Coquilles, accessibilité, piratage : la seconde vie des livres numériques

Une fois livré au distributeur, l’ebook disparaît volontiers de la liste des tâches. Pourtant, une coquille peut être corrigée, une navigation réparée, un prix littéraire ajouté et une édition rendue plus accessible. Le fichier numérique ressemble moins à un produit figé qu’à un actif éditorial dont il faut organiser l’entretien.
Le 01/10/2026 à 10:51 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
01/10/2026 à 10:51
0
Commentaires
0
Partages
Cette maintenance n’a rien de cosmétique. Depuis le 28 juin 2025, l’Acte européen sur l’accessibilité s’applique notamment aux livres numériques et à leur commerce en ligne. La Commission européenne le rappelle explicitement : les ebooks font partie des produits et services concernés. Le W3C a publié une correspondance technique entre les exigences européennes et la spécification EPUB Accessibility.
Autrement dit, structure du texte, ordre de lecture, navigation, descriptions alternatives et déclaration des fonctions d’accessibilité sont désormais des sujets de production et de diffusion.
L’accessibilité améliore aussi l’usage courant. Un EPUB correctement structuré facilite le changement de taille des caractères, la synthèse vocale, la navigation par chapitres et l’adaptation à différents écrans. Ces qualités profitent à une personne malvoyante, mais également à celle qui lit sur un téléphone, fatigue le soir ou utilise ponctuellement une lecture audio. Il faut cependant distinguer promesse et preuve : cocher une case « accessible » dans les métadonnées n’a de sens que si le fichier a été contrôlé.
À LIRE - Numériser tout son catalogue est-il vraiment une bonne idée ?
Un calendrier simple évite que l’entretien repose sur la mémoire de l’équipe. Premier contrôle à la livraison : validation technique, sommaire, liens, affichage sur plusieurs moteurs de lecture. Deuxième passage après la parution : coquilles signalées, couverture et résumé, disponibilité chez les revendeurs. Puis des rendez-vous déclenchés par la vie du livre : prix littéraire, adaptation, nouvelle traduction, changement de collection ou réédition papier. Une version datée et archivée permet enfin de savoir ce qui a réellement été distribué.
La protection réclame le même pragmatisme. Un filigrane et une DRM ne remplissent pas exactement la même fonction. Le guide de l’EUIPO définit le filigrane comme une information incorporée au fichier pour en certifier la source ou retracer son parcours commercial. Il ne bloque pas nécessairement la lecture. Une DRM contrôle l’accès ou certains usages. L'EDRLab présente ainsi LCP comme une solution adaptée lorsque les droits doivent être imposés, notamment pour interrompre un prêt à son échéance.
Choisir systématiquement le filigrane au nom du confort, ou la DRM au nom de la sécurité, reviendrait donc à répondre avant d’avoir posé la question. Vente à l’unité, prêt en bibliothèque, abonnement et licence institutionnelle n’appellent pas les mêmes contraintes. Le baromètre 2026 du SNE, de la Sofia et de la SGDL estime par ailleurs que 17 % des lecteurs numériques ont eu recours à une offre illégale en 2025. Un chiffre qui démontre qu’un verrou n'empêche ni ne provoque le piratage.
La qualité se gère finalement comme une politique éditoriale : critères de recette, responsabilités identifiées, journal des versions et surveillance des retours. Un fichier propre ne garantit pas une vente. Un fichier mal structuré, obsolète ou difficile à ouvrir peut, lui, la faire perdre très concrètement.
Comment repérer le titre dormant qu’une mise à jour peut relancer ? Le podcast consacré au cycle de vie de l’ebook organisé par De Marque avec ActuaLitté détaillera les contrôles et les arbitrages observés sur le terrain. Laissez votre adresse électronique pour recevoir l’alerte de publication et l’invitation au webinaire sur les métadonnées.
Crédits photo : Perfecto_Capucine CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Passer tout un fonds au numérique paraît logique : une conversion, une mise en vente, et le catalogue travaillerait enfin sans limite de stock. Dans les faits, chaque titre réclame des droits clairs, un fichier adapté, des métadonnées solides et un minimum d’animation. La première décision n’est donc pas « combien ? », mais « lesquels ? ».
