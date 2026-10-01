Cher Voltaire : quand Madame du Deffand ferraillait avec le philosophe

Madame du Deffand possède l’art de jeter une phrase comme une lame sur la table. Elle réclame des livres, jauge les auteurs, s’irrite d’être oubliée, puis taille dans le vif : « Pourquoi ne pas se taire quand on n’a rien à dire ? » Chez elle, la mélancolie n’a pas le temps de devenir pose. Son mal est profond, son style refuse l’emphase. Quand surgit « Il n’y a qu’un malheur, celui d’être né. », le gouffre s’ouvre ; une page plus loin, un ragot, une lecture, une colère littéraire ou une affaire de cour remet la conversation en mouvement.

Voltaire répond avec une énergie presque insolente à force de durer. Il conseille, cajole, raille, digresse, transforme les nouvelles politiques en matière comique et rapporte toujours la philosophie au corps qui vieillit. Il ne digère plus, devient sourd, voit les neiges du Jura lui brouiller la vue : « Cela est à peu près abominable. »

Cette manière de rabattre les grandes questions sur une misère très concrète donne à la correspondance une modernité réjouissante. On disserte sur Dieu, la mort, la célébrité ; on souffre aussi de ses yeux, de son estomac ou d’une lettre qui n’arrive pas.

Entre eux, l’admiration frôle constamment le marivaudage. « Aimez-moi un peu ; c’est justice, vous aimant, je pense, tendrement » écrit la marquise. La formule pourrait paraître mondaine si elle n’était suivie, de lettre en lettre, par la même impatience, les mêmes bouderies, la même nécessité de recevoir une réponse. L’affection n’efface ni les désaccords ni les calculs : elle les rend plus piquants.

Du Deffand peut célébrer Voltaire puis le trouver répétitif, presque radoteur : « Je ne vous envoie plus rien de Voltaire, parce qu’il dit toujours les mêmes choses. » Ce mélange d’admiration, d’agacement et de dépendance affective donne aux deux voix leur relief.

La correspondance vaut aussi comme radiographie d’un monde où une lettre privée ne l’est jamais tout à fait. On dicte, on recopie, on fait lire, on transmet par un intermédiaire ; le cabinet noir peut ouvrir le courrier, un ministre servir de relais, une duchesse lire avant le destinataire. Le texte circule avant même d’arriver.

Les éditeurs Isabelle et Jean-Louis Vissière éclairent ce réseau sans transformer les correspondants en statues : affaires Calas, Sirven et La Barre, querelles philosophiques, circulation clandestine des écrits, jeux d’influence. L’appareil critique rend lisible des allusions qui, sans lui, resteraient opaques.

Cette précision a sa contrepartie. Le rythme demeure inégal, certaines périodes s’étirent, les demandes d’envois et de nouvelles reviennent, les noms secondaires s’accumulent. L’annotation peut ralentir une lecture que l’on voudrait parfois abandonner au seul plaisir de la passe d’armes. Mais ces reprises appartiennent aussi au genre : deux existences âgées ne progressent pas en ligne droite. Elles reviennent aux mêmes douleurs, aux mêmes amis, aux mêmes livres, comme les jours eux-mêmes recommencent.

Reste une voix à deux têtes, étonnamment mobile, qui mêle l’intime, la littérature et la conversation d’idées sans jamais les séparer proprement. Madame du Deffand résume l’accord profond qui les unit : « Je sens et pense tout comme vous, monsieur [...]. Vous ne dites rien que je ne croie avoir pensé. » Heureusement, c’est faux juste ce qu’il faut. S’ils pensaient réellement de même, ces centaines de pages auraient perdu leur sel. C’est dans l’écart, dans la contradiction, dans l’attente de la prochaine lettre que Cher Voltaire continue de vivre.

Par Victor De Sepausy

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