine à repousser ceux qui voudraient seulement le regarder. Pourtant, elle s’obstine : « ces lieux cachent une poésie brute, une beauté froide ». Toute la chronique tient dans cette contradiction. La ville agresse, fatigue, salit, étouffe ; elle demeure irrésistible à qui prend le temps d’en examiner les façades, les arbres, les stations, les vies minuscules. Plus loin, Alma l’avoue : « Paris me restera à jamais inconnu ». Ce renoncement à épuiser la ville devient précisément la raison de l’aimer.

La bonne idée du livre consiste à ne jamais prétendre en dresser le portrait définitif. Chaque chronique resserre la focale. Landrot se débat avec une amitié devenue moralement insoutenable ; Marie tente de faire tenir ensemble foi, liberté et appartenance ; Omar voudrait rester musicien sans cesser d’être père ; Jim traîne son sentiment d’échec de bar en bar ; Romy cherche comment partir sans effacer ce qu’elle a aimé. À la question de la solitude, une réplique suffit : « Seul ? Tu as déjà vu une rue vide à Belleville ? » Le quartier se définit moins par ses murs que par le mouvement de ceux qui le remplissent.

Tran a le sens des scènes immédiatement visibles. Il écrit par frottements : les générations, les milieux, les ambitions et les habitudes se rencontrent sans que le texte transforme le quartier en carte postale de la diversité. Une valise devient bélier dans le métro, une terrasse se change en territoire à défendre, une chaussette mouillée suffit à faire dérailler une nuit. Jim résume son propre désastre financier avec une lucidité réjouissante : « Mon assurance devant le terminal de paiement est le pire ennemi de mon compte en banque. » Le ton reste proche de l’oral sans se réduire à un catalogue d’effets.

La musique apporte à Omar la même évidence simple : « d’aussi loin que je me souvienne, je voulais faire de la musique, c’est toute ma vie. » Ailleurs, le livre sait assombrir brusquement la conversation. Landrot découvre qu’aimer quelqu’un n’oblige pas à l’absoudre. Ce déplacement du regard est l’un des passages les plus justes du recueil : la loyauté amicale se fissure au contact d’une réalité que le personnage aurait préféré ne pas voir. Le quartier, alors, ne protège de rien ; il oblige seulement à continuer de vivre au milieu des autres.

Romy, elle, donne au livre son versant le plus mélancolique. « Mes rêves ne sont pas morts, ils attendent juste que je les trouve. » La phrase pourrait sembler programmatique ; elle fonctionne parce qu’elle arrive après l’usure, les hésitations, le sentiment d’avoir vécu dans l’ombre d’une autre. Belleville devient moins un lieu dont on part qu’un espace que l’on emporte avec soi.

Le recueil n’échappe pas à quelques facilités. Les six voix partagent parfois une même vivacité de formule, au risque d’atténuer leurs différences d’âge, de milieu ou de trajectoire. L’amour du quartier se fait aussi volontiers démonstratif : adresses, cafés, rues, références historiques s’accumulent parfois jusqu’à donner au récit l’allure d’un itinéraire commenté. Quelques conflits se résolvent avec davantage de netteté que ne le laissait attendre leur complexité. Enfin, la forme fragmentée produit une frustration féconde : au moment où une voix devient familière, il faut déjà la quitter.

Mais cette mobilité est précisément le principe du livre. Aucun personnage ne possède Belleville ; tous n’en détiennent qu’une version. Le pluriel du titre n’a rien d’ornemental. Marie peut conclure « J’ai Belleville. », mais le lecteur comprend aussitôt que personne ne l’a vraiment. Chacun y trouve une manière d’habiter, de s’attacher, de tomber ou de repartir. Et le quartier, indifférent et accueillant tout à la fois, continue de bruire.

Par Nicolas Gary

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