29/09/2026, 13:01
La Chine ne découvre évidemment pas la vente de livres en ligne en 2026, mais décide en revanche de renforcer son encadrement là où le commerce s’est déplacé : plateformes, vidéos courtes et livestream. Soumis à consultation jusqu’au 30 septembre, le projet de révision du Règlement sur la gestion du marché des publications précise les obligations des intermédiaires, resserre le contrôle des vendeurs et vise le piratage comme certaines pratiques tarifaires. Nppa
29/09/2026, 11:30
La prestigieuse bibliothèque d’Oxford ne se contente pas de numériser ses fonds avec OpenAI. Des documents internes obtenus par le Guardian montrent que les fichiers produits ont également alimenté les données d’entraînement de l’entreprise américaine
29/09/2026, 11:00
Des ouvrages piratés pour entraîner des intelligences artificielles : le soupçon pesait depuis longtemps sur OpenAI. Des pièces judiciaires désormais publiques apportent cependant un éclairage nouveau. En interne, plusieurs salariés s’interrogeaient ouvertement sur LibGen, sur la manière d’en présenter la provenance et sur ce qu’aurait coûté l’acquisition licite de grandes quantités de livres.
24/09/2026, 12:32
Le livre produit avec l’intelligence artificielle n’a pas besoin de devenir un phénomène de librairie pour déplacer le marché. Il lui suffit d’arriver nombreux. Un mois après une étude portant sur 14.419 ebooks de fiction de genre vendus principalement sur Amazon, ses auteurs précisent auprès de Fortune ce qu’ils voient désormais derrière les chiffres : davantage de titres se disputent des recettes qui progressent beaucoup moins vite. Amazon, de son côté, assure renforcer ses dispositifs de contrôle.
20/09/2026, 11:00
Calibre savait déjà classer, convertir, corriger et lire des ebooks. Depuis le 18 septembre 2026, le logiciel libre s’est découvert une activité plus turbulente : improviser des histoires. La version 9.15 accueille « Create your own adventure », un jeu d’écriture interactif dans lequel l’utilisateur construit un univers et choisit ses actions, tandis qu’un modèle d’intelligence artificielle fait progresser le récit. Ah oui ?
19/09/2026, 12:30
Transférer un ebook format EPUB de son téléphone sur un Kindle, sans recourir à Send to Kindle : la solution s'appelle KindShare. L'outil transfère localement des documents vers une liseuse Amazon depuis Quick Share. Le projet open source fonctionne, mais au prix d’un sérieux bricolage : Kindle jailbreaké, KOReader, accès SSH et compilation au programme.
14/09/2026, 17:38
À force de demander comment faire lire les jeunes, l’édition risquerait-elle de regarder trop loin devant elle ? Un rapport publié en juillet par la Global Coalition on Aging avec Rakuten Kobo remet les plus de 55 ans au centre du tableau. Chez le libraire numérique, ils représentent plus de 60 % de la clientèle et l’âge moyen du client se situe entre 60 et 65 ans dans la plupart des marchés.
12/09/2026, 09:30
Le smartphone avait déjà englouti l’appareil photo, le baladeur et une bonne part de nos lectures quotidiennes. PocketBook tente le mouvement inverse : reprendre son gabarit, mais laisser les sollicitations derrière. Présenté le 4 septembre à l’IFA de Berlin, le PocketBook Q est une liseuse de 5,84 pouces pensée pour tenir dans une poche et se manier d’une seule main. Le fabricant annonce une commercialisation au quatrième trimestre ; son site allemand affiche un prix public conseillé de 199 €.
03/09/2026, 17:23
Combien de temps sépare un frémissement sur BookTok, une progression dans un classement étranger et son repérage par un éditeur à l’autre bout du monde ? Développé au Brésil par Bruno Mendes, associé de PublishNews, Publitik veut réduire cet intervalle et rassemble presse professionnelle, palmarès de ventes, réseaux sociaux et autres données sectorielles : 37 sources dans 19 pays et 11 langues. Et une présentation officielle signée... PublishNews.
21/08/2026, 11:00
En février, ActuaLitté racontait comment Anthropic avait acheté et détruit des millions de livres pour constituer ses corpus d’entraînement. Six mois plus tard, une enquête de 404 Media documente une opération distincte, cette fois chez Amazon : un livre équipé d’un AirTag a été suivi jusqu’à un site de North Las Vegas où des ouvrages sont découpés et numérisés.
