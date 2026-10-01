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Le Prix du Roman de la Nuit réunit 10 livres dans sa première sélection

Comme son nom l'indique, le Prix du Roman de la Nuit salue une oeuvre littéraire inspirée par l'ambiance nocturne. Il sélectionne des auteurs vivants de la scène littéraire française et étrangère, avec 10 titres dans la première sélection de son édition 2026.

Le 01/10/2026 à 10:28 par Dépêche

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Publié le :

01/10/2026 à 10:28

Dépêche

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La première sélection du Prix du Roman de la Nuit 2026

Pierre Adrian, Le Rêve inachevé de Jack Kerouac, éditions Actes sud

Bora Chug, La Ronde de nuit, éditions Rivages (trad. Kyungran Choi et Pierre Bisiou)

Cécile Coulon, Le visage de la Nuit,  éditions L'Iconoclaste

Selim Derkaoui, L’Arabe du Samedi soir, éditions du Seuil

Philippe Fusaro, Solo Tu, Sabine éditions Weispeiser

Sylvie Germain, Murmuration, éditions Albin Michel

Karim Kattan, Septentrionale, éditions Elyzad

Yacha Kurys, Et puis ils sont allés danser, éditions Gallimard

Mayra Montero, Le soir où Bobby n’est pas venu jouer, éditions Métaillé (trad. René Solis)

Esther Teillard, Fuck Circus, éditions Grasset

Le jury réunit Yvan Amar (linguiste, journaliste et producteur à Radio France, France culture, France Musique, Radio France Internationale), Marie Binet (présidente et fondatrice du Prix du Roman de la Nuit, auteure et réalisatrice pour la télévision), Julien Cendres (écrivain, biographe et éditeur de Raymond Radiguet), Pierre Defendini (éditeur puis créateur de salons littéraires), Caroline Grimm (romancière, comédienne, réalisatrice), Géraldine Laurent (musicienne, saxophoniste), Alexandra Lemasson (critique littéraire, comédienne et écrivaine), Nicolas le Verge (influenceur littéraire), Marie Sellier (auteure, scénariste) et Sandrine Taddeï (programmatrice pour la télévision et Europe 1).

Le Prix du Roman de la Nuit compte aussi des jurés d’honneur : Sandrine Bonnaire, Arielle Dombasle, Jean-Claude Dreyfus, Frédéric Taddeï et Agnès Touraine.

À LIRE - Armelle Hérisson, Prix Noir de l'Histoire 2026 pour La mort malgré lui

La deuxième sélection sera annoncée le 29 octobre, et la récompense sera remise au lauréat ou à la lauréate à l’Hôtel Madison, dans le 6e arrondissement de Paris, le 16 décembre prochain.

L'année dernière, le Prix du Roman de la Nuit avait été décerné à Irène Frain pour son livre L'or de la nuit, paru aux éditions Julliard.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 
 
 

 

Par Dépêche
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Le rêve inachevé de Jack Kerouac

Pierre Adrian, Yann Stofer

Paru le 04/03/2026

144 pages

Actes Sud Editions

17,90 €

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La ronde de nuit

Bora Chung trad. Kyungran Choi, Pierre Bisiou

Paru le 05/03/2025

173 pages

Rivages

19,50 €

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Le visage de la nuit

Cécile Coulon

Paru le 08/01/2026

288 pages

Iconoclaste (l')

21,90 €

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L'Arabe du samedi soir

Selim Derkaoui

Paru le 18/09/2026

160 pages

Seuil

17,00 €

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Solo tu

Philippe Fusaro

Paru le 05/03/2026

227 pages

Sabine Wespieser Editeur

21,00 €

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Murmuration

Sylvie Germain

Paru le 02/01/2026

208 pages

Albin Michel

19,90 €

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Septentrionale

Karim Kattan

Paru le 04/09/2026

160 pages

Elyzad

19,50 €

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Et puis ils sont allés danser

Yacha Kurys

Paru le 15/01/2026

256 pages

Editions Gallimard

20,50 €

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Le soir où Bobby n'est pas venu jouer

Mayra Montero trad. René Solis

Paru le 04/09/2026

288 pages

Editions Métailié

22,00 €

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Fuck Circus

Esther Teillard

Paru le 26/08/2026

224 pages

Grasset & Fasquelle

19,00 €

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21/09/2026, 11:00

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