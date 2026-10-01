The Ultimate Fight : le héros condamné à être Libre

Un héros condamné à être libre. C'est le paradoxe au cœur de The Ultimate Fight, le nouveau light novel de Nicolas Zago qui vient de lancer sa première campagne de financement participatif sur Ulule. En quelques jours seulement, le projet a largement dépassé les attentes en atteignant 129 % de son objectif initial. Avec 775 € sécurisés sur les 600 € demandés, grâce à une communauté de contributeurs engagés, la trajectoire vers les prochains paliers est plus que prometteuse.

Huit ans de développement

Développé depuis 2018, The Ultimate Fight n'est pas un projet improvisé. Âgé de seulement 20 ans, Nicolas Zago a investi huit années de conception narrative, de construction d'univers et de tests auprès de lecteurs critiques. Le Tome 1, prévu pour le mois d'octobre 2026, compte 250 pages et a bénéficié des relectures approfondies de chroniqueuses littéraires indépendantes avant son lancement commercial.

L'illustration de couverture, signée Atelier Hibiki, renforce l'esthétique du projet : une mise en scène épurée du Présentateur (l'antagoniste central) aux côtés des personnages clés, établissant visuellement le ton sombre et psychologique du roman.

Un auteur aux multiples casquettes

Derrière cette œuvre se cache un profil atypique. Étudiant dans le sud de la France en informatique et doté du statut national d'étudiant-entrepreneur (SNEE), Nicolas Zago allie la rigueur du développement logiciel à une créativité enfantine. Ce scénariste indépendant ne se contente pas d'écrire. Qu'il s'agisse de concevoir numériquement des maquettes éditoriales, de développer ses propres logiciels ou de fabriquer physiquement des armures de cosplay complexes, son besoin de matérialiser l'imaginaire se retrouve dans chaque aspect de son processus créatif.

Cette approche méthodique et analytique irrigue profondément le « worldbuilding » de The Ultimate Fight.

De l'idée adolescente aux premiers pas d'une saga

Pensé à l'origine comme une œuvre personnelle, The Ultimate Fight suit les destins croisés de figures tourmentées comme Hiro, Alton et Ituiis. Au-delà des affrontements et de l'action inhérents au genre, le récit propose une véritable réflexion philosophique sur le libre arbitre et la consommation du divertissement de nos jours.

Si le format du « light novel » — un roman souvent court, dynamique et illustré — est traditionnellement dominé par les productions japonaises, le marché francophone s'approprie aujourd'hui ce médium. Avec ce titre, Nicolas Zago démontre que la nouvelle génération d'auteurs français est capable de proposer des œuvres ambitieuses, respectant les codes esthétiques du genre tout en y insufflant une profondeur thématique occidentale.

L'avenir du projet sur Ulule

Lancée le 1er septembre, la campagne Ulule ne sert pas uniquement à financer l'impression physique du premier tome. Elle vise à valider un concept éditorial indépendant et à rassembler une communauté de premiers lecteurs engagés autour de cet univers naissant. Avec ce démarrage en force à 129 %, la dynamique est excellente. Les fonds supplémentaires récoltés vont désormais permettre d'améliorer la qualité d'édition, de débloquer de nouvelles contreparties et, surtout, de préparer sereinement le terrain pour l'écriture des volumes suivants.

En transformant une vision mûrie pendant l'adolescence en un objet littéraire, validé par le public dès ses premiers jours, Nicolas Zago signe ici une entrée dans le paysage florissant du light novel francophone.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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