18/08/2026, 15:23
L’IA n’a pas besoin d’écrire le prochain phénomène de librairie pour peser sur le marché. Dans une étude portant sur 14.419 ebooks de fiction de genre vendus principalement sur Amazon, 20 % des titres dépassent 25 % de texte détecté comme issu d’une IA. Ils se vendent moins bien en moyenne, mais leur multiplication suffit à leur faire gagner du terrain. La qualité peut attendre : l’embouteillage, lui, est déjà là.
18/08/2026, 10:58
L’IA sait résumer un roman, bâtir un plan et produire le devoir qui va avec. Pratique — jusqu’au moment où l’exercice consistait précisément à lire, comprendre et écrire. Dans un essai publié le 8 août, Katherine Rundell attaque l’usage des grands modèles de langage dans l’éducation et défend les livres comme entraînement à l’autonomie itellectuelle. Les études qu’elle mobilise imposent toutefois de distinguer l’alerte sérieuse du verdict scientifique.
15/08/2026, 17:15
Après les robots.txt, les contrats et les procédures judiciaires, voici l’encre. En Chine, Huaxia Publishing House inscrit désormais dans certains ouvrages que leur contenu ne peut servir à entraîner une intelligence artificielle. Pas de verrou technique : la maison reconnaît elle-même qu’il reste extrêmement difficile de savoir si un texte a rejoint les données d’un modèle. L’avertissement fixe en revanche noir sur blanc la volonté de l’ayant droit.
12/08/2026, 16:44
À l’écran, le lecteur découvre la phrase de l’auteur. Dans le code, le robot chargé de l’aspirer en récupère une autre, crédible, mais fausse. Avec ShieldFont, un studio créatif et une fonderie danoise veulent compliquer la collecte de contenus destinés à l’entraînement des intelligences artificielles. Ingénieux, certes ; inviolable, certainement pas.
05/08/2026, 16:24
Quatorze éditeurs américains se disputaient Call Me, I’ll Hide the Body, premier roman policier de Jerry Falade. Minotaur Books aurait proposé plus de 2 millions $, tandis que plusieurs offres à six chiffres arrivaient du Royaume-Uni. Le manuscrit a pourtant été retiré par ses agents, qui disent ne plus pouvoir garantir les conditions de son écriture. L’auteur nie tout recours à l’intelligence artificielle.
01/08/2026, 14:00
Près de 200 morceaux du domaine public ont rejoint l’Internet Jukebox, sous forme de partitions numériques et de rendus audio. Pilotée par Public.Resource.Org et hébergée par Internet Archive, la collection ouvre des usages précieux aux bibliothèques, aux enseignants et aux musiciens. À condition de ne pas confondre une portée déchiffrée par la machine avec l’interprétation que le temps a emportée.
01/08/2026, 09:34
La voici frappée comme les autres, la firme à la Pomme, par la déferlante de ces fameux livres poubelles, dont le contenu doit son existence aux grands modèles de langage — improprement nommés IA. Des textes copiant un best-seller sont apparus sur l’application Books d’Apple, dans l’optique de tromper son monde. Contrefaçon et tromperie… y’a comme un pépin dans le fruit.
20/07/2026, 14:59
Plus de 100.000 volumes de l’Université du Delaware quitteront temporairement leurs rayonnages à partir de l’été 2026 pour être numérisés par Google. L’établissement présente l’opération comme un moyen d’ouvrir largement des fonds rares, mais aussi de fournir aux systèmes d’intelligence artificielle des ressources académiques fiables. Une ambition revendiquée du côté universitaire, alors que Google ne précise ni les modèles concernés, ni le cadre juridique, ni les conditions d’un éventuel entraînement.
14/07/2026, 15:03
À l’approche des lectures d’été, Synacktiv remet un peu de sable dans la mécanique bien huilée du Kindle. Un chercheur français, Tanguy Dubroca, a démontré qu’une liseuse récente pouvait être compromise depuis son navigateur intégré, en passant par un site Internet malveillant. Présenté fin juin à leHACK 2026, ce travail rappelle qu’un appareil de lecture n’est pas seulement une bibliothèque de poche : c’est aussi un objet connecté, relié à un compte Amazon, à une boutique et au Wi-Fi domestique.
09/07/2026, 12:25
Lefebvre Dalloz Compétences déploie, depuis avril et mai 2026, trois dispositifs liés à la formation professionnelle : l’assistant d’intelligence artificielle « GenIA-L », la plateforme Skilia et une offre de coaching conçue avec Yuzu. Ces outils concernent notamment les directeurs des ressources humaines, responsables formation, dirigeants, avocats et professionnels du droit et du chiffre.
