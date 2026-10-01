Jocelyn Danga, lauréat du Prix Senghor 2026 pour Né sur des pissenlits

Le jury du Prix Senghor, qui s’est réuni le 28 septembre 2026 à 19h, se félicite dans son ensemble, du choix du lauréat, élu à la majorité des voix des jurés présents, après 4 tours de votes par 8 voix contre 2 pour Né sur des pissenlits de Jocelyn Danga.

Par un matin pluvieux, Muntu rejoint le lycée de Kinshasa où il enseigne la philosophie. Mais les bancs sont vides. Révolté par des conditions de travail indignes et un système éducatif corrompu, il erre dans le quartier chaud de Matongue où il croise John, un vieil ami, qui l'entraîne dans une nuit d'ivresse. Humiliation publiée sur les réseaux, déchéance annoncée. Alors que rien ne semble plus enrayer la chute de Muntu, John propose de l'inscrire à un colloque à Metz, à condition de récupérer le financement alloué au voyage. Muntu accepte le deal... Un premier roman drôle et désespéré, à la langue créative nourrie du parler cru de Kinshasa, où s'exprime l'amour inconditionnel d'un fils qui ne rêve que d'offrir le meilleur à sa mère. – Le résumé de l'éditeur pour Né sur des pissenlits

Jocelyn Danga, né en République démocratique du Congo (RDC) en 1993, vit à Chambéry. Il est l’auteur d’une dizaine de pièces de théâtre et de nouvelles. « La nuit et l’soldat » a remporté la médaille d’or au concours Littérature (nouvelles) des Jeux de la Francophonie 2023. En juillet 2024, il a présenté une lecture de sa pièce de théâtre Ne t’étonne pas si ma lettre sent le sel au Festival d’Avignon. Né sur des pissenlits est son premier roman.

Le jury a décerné une mention spéciale à Bagarre, d’Emilia Petrakis (Éditions Les Avrils), quand le public a adressé la sienne à L'autre Camille de Danielle Laurin (Éditions XYZ).

Le jury du Prix Senghor 2026 réunissait Emma Callegarin, responsable de la programmation Lettres (Centre Wallonie-Bruxelles) ; Isabelle Colin, Responsable de la bibliothèque Germaine-Tillion, conservatrice au Réseau des bibliothèques Ville de Paris ; Balla FOFANA, écrivain et journaliste à Libération, président du jury ; Nicolas Forest, bibliothécaire, Médiathèque Landowski (Boulogne-Billancourt) ; Lise Gauvin, universitaire, autrice et critique littéraire (Québec) ; Caroline Moulin-Schwartz, modératrice de débats littéraires ; Élisabeth Lesne, éditrice et agent littéraire ; Tchisseka Lobelt, ex-directrice du livre et de la lecture (collectivité territoriale de Guyane) ; Dominique Loubao, ingénieure interculturelle, responsable du Prix Senghor, et Carine Saint-Médar, journaliste freelance Culture et Littérature, Le Point.

Le Prix Senghor incite des « primo écrivains » à utiliser davantage, au niveau international, la langue française comme outil d'expression écrite. Ce prix souhaite parallèlement, rendre un hommage au « poète-président » sénégalais, Léopold Sédar Senghor, messager amoureux de cette belle langue, agrégé de grammaire française (1935) et membre de l'Académie française (1983-2001).

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SEM Léopold Sédar Senghor, qui aurait eu 120 ans en 2026, a en effet, toujours soutenu la création artistique et pensé que les Arts et les Lettres avaient vocation particulière, à exprimer l’humaine condition. C’est de cet humanisme, soucieux du respect des différences, mais pétri d’universalité et de convergence dans la fraternité, que se réclame ce prix.

Dans le cadre des 21 ans du Prix Senghor du premier roman francophone et francophile, la remise officielle de la récompense aura lieu le jeudi 15 octobre 2026, de 19h à 22h, à la Faculté Loyola Paris, 35, bis rue de Sèvres, 75006 Paris.

Des animations littéraires (lectures, débats avec les membres du jury, récital de poésie), émailleront cette soirée, suivies de dédicaces qui se tiendront sur le stand de la librairie.

L'année dernière, le Prix Senghor avait salué Catherine Perreault pour son livre L’élu, publié par les éditions Philippe Rey (France)/Éditions du Quartz (Québec).

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Par Dépêche

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