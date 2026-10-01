Le Prix du Roman de la Nuit réunit 10 livres dans sa première sélection

La première sélection du Prix du Roman de la Nuit 2026

Pierre Adrian, Le Rêve inachevé de Jack Kerouac, éditions Actes sud

Bora Chug, La Ronde de nuit, éditions Rivages (trad. Kyungran Choi et Pierre Bisiou)

Cécile Coulon, Le visage de la Nuit, éditions L'Iconoclaste

Selim Derkaoui, L’Arabe du Samedi soir, éditions du Seuil

Philippe Fusaro, Solo Tu, Sabine éditions Weispeiser

Sylvie Germain, Murmuration, éditions Albin Michel

Karim Kattan, Septentrionale, éditions Elyzad

Yacha Kurys, Et puis ils sont allés danser, éditions Gallimard

Mayra Montero, Le soir où Bobby n’est pas venu jouer, éditions Métaillé (trad. René Solis)

Esther Teillard, Fuck Circus, éditions Grasset

Le jury réunit Yvan Amar (linguiste, journaliste et producteur à Radio France, France culture, France Musique, Radio France Internationale), Marie Binet (présidente et fondatrice du Prix du Roman de la Nuit, auteure et réalisatrice pour la télévision), Julien Cendres (écrivain, biographe et éditeur de Raymond Radiguet), Pierre Defendini (éditeur puis créateur de salons littéraires), Caroline Grimm (romancière, comédienne, réalisatrice), Géraldine Laurent (musicienne, saxophoniste), Alexandra Lemasson (critique littéraire, comédienne et écrivaine), Nicolas le Verge (influenceur littéraire), Marie Sellier (auteure, scénariste) et Sandrine Taddeï (programmatrice pour la télévision et Europe 1).

Le Prix du Roman de la Nuit compte aussi des jurés d’honneur : Sandrine Bonnaire, Arielle Dombasle, Jean-Claude Dreyfus, Frédéric Taddeï et Agnès Touraine.

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La deuxième sélection sera annoncée le 29 octobre, et la récompense sera remise au lauréat ou à la lauréate à l’Hôtel Madison, dans le 6e arrondissement de Paris, le 16 décembre prochain.

L'année dernière, le Prix du Roman de la Nuit avait été décerné à Irène Frain pour son livre L'or de la nuit, paru aux éditions Julliard.

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Par Dépêche

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