08/07/2026, 12:57
Un fichier EPUB déposé dans une interface, quelques voix attribuées aux personnages et, au terme du calcul, un livre audio exportable : Alexandria promet de convertir un texte en fiction sonore à plusieurs interprètes synthétiques. L’outil open source ne vend aucun titre et ne propose pas de catalogue. Il installe, chez l’utilisateur, une petite chaîne de production dont l’intérêt pour l’édition tient autant à sa souplesse qu’aux vérifications qu’elle réclame.
07/07/2026, 11:15
Des auteurs et illustrateurs jeunesse britanniques ont lancé “We Are Better Than This”, une campagne contre l’utilisation non autorisée des œuvres par l’intelligence artificielle générative. Portée notamment par Chris Haughton, Momoko Abe, Ged Adamson, Simona Ciraolo et Benji Davies, l’initiative défend la création humaine à un moment où le gouvernement britannique reste sous pression sur le copyright.
01/07/2026, 17:29
Plusieurs éditeurs néerlandais ont lancé Bookpact.ai, une plateforme commerciale destinée à encadrer l’usage des livres par les entreprises d’intelligence artificielle. Le dispositif repose sur un principe d’opt-in : avec l’accord des auteurs, les éditeurs décident titre par titre quels usages peuvent être autorisés, de l’entraînement des modèles à la traduction ou au résumé automatisé.
29/06/2026, 10:44
La Bibliothèque nationale de la Diète développe NDLOCR-Lite, un outil gratuit conçu pour transformer en texte des images de livres, revues et documents japonais numérisés, sans processeur graphique dédié. Pour les chercheurs, bibliothèques et petites institutions, l’enjeu est concret : rendre exploitables des collections anciennes avec un ordinateur ordinaire.
27/06/2026, 10:01
À Londres, la revue Granta a annoncé qu’elle mettait fin aux collaborations éditoriales dans lesquelles elle ne gardait pas la main sur les textes publiés sous son nom. La décision concerne son lien avec la Commonwealth Foundation, organisatrice du Commonwealth Short Story Prize, distinction internationale majeure consacrée à la nouvelle, après les accusations d’usage de l’intelligence artificielle visant certains lauréats de l’édition 2026.
23/06/2026, 11:39
Dans un contexte où les usages numériques redéfinissent les habitudes culturelles, 4 professionnel·les de l’édition annoncent le lancement prochain de leur application mobile, NOOK, dédiée au suivi de lecture, conçue pour réinventer la manière dont les lecteurs suivent, valorisent et partagent leur progression.
23/06/2026, 10:30
La maire de Washington D.C., Muriel Bowser, a signé le 28 mai le Library E-book Pricing Fairness Amendment Act of 2025, texte consacré aux contrats de prêt numérique conclus par les bibliothèques publiques du district. Le dispositif, salué par les défenseurs des bibliothèques et contesté par des acteurs de la chaîne numérique, reste suspendu à une clause de déclenchement nationale.
12/06/2026, 11:50
BOOKWALKER teste une voie médiane entre lecture en langue originale et traduction éditoriale complète. À partir du 15 mai, la plateforme japonaise et Taiwan BOOKWALKER ont lancé une vente croisée de mangas dōjin, lisibles avec un système de traduction automatique développé avec Mantra.
08/06/2026, 15:25
E Ink et MediaTek renforcent leur collaboration autour de nouvelles puces destinées aux liseuses et tablettes à encre électronique. L’annonce promet une meilleure couleur, des rafraîchissements plus fluides et des fonctions d’IA embarquée. Pour le livre numérique, l’enjeu dépasse la fiche technique : la liseuse glisse vers l’outil de travail, au risque de perdre une partie de sa simplicité.
04/06/2026, 17:20
Une enquête menée auprès de 559 professionnels du livre aux États-Unis et au Canada montre une adoption déjà réelle de l’intelligence artificielle, mais encore loin d’être généralisée. Les usages concernent surtout l’administratif, le marketing et l’analyse de données. Les inquiétudes les plus fortes portent sur le copyright, la transparence et la qualité des contenus générés.
