Deux romans de Lars Kepler inspirent Nocturne, bientôt sur Apple TV

Les deux titres adaptés ont été publiés en France par les éditions Actes Sud. Lazare a été traduit par Lena Grumbach, tandis que Le Somnambule se lit en français grâce à Marianne Ségol. Ces deux œuvres s'inscrivent dans la saga Joona Linna, dont les différents épisodes sont disponibles chez Actes Sud.

Composée de 10 épisodes, la série réunit à son casting Liev Schreiber, Zazie Beetz et Stephen Graham. Elle a été développée pour la télévision, écrite et produite par le showrunner John Hlavin (Shooter, The Man Who Fell to Earth) et créée, écrite et produite par Rowan Joffe (Tin Star, Ballad of a Small Player).

Les auteurs Alexandra Coelho Ahndoril et Alexander Ahndoril figurent au générique en tant que producteurs délégués, aux côtés d'Øystein Karlsen, David Rysdahl, Dorothy Fortenberry et Niclas Salomonsson.

Par Antoine Oury

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