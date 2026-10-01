The Ultimate Fight : le héros condamné à être Libre

Nicolas Zago, auteur indépendant français, lance The Ultimate Fight Tome 1 via Ulule. Ce light novel sombre et philosophique a atteint 129% de financement en trois jours (775€), révélant une appétence réelle pour les histoires qui questionnent le contrôle et la liberté. Inspiré de Byung-Chul Han et de la critique sartrienne, le light novel suit Hiro, un héros pris au piège d'une réalité où un Présentateur omniscient orchestre chaque moment. Entre boucles temporelle et illusions de choix, le Tome 1 propose une réflexion sombre sur ce qu'être libre signifie réellement dans un monde où tout n'est que divertissement. Projet porté par Nicolas Zago.
Le 01/10/2026 à 10:31 par Projet Ulule
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01/10/2026 à 10:31
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Un héros condamné à être libre. C'est le paradoxe au cœur de The Ultimate Fight, le nouveau light novel de Nicolas Zago qui vient de lancer sa première campagne de financement participatif sur Ulule. En quelques jours seulement, le projet a largement dépassé les attentes en atteignant 129 % de son objectif initial. Avec 775 € sécurisés sur les 600 € demandés, grâce à une communauté de contributeurs engagés, la trajectoire vers les prochains paliers est plus que prometteuse.
Développé depuis 2018, The Ultimate Fight n'est pas un projet improvisé. Âgé de seulement 20 ans, Nicolas Zago a investi huit années de conception narrative, de construction d'univers et de tests auprès de lecteurs critiques. Le Tome 1, prévu pour le mois d'octobre 2026, compte 250 pages et a bénéficié des relectures approfondies de chroniqueuses littéraires indépendantes avant son lancement commercial.
L'illustration de couverture, signée Atelier Hibiki, renforce l'esthétique du projet : une mise en scène épurée du Présentateur (l'antagoniste central) aux côtés des personnages clés, établissant visuellement le ton sombre et psychologique du roman.
Derrière cette œuvre se cache un profil atypique. Étudiant dans le sud de la France en informatique et doté du statut national d'étudiant-entrepreneur (SNEE), Nicolas Zago allie la rigueur du développement logiciel à une créativité enfantine. Ce scénariste indépendant ne se contente pas d'écrire. Qu'il s'agisse de concevoir numériquement des maquettes éditoriales, de développer ses propres logiciels ou de fabriquer physiquement des armures de cosplay complexes, son besoin de matérialiser l'imaginaire se retrouve dans chaque aspect de son processus créatif.
Cette approche méthodique et analytique irrigue profondément le « worldbuilding » de The Ultimate Fight.
Pensé à l'origine comme une œuvre personnelle, The Ultimate Fight suit les destins croisés de figures tourmentées comme Hiro, Alton et Ituiis. Au-delà des affrontements et de l'action inhérents au genre, le récit propose une véritable réflexion philosophique sur le libre arbitre et la consommation du divertissement de nos jours.
Si le format du « light novel » — un roman souvent court, dynamique et illustré — est traditionnellement dominé par les productions japonaises, le marché francophone s'approprie aujourd'hui ce médium. Avec ce titre, Nicolas Zago démontre que la nouvelle génération d'auteurs français est capable de proposer des œuvres ambitieuses, respectant les codes esthétiques du genre tout en y insufflant une profondeur thématique occidentale.
Lancée le 1er septembre, la campagne Ulule ne sert pas uniquement à financer l'impression physique du premier tome. Elle vise à valider un concept éditorial indépendant et à rassembler une communauté de premiers lecteurs engagés autour de cet univers naissant. Avec ce démarrage en force à 129 %, la dynamique est excellente. Les fonds supplémentaires récoltés vont désormais permettre d'améliorer la qualité d'édition, de débloquer de nouvelles contreparties et, surtout, de préparer sereinement le terrain pour l'écriture des volumes suivants.
En transformant une vision mûrie pendant l'adolescence en un objet littéraire, validé par le public dès ses premiers jours, Nicolas Zago signe ici une entrée dans le paysage florissant du light novel francophone.
Retrouvez cette campagne sur Ulule.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
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Une librairie-café presque entièrement consacrée à la romance en langue anglaise doit ouvrir ses portes à La Rochelle cet automne. Derrière Books’ Apothecary, Angela Ieffi et Floriane, amies et anciennes collègues, préparent un lieu mêlant livres, café, rencontres et clubs de lecture.
25/09/2026, 17:30
Deux personnalités ont été visées par des décisions de l'Union européenne, dans un contexte similaire : celui de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Le Conseil de l'Union européenne a ainsi gelé les avoirs de l'autrice et chroniqueuse pro-russe Xenia Fedorova, tandis que la Cour de justice de l'Union européenne annulait une de ses décisions précédentes, relative à un éditeur russe, Oleg Polikarpovich Tkach.
25/09/2026, 10:55
Joshua Cassara, dessinateur américain notamment connu pour son travail sur X-Force, X-Men et Deadpool/Wolverine chez Marvel, est mort le 22 septembre 2026 à l’âge de 46 ans. Son épouse, Martha Cassara, a annoncé son décès le lendemain sur les réseaux sociaux, évoquant des complications cardiaques.