03/06/2026, 15:59
En Australie, 17 organisations représentant l’édition, les auteurs, les médias, la musique, l’audiovisuel et les arts visuels demandent au gouvernement de ne pas rouvrir le droit d’auteur au bénéfice des entreprises d’intelligence artificielle. Leur position défend un principe clair : l’usage d’œuvres protégées doit passer par des licences négociées.
31/05/2026, 07:34
Le Commonwealth Short Story Prize 2026, distinction internationale majeure consacrée à la nouvelle, se retrouve au cœur d’une controverse sur l’usage de l’intelligence artificielle. En cause : le texte de Jamir Nazir, auteur originaire de Trinité-et-Tobago, récompensé dans la catégorie Caraïbe. Plusieurs lecteurs, chercheurs et outils de détection ont depuis affirmé que le texte pourrait avoir été généré, au moins en partie, par IA. Aucune conclusion définitive n’a toutefois été établie à ce stade.
27/05/2026, 18:18
Une controverse autour du livre Pretty Little Liars relance une question sensible pour l’édition numérique : que lit réellement un acheteur lorsqu’un texte acheté sur Kindle change de version ? L’affaire, née d’un signalement de lectrice puis reprise par plusieurs médias, ne prouve pas une modification généralisée par Amazon. Elle éclaire surtout le faible contrôle du public sur l’état exact d’un fichier acquis sous licence, puis mis à jour à distance.
23/05/2026, 10:32
Spotify intègre à son espace auteur un outil de création d’audiolivres par voix de synthèse, conçu avec ElevenLabs et testé sur invitation dès juin 2026. Destiné d’abord aux auteurs autopubliés anglophones, le service promet de réduire les coûts d’entrée dans l’audio. Il installe aussi une concurrence plus nette avec Amazon, sur un marché où la transparence, les droits et la qualité d’écoute deviennent décisifs pour les catalogues mondiaux.
23/05/2026, 10:17
L’un des plus célèbres films mutilés de l’histoire du cinéma pourrait connaître une seconde vie, mais pas forcément celle que les cinéphiles attendaient. Fable Studio, société américaine liée à Showrunner, plateforme spécialisée dans la génération de contenus audiovisuels par IA, travaille à une reconstruction des scènes perdues de La Splendeur des Amberson.
21/05/2026, 18:08
Autres articles de la rubrique Numérique
Après quinze ans chez Audible France, Myriam Gilles rejoint Hachette Livre. À compter du 1er octobre 2026, elle prendra la direction des productions audio du groupe, sous la responsabilité de Laure Saget, directrice générale d’Audiolib. Sa mission : développer la production de livres audio, aussi bien pour Audiolib que pour les maisons d’Hachette Livre et les éditeurs tiers distribués.
30/09/2026, 16:41
De Marque et ElevenLabs annoncent un partenariat permettant aux éditeurs utilisant Cantook Édition de sélectionner des titres de leur catalogue afin de les rendre disponibles en audio sur l’application ElevenReader. Le dispositif concerne notamment les contenus en français, en espagnol et en portugais, ainsi que dans de nombreuses autres langues.
29/09/2026, 14:18
Le Syndicat national de l'édition (SNE) et l'Alliance de la presse d'information générale annoncent, dans un communiqué commun, l'assignation des opérateurs Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR devant le tribunal judiciaire de Paris. L'objectif ? Obtenir le blocage de la plateforme Bookys, qui propose des ouvrages, des journaux et des revues en accès libre, sans autorisation des ayants droit.
21/09/2026, 11:22
En renonçant à la gratuité des frais de port et à la remise de 5 % pour les livres retirés dans ses casiers automatisés, Amazon met fin à un conflit qui aura duré près de deux ans. L’affaire laisse pourtant derrière elle une question embarrassante : pourquoi l’État a-t-il disposé de si peu de leviers pour faire rapidement respecter son interprétation de la législation sur le prix du livre ?
20/09/2026, 09:00
La filiale française de la multinationale américaine s'est finalement décidée à respecter la loi : elle annonce en effet renoncer à la gratuité des frais de port du livre et à l'application d'une remise de 5 % sur le prix fixé par l'éditeur, quand les ouvrages sont retirés dans ses casiers automatisés (lockers). Elle avait engagé un bras de fer avec les autorités françaises sur ces sujets.
18/09/2026, 13:31
Un dossier « Documents » qui déborde de fichiers PDF sans nom clair, des scans qui traînent depuis des mois, des factures mélangées avec des contrats professionnels ou personnels : cela arrive à tout le monde tôt ou tard. Le jour où il faut retrouver un document précis pour l'envoyer à un notaire, un employeur ou une administration, on se rend compte que ce petit désordre accumulé finit par faire perdre du temps.
