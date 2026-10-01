Le Prix du Roman de la Nuit réunit 10 livres dans sa première sélection

Comme son nom l'indique, le Prix du Roman de la Nuit salue une oeuvre littéraire inspirée par l'ambiance nocturne. Il sélectionne des auteurs vivants de la scène littéraire française et étrangère, avec 10 titres dans la première sélection de son édition 2026.
Le 01/10/2026 à 10:28 par Dépêche
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Publié le :
01/10/2026 à 10:28
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Pierre Adrian, Le Rêve inachevé de Jack Kerouac, éditions Actes sud
Bora Chug, La Ronde de nuit, éditions Rivages (trad. Kyungran Choi et Pierre Bisiou)
Cécile Coulon, Le visage de la Nuit, éditions L'Iconoclaste
Selim Derkaoui, L’Arabe du Samedi soir, éditions du Seuil
Philippe Fusaro, Solo Tu, Sabine éditions Weispeiser
Sylvie Germain, Murmuration, éditions Albin Michel
Karim Kattan, Septentrionale, éditions Elyzad
Yacha Kurys, Et puis ils sont allés danser, éditions Gallimard
Mayra Montero, Le soir où Bobby n’est pas venu jouer, éditions Métaillé (trad. René Solis)
Esther Teillard, Fuck Circus, éditions Grasset
Le jury réunit Yvan Amar (linguiste, journaliste et producteur à Radio France, France culture, France Musique, Radio France Internationale), Marie Binet (présidente et fondatrice du Prix du Roman de la Nuit, auteure et réalisatrice pour la télévision), Julien Cendres (écrivain, biographe et éditeur de Raymond Radiguet), Pierre Defendini (éditeur puis créateur de salons littéraires), Caroline Grimm (romancière, comédienne, réalisatrice), Géraldine Laurent (musicienne, saxophoniste), Alexandra Lemasson (critique littéraire, comédienne et écrivaine), Nicolas le Verge (influenceur littéraire), Marie Sellier (auteure, scénariste) et Sandrine Taddeï (programmatrice pour la télévision et Europe 1).
Le Prix du Roman de la Nuit compte aussi des jurés d’honneur : Sandrine Bonnaire, Arielle Dombasle, Jean-Claude Dreyfus, Frédéric Taddeï et Agnès Touraine.
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La deuxième sélection sera annoncée le 29 octobre, et la récompense sera remise au lauréat ou à la lauréate à l’Hôtel Madison, dans le 6e arrondissement de Paris, le 16 décembre prochain.
L'année dernière, le Prix du Roman de la Nuit avait été décerné à Irène Frain pour son livre L'or de la nuit, paru aux éditions Julliard.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 04/03/2026
144 pages
Actes Sud Editions
17,90 €
Paru le 05/03/2025
173 pages
Rivages
19,50 €
Paru le 08/01/2026
288 pages
Iconoclaste (l')
21,90 €
Paru le 18/09/2026
160 pages
Seuil
17,00 €
Paru le 05/03/2026
227 pages
Sabine Wespieser Editeur
21,00 €
Paru le 02/01/2026
208 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 04/09/2026
160 pages
Elyzad
19,50 €
Paru le 15/01/2026
256 pages
Editions Gallimard
20,50 €
Paru le 04/09/2026
288 pages
Editions Métailié
22,00 €
Paru le 26/08/2026
224 pages
Grasset & Fasquelle
19,00 €
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