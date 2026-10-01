Coquilles, accessibilité, piratage : la seconde vie des livres numériques

Cette maintenance n’a rien de cosmétique. Depuis le 28 juin 2025, l’Acte européen sur l’accessibilité s’applique notamment aux livres numériques et à leur commerce en ligne. La Commission européenne le rappelle explicitement : les ebooks font partie des produits et services concernés. Le W3C a publié une correspondance technique entre les exigences européennes et la spécification EPUB Accessibility.

Autrement dit, structure du texte, ordre de lecture, navigation, descriptions alternatives et déclaration des fonctions d’accessibilité sont désormais des sujets de production et de diffusion.

L’accessibilité améliore aussi l’usage courant. Un EPUB correctement structuré facilite le changement de taille des caractères, la synthèse vocale, la navigation par chapitres et l’adaptation à différents écrans. Ces qualités profitent à une personne malvoyante, mais également à celle qui lit sur un téléphone, fatigue le soir ou utilise ponctuellement une lecture audio. Il faut cependant distinguer promesse et preuve : cocher une case « accessible » dans les métadonnées n’a de sens que si le fichier a été contrôlé.

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Un calendrier simple évite que l’entretien repose sur la mémoire de l’équipe. Premier contrôle à la livraison : validation technique, sommaire, liens, affichage sur plusieurs moteurs de lecture. Deuxième passage après la parution : coquilles signalées, couverture et résumé, disponibilité chez les revendeurs. Puis des rendez-vous déclenchés par la vie du livre : prix littéraire, adaptation, nouvelle traduction, changement de collection ou réédition papier. Une version datée et archivée permet enfin de savoir ce qui a réellement été distribué.

Un ebook n’est jamais terminé

La protection réclame le même pragmatisme. Un filigrane et une DRM ne remplissent pas exactement la même fonction. Le guide de l’EUIPO définit le filigrane comme une information incorporée au fichier pour en certifier la source ou retracer son parcours commercial. Il ne bloque pas nécessairement la lecture. Une DRM contrôle l’accès ou certains usages. L'EDRLab présente ainsi LCP comme une solution adaptée lorsque les droits doivent être imposés, notamment pour interrompre un prêt à son échéance.

Choisir systématiquement le filigrane au nom du confort, ou la DRM au nom de la sécurité, reviendrait donc à répondre avant d’avoir posé la question. Vente à l’unité, prêt en bibliothèque, abonnement et licence institutionnelle n’appellent pas les mêmes contraintes. Le baromètre 2026 du SNE, de la Sofia et de la SGDL estime par ailleurs que 17 % des lecteurs numériques ont eu recours à une offre illégale en 2025. Un chiffre qui démontre qu’un verrou n'empêche ni ne provoque le piratage.

La qualité se gère finalement comme une politique éditoriale : critères de recette, responsabilités identifiées, journal des versions et surveillance des retours. Un fichier propre ne garantit pas une vente. Un fichier mal structuré, obsolète ou difficile à ouvrir peut, lui, la faire perdre très concrètement.

Comment repérer le titre dormant qu’une mise à jour peut relancer ? Le podcast consacré au cycle de vie de l’ebook organisé par De Marque avec ActuaLitté détaillera les contrôles et les arbitrages observés sur le terrain. Laissez votre adresse électronique pour recevoir l’alerte de publication et l’invitation au webinaire sur les métadonnées.

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Crédits photo : Perfecto_Capucine CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com