15/09/2026, 17:05
Préparer un texte, vérifier une prononciation, contrôler l’enregistrement, traduire ou générer une voix : l’intelligence artificielle est déjà entrée dans la fabrication du livre audio. Une vaste étude montre toutefois un secteur beaucoup moins automatisé qu’on pourrait l’imaginer. Les économies sont réelles mais limitées, les questions de droits deviennent centrales et la voix humaine conserve une forte valeur éditoriale.
14/09/2026, 17:59
JPMorgan Chase, HSBC, BNP Paribas, Deutsche Bank, UBS ou Industrial and Commercial Bank of China : leurs noms reviennent dans l’actualité économique, mais ce qu’elles font réellement demeure souvent moins évident.
04/09/2026, 11:32
Peut-on prêter, transmettre ou revendre un ebook sans écarter son auteur de la transaction ? Thotario, plateforme française qui expérimente un marché secondaire du livre numérique, lance une enquête auprès des lecteurs. Habitudes d’achat, frustrations, prix, prêt, seconde main : une vingtaine de questions doivent surtout permettre à l’entreprise de confronter son modèle aux pratiques et aux attentes.
25/08/2026, 12:16
Le pirate aussi a découvert les charmes du zéro stock. Le 20 juillet, à Delhi, une opération policière préparée avec Penguin Random House India, Simon & Schuster India, Hay House et des enquêteurs a visé deux adresses, à South Ganesh Nagar et Pandav Nagar.
21/08/2026, 12:04
Carlsen, l’auteur Marc-Uwe Kling et l’illustratrice Astrid Henn ont assigné OpenAI en justice en Allemagne pour atteinte au droit d’auteur. Ils accusent ChatGPT de pouvoir produire, à partir de requêtes simples, des histoires et des illustrations très proches de leur série jeunesse à succès Das NEINhorn, jusqu’à générer des maquettes de livres prêtes à imprimer.
20/08/2026, 17:51
Au Brésil, l’ABDR a recensé 20.566 liens donnant accès à des livres piratés en juillet 2026, contre 10.923 un an plus tôt. Soit +88,3 %. Spectaculaire, mais trompeur si on le lit comme une explosion du piratage : l’association vient de changer son programme de recherche. Le chiffre raconte donc autant la circulation illégale que la manière, désormais plus efficace, de la repérer.
20/08/2026, 12:14
L’autoédition n’est plus le supplément turbulent du livre numérique russe. Selon LitRes, elle représente désormais 61 % du segment textuel, contre 53 % en 2024. Son marché a dépassé 2,7 milliards de roubles au premier trimestre 2026, en hausse de 13 % sur un an. Et 10 des 20 écrivains les plus vendus, toujours sur LitRes, appartiennent désormais à la catégorie des « digital-auteurs ».
18/08/2026, 11:31
Livres numérisés, archives, articles scientifiques : le PDF s’est imposé partout, sans toujours être facile à exploiter. OCR, traduction et conversion permettent désormais de retrouver, comprendre et réutiliser plus simplement les textes qu’il contient.
17/08/2026, 17:23
Kobo retrouve les magasins américains. Best Buy commercialise depuis août une sélection de liseuses et d’accessoires du groupe canadien, propriété du japonais Rakuten, deux ans après la fin d’un partenariat peu concluant avec Walmart. Le retour tombe à point nommé : Michael Tamblyn, directeur général de Kobo, affirme que les ventes de la marque aux États-Unis ont doublé en 2025, puis de nouveau en 2026. Sans publier les volumes correspondants, certes. Mais dans le royaume du Kindle, la concurrence reprend quelques couleurs.
17/08/2026, 16:37
À compter du 24 septembre 2026, A Great Book with Barack Obama réunira l’ancien président américain et des invités autour de six livres qui ont marqué sa vie et façonné sa vision du monde. Une sélection traversée par la mémoire, le pouvoir, l’identité ou encore l’histoire noire américaine, qui prolonge une relation ancienne entre Barack Obama et la lecture, et une stratégie éditoriale et audio désormais bien installée chez les Obama.