24/09/2026, 17:47
Des chartes, des groupes de travail, 62 actions et désormais un directeur de projet : le ministère de la Culture ne découvre plus l’intelligence artificielle. Mais la Cour des comptes lui demande maintenant de transformer l’essai. Dans le livre, elle relève qu’au moment de son contrôle, le CNL n’avait ni budget spécifique ni personnel affecté à l’IA, quand la BnF avait déjà engagé plusieurs millions d’euros.
24/09/2026, 16:41
Fondées en 1926 dans l’arrière-boutique d’une librairie parisienne, les Éditions Dangles célèbrent leur centenaire. Spécialisée de longue date dans la santé naturelle et le mieux-être, la maison a connu une croissance spectaculaire à partir des années 1970, avant plusieurs changements de direction. Désormais adossée au Groupe Éditorial Piktos, elle aborde son deuxième siècle en renouvelant auteurs et thématiques.
24/09/2026, 11:56
Frédéric Desfeuillet, responsable du développement, de la communication et du mécénat des Musées d'Amiens, est décédé le 21 septembre 2026, à l'âge de 54 ans. Très lié à la Maison de Jules Verne et à la vie culturelle amiénoise, il avait notamment porté la création du parcours Aronnax consacré à l'écrivain.
23/09/2026, 17:15
Glénat nous apprend la disparition de Rodolphe, figure majeure du scénario de bande dessinée, décédé le 22 septembre 2026 à l’âge de 78 ans. En un demi-siècle de carrière et plus de 200 albums, il aura multiplié les univers et les collaborations, de Trent à Kenya, en passant par Cliff Burton, Commissaire Raffini ou Robert Sax.
23/09/2026, 15:56
L'enseigne Relay s'est dotée, depuis cet été, d'une « charte de pluralité et de non-discrimination » qui vise à préciser les règles et pratiques « en matière de référencement et de mise en avant des produits d’édition », mais aussi à désamorcer des critiques récurrentes sur l'offre de ces boutiques, propriétés de Louis Hachette Group. Le document reste toutefois confidentiel et réservé aux concédants, avec un contrôle des engagements en interne uniquement.
23/09/2026, 14:52
Relatif aux minima conventionnels, le 18e avenant à la convention collective de la branche de l'édition de livres a été étendu à tous les employeurs et tous les salariés, par un arrêté du 7 septembre. La grille de salaires prend désormais en compte deux augmentations du SMIC, survenues en janvier et juin derniers.
23/09/2026, 10:50
Valentin Bouvet prend, à compter du 23 septembre 2026, la direction des opérations du groupe d’édition Editis, selon nos informations. Revenu au sein du groupe en mai après avoir dirigé Lelivrescolaire.fr chez Hachette Livre, il supervisera notamment la distribution, la fabrication, les achats industriels ainsi que plusieurs services destinés aux éditeurs. Ces activités sont désormais regroupées sous une même direction.
23/09/2026, 10:12
Depuis lundi, C’était ça ou mourir, l’un des romans les plus en vue de la rentrée, est au centre d’une polémique sur l’usage de l’intelligence artificielle. Auprès de Libération, Thélyson Orélien dément catégoriquement. Grasset lui apporte désormais sa « confiance absolue ». Dans le même temps, franceinfo a multiplié les tests et les comparaisons, et les résultats ne plaident pas vraiment en faveur de l’auteur...
22/09/2026, 18:44
Force ouvrière interpelle la direction d’Editis et son actionnaire sur le coût des trajets domicile-travail des salariés de Malesherbes et Tigery. Le syndicat réclame une aide spécifique pour ceux qui doivent utiliser leur voiture, allant jusqu’à proposer des cartes carburant TotalEnergies. Une demande qui intervient en pleine hausse des prix à la pompe, alors que plusieurs dispositifs publics existent déjà.
22/09/2026, 18:18
Historien, biographe et romancier, Jean-Paul Desprat est mort lundi 21 septembre 2026 à Paris, à l’âge de 79 ans, révèle La Dépêche. Auteur d’une trentaine d’ouvrages, il avait fait des XVIIe et XVIIIe siècles, puis de la Révolution française, un territoire d’écriture où l’érudition historique se mêlait volontiers au goût du récit.
22/09/2026, 16:28
L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) a dévoilé son conseil d’administration pour 2026-2027 à l’issue de son assemblée générale annuelle, tenue le 10 septembre. Geneviève Pigeon, des éditions L’Instant même, conserve la présidence de l’association.
22/09/2026, 11:27
Paru chez Grasset le 19 août, le premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, compte parmi les titres très remarqués de la rentrée, porté par une réception critique largement favorable. Dans cette chronique, Laurent LD Bonnet prend le contre-pied de cet enthousiasme : partant de l’écriture du livre, il interroge les mécanismes de prescription, l’emballement médiatique et ce qu’il considère comme un recul progressif des exigences éditoriales, rapproché ici de l’effet des shifting baselines. Par Laurent LD Bonnet.
22/09/2026, 10:21
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