Alien Clay : sur une planète-prison, la science devient une arme de liberté

Daghdev est écologue, dissident et désormais forçat sur Imno 27g, surnommée Four. Le Mandat l’a expédié là avec d’autres indésirables selon une logique comptable qui transforme les morts en « Perte acceptable ». Deux mots suffisent à résumer le régime : tout ce qui ne rentre pas dans la norme devient coût, anomalie ou matériau recyclable. Arton conserve cependant une arme que l’administration a du mal à confisquer : l’habitude de poser des questions, surtout celles auxquelles on lui interdit de répondre.

Four récompense vite cette curiosité. Sa biosphère ressemble assez à la vie terrestre pour inviter aux comparaisons, jamais assez pour les confirmer. Pseudo-arbres, plancton aérien, organismes aux relations difficiles à démêler, ruines impossibles : « Pendant une seconde, j’oublie que je suis prisonnier, mon esprit venant d’être libéré. » Toute la réussite du livre tient dans ce renversement. Le camp réduit l’humain à un numéro ; le vivant extraterrestre lui demande d’élargir toutes ses catégories.

Le Mandat prétend pourtant faire de la science. Sa véritable devise est plus courte : « Le Mandat marche au contrôle. » Le savoir n’y sert pas à découvrir, mais à confirmer. Les données doivent docilement rejoindre la doctrine : « Et malheur à vous si les points de votre graphique conduisent dans une autre direction. » Tchaikovsky construit une satire transparente de l’autoritarisme intellectuel, mais il lui donne du nerf grâce à Arton, professeur sarcastique qui transforme presque chaque explication biologique en pied de nez.

Cette voix est l’un des grands plaisirs du roman. Arton s’adresse au lecteur comme à un amphithéâtre légèrement récalcitrant : il corrige sa propre narration, ouvre des parenthèses, s’accuse de pédanterie, puis recommence à expliquer. La science ne paraît jamais plaquée sur l’action puisqu’elle provient d’un homme incapable de cesser d’être professeur, même lorsque sa survie immédiate devrait raisonnablement l’occuper davantage. Le comique naît de cette hiérarchie douteuse des priorités.

Surtout, la biologie de Four ne reste pas un décor technique. Elle oblige les personnages à revoir les frontières entre individu, organisme et écosystème. La planète atteint des résultats familiers par des chemins profondément étrangers : « Elle atteint les mêmes objectifs par des voies très différentes. » Le roman fait alors ce que la meilleure science-fiction sait faire : convertir une hypothèse biologique en question politique et philosophique, sans cesser d’être une aventure.

Cette générosité explicative possède son revers. Tchaikovsky aime comprendre ses créatures, détailler leurs mécanismes, reformuler les hypothèses. Le lecteur friand de hard SF y trouvera une jubilation constante ; d’autres sentiront parfois le rythme se contracter sous le poids de la démonstration. Le Mandat fonctionne aussi davantage comme une machine idéologique que comme une société pleinement nuancée. Ses slogans, sa bureaucratie et ses cadres servent efficacement l’allégorie, mais la peinture politique demeure plus large que la biologie de Four.

Autre paradoxe : l’humour d’Arton amortit si bien l’horreur qu’il en émousse parfois la violence. Le narrateur a toujours une remarque, un détour, une plaisanterie en réserve. C’est délicieux ; cela peut aussi tenir l’émotion à distance.

Reste l’étrangeté, magnifique lorsqu’elle résiste à l’explication. Four n’est jamais un simple décor hostile. Tchaikovsky maintient ensemble émerveillement et menace, jusqu’à faire de l’exploration scientifique une expérience de dépossession. « Nous courons tous à notre perte, incontestablement, mais pas à la même vitesse. » Voilà peut-être la formule du livre : une cavale intellectuelle lancée au milieu d’un univers qui se fiche éperdument de nos catégories.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com