17/08/2026, 16:29
Le piratage en ligne recule nettement à l’échelle mondiale, mais l’édition fait figure d’exception. Selon le rapport 2025 de MUSO, les sites pirates liés aux contenus éditoriaux ont encore enregistré près de 66 milliards de visites l’an dernier. La France se classe au 10e rang mondial pour ce seul secteur. Et derrière ce chiffre, un format domine très largement : le manga.
14/08/2026, 17:49
Amazon a définitivement éteint l’application Comixology le 4 décembre 2023, après avoir progressivement absorbé le service dans Kindle. Près de trois ans plus tard, le marché américain des comics numériques n’a toujours pas retrouvé de guichet unique. Mais il recommence à bouger : Neon Ichiban transforme le fichier en objet de collection, Sweet Shop parie sur la simplicité, tandis que les grands éditeurs décrivent surtout le numérique comme un outil de recrutement et d’internationalisation.
14/08/2026, 07:32
Après avoir aidé ses utilisateurs à se rencontrer, Hinge entend désormais raconter ce qui leur arrive ensuite. L’application lance son premier livre audio, composé de cinq histoires « vraies » de couples formés sur la plateforme et confiées à autant d’écrivains. Le tout sera accessible gratuitement. Après avoir industrialisé la rencontre, voici donc Hinge qui se découvre une vocation d’éditeur.
11/08/2026, 17:56
Une étude publiée le 5 août 2026 dans Judgment and Decision Making confronte des lecteurs américains à trois nouvelles littéraires et trois textes produits par ChatGPT. Dans ce protocole limité, les créations synthétiques obtiennent de meilleures notes de qualité et d’immersion. Le simple fait d’annoncer une origine humaine améliore pourtant l’accueil du récit, quelle que soit sa provenance réelle.
06/08/2026, 12:30
Dans une rédaction attachée aux livres, le direct n’est plus un bruit de fond réservé aux concerts et aux matchs. Il touche les lancements de romans, les salons littéraires filmés, les lectures sur Twitch, les ateliers d’éditeurs sur Instagram, puis les débats d’auteurs suivis en chat.
03/08/2026, 15:40
Les intelligences artificielles ne se contentent pas toujours d’engloutir des œuvres pour leur entraînement. Certaines les remettent en circulation, texte compris. Le poète américain Kyle Dargan a découvert quatre de ses poèmes reproduits sans autorisation sur Giggle Academy, avec des images, des notices et des questions vraisemblablement générées par IA. Publishers Weekly a retrouvé des centaines de pages comparables, apparemment constituées à partir de la bibliothèque en ligne de la Poetry Foundation.
02/08/2026, 09:30
Le piratage éditorial ne se contente plus de scanner les pages : il les fait parler. En Grèce, l’OSDEL annonce le retrait de 35 fichiers de livres audio diffusés sans autorisation sur YouTube et Spotify, ainsi que la fermeture de six comptes. Son bilan du premier semestre 2026 montre comment les voix artificielles accélèrent la fabrication et la circulation de contrefaçons sonores.
01/08/2026, 14:44
Amazon commence à modifier l’accès aux bibliothèques personnelles sur son site américain. À la place du raccourci habituel vers Manage Your Content and Devices, le menu des comptes renvoie désormais certains utilisateurs vers Your Books. Plus visuelle, cette interface rassemble papier, Kindle et Audible — mais laisse derrière elle plusieurs commandes essentielles. L’ancien gestionnaire n’a donc pas rendu les armes.
01/08/2026, 14:00
Les maisons d’édition peuvent associer plusieurs solutions « best-of-breed », chacune consacrée à une partie de leur activité, ou adopter un ERP métier couvrant l’ensemble de leur chaîne de valeur. Ces modèles n’ont pas les mêmes effets sur les données, les coûts ou la productivité.
30/07/2026, 13:30
Ce 15 juillet, de nouvelles observations rapportées par l’Australian Antarctic Program Partnership ont montré que les eaux profondes d’Antarctique diminuent quatre fois plus vite depuis 2015. Ce phénomène, qui touche un élément clé, mais peu visible du climat mondial, fait étrangement écho aux Fantômes de Shearwater de Charlotte McConaghy (Actes Sud Audio, trad. Marie Chabin) : sur une île de l’océan Austral frappée par les tempêtes, une famille tente de préserver une banque de graines alors que l’eau monte et que les secrets remontent avec elle.
29/07/2026, 10:26
Qui recevra le prochain prix Nobel de littérature ? George R. R. Martin annoncera-t-il enfin la sortie de The Winds of Winter ? Sur Polymarket et Kalshi, ces questions deviennent de véritables paris en ligne, sur lesquels les internautes peuvent miser de l’argent. Mais derrière cette transformation de l’actualité littéraire en objet de spéculation se joue une bataille juridique internationale. La France vient de durcir le blocage de Polymarket, tandis que plusieurs États américains cherchent à reprendre le contrôle.
28/07/2026, 16:28
Kobo complète son implantation en Argentine avec trois liseuses distribuées officiellement par Electro World Group. Lancée à la fin de l’année 2025, l’offre comprend désormais les Clara BW, Clara Colour et Libra Colour, avec garantie et service technique dans le pays. Un avantage concret sur un marché encore largement dépendant des circuits d’importation.
23/07/2026, 16:46
Correction d’épreuves, traduction, métadonnées, accessibilité ou exploration des fonds : Veristage affirme que sa plateforme Insight traite chaque mois un volume de texte équivalent à plus de 50.000 ouvrages. Un chiffre fourni par l’entreprise, en forte hausse depuis février, qui illustre le passage des premiers essais à une utilisation régulière dans les chaînes éditoriales.
23/07/2026, 11:47
Ce 14 juillet, « Gus », un T-Rex de 67 millions d’années, a été adjugé 50,1 millions de dollars à un acheteur anonyme. Selon l’Associated Press, des paléontologues craignent désormais de voir ce spécimen soustrait à la recherche et au public. Entre patrimoine scientifique, propriété privée et mise en spectacle, cette vente réveille l’ironie de Dostoïevski dans Le Crocodile (Actes Sud Audio, trad. André Markowicz), où sauver un homme avalé par un crocodile menace les intérêts financiers du propriétaire de l’animal.
23/07/2026, 10:41
Un prompt suffit-il pour devenir auteur ? Une image entièrement générée peut-elle bénéficier du droit d’auteur ? Que faire d’un texte imitant le style d’un écrivain ? Dans un rapport de 132 pages, le CSPLA écarte la création d’un nouveau droit au bénéfice des productions purement synthétiques, mais ouvre la protection aux créations dans lesquelles une véritable direction humaine demeure visible.
21/07/2026, 17:20
Chez Amazon, trois dollars peuvent séparer une hausse de prix d’une chute brutale de rémunération. Depuis le 7 juillet 2026, les ebooks publiés par Kindle Direct Publishing peuvent être proposés jusqu’à 12,99 dollars — et 12,99 euros dans les marchés concernés — tout en restant éligibles au taux de 70 %. Le plafond de 9,99 dollars, inchangé depuis 2007, avait fini par serrer d’un peu trop près les ouvrages longs, les coffrets et les essais spécialisés.
21/07/2026, 11:22
La juge fédérale Araceli Martínez-Olguín a accordé, le 20 juillet 2026, son approbation finale à la transaction conclue dans l’affaire Bartz v. Anthropic. L’entreprise versera 1,5 milliard $ aux titulaires de droits de 482.460 livres récupérés sur LibGen et Pirate Library Mirror, et devra détruire les fichiers concernés. Le plus important règlement jamais approuvé dans une action collective en matière de droit d’auteur clôt le volet du piratage — pas le débat sur l’entraînement des intelligences artificielles.
21/07/2026, 10:26
Après quarante-huit heures de lutte et la mobilisation d’environ 800 pompiers, les deux incendies de la forêt de Fontainebleau ont été maîtrisés dans la soirée du 14 juillet. Plus de 2000 hectares ont été parcourus par les flammes, selon Le Parisien. Cette forêt soudainement menacée par les flammes renvoie à Rochebrune de Sophie Divry (Actes Sud Audio), un roman dans lequel une famille se retrouve confrontée à un environnement qui bascule et à des alertes que chacun choisit d’entendre ou d’ignorer.
16/07/2026, 21:12
Une enquête américaine commandée par Spoken accorde un avantage à sa narration par intelligence artificielle dans les scènes à plusieurs personnages. Mené à l’aveugle auprès de 1 005 amateurs de fiction audio, le test ne compare toutefois pas une distribution synthétique à plusieurs comédiens, mais à un narrateur humain seul. Une nuance de taille, alors que le secteur hésite toujours entre réduction des coûts, qualité d’écoute et défense de l’interprétation.
15/07/2026, 14:18
Commenter cet article