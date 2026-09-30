Un roman pour raconter Mai 68 à la génération Z

Avec Le Joli Moi de Mai, François Betz revient sur Mai 68 à travers une fiction née pendant le confinement. Après un ouvrage consacré à l’histoire de la revue artistique et littéraire Le Point, il change de registre et mêle cette fois enquête, comédie, histoire d’amour et uchronie pour confronter la France de 1968 à celle d’aujourd’hui. Dans ce texte, il raconte la naissance du projet, d’abord pensé comme une série, puis entièrement réécrit pour devenir son premier roman.
Le 30/09/2026 à 18:18 par Auteur invité
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30/09/2026 à 18:18
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L’idée d’aborder Mai 68 est née il y a six ans avec la crise du Covid et le confinement. J’avais la chance d’être à la campagne et d’avoir, par la force des choses, du temps devant moi. Mon expérience d’auteur-scénariste m’a d’abord poussé vers l’écriture d’une série et je cherchais un sujet de comédie. Sans trop savoir pourquoi, Mai 68 est apparu comme une évidence.
Le peu que j’avais lu sur le sujet m’avait laissé sur ma faim et très peu de films avaient abordé ce sujet, à part Milou en Mai de Louis Malle. J’ai pris conscience que, plus d’un demi-siècle plus tard, le sujet était encore tabou et j’ai trouvé ça ridicule. J’aime bien remplir les vides et il y en avait un de taille.
Le trauma est encore vif, preuve que cette page de l’histoire de France dérange encore tout le monde. La droite, qui n’a pas digéré que la jeunesse s’exprime et défie l’autoritarisme familial et sociétal. La gauche, qui ne se vante pas parce que la plupart des héros anticapitalistes de l’époque ont, pour beaucoup, renié leurs principes depuis. Pour ma part, j’y voyais surtout des situations absurdes propres à la comédie.
Lorsque j’ai commencé ma documentation, j’ai trouvé de nombreuses contradictions, surtout sur le web. Il me fallait parfois 20 minutes de recherches pour valider une seule information et même quelques dates. Les hoax étaient légion, chacun écrivait « sa victoire ». La grande manifestation de De Gaulle pour les uns, les accords de Grenelle pour les autres, et tous déformaient le parti pris de l’autre.
C’était impossible d’en tirer une version précise, objective, et, en enquêtant autour de moi, j’ai constaté que la Gen Z connaissait très peu cette période. D’un certain côté, on l’a effacée alors que c’était pourtant la première fois que les jeunes prenaient la parole. Avant, la France, c’était « mange ta soupe et tais-toi ».
C’est là que j’ai eu l’idée de mettre en perspective notre époque et 1968 sous forme d’uchronie, pour que les jeunes sachent d’où on vient, et on vient de très loin. Une société 100 % patriarcale où même la révolte étudiante ne donnait pas le micro aux femmes, ou très peu.
Ensuite, je voulais une véritable immersion dans l’époque avec un fil rouge, rien de tel qu’une enquête pour cela. J’ai voulu écrire deux saisons de huit épisodes chacune et là, petit miracle, le scénario est venu tout de suite et j’ai écrit les 16 épisodes en trois mois, ce qui n’arrive jamais.
J’avais l’impression que ma main écrivait toute seule, tout venait et s’enchaînait naturellement malgré la structure complexe que peut avoir un polar. J’écrivais quasiment sans notes, en direct, comme si j’avais vécu cette histoire.
Lorsque le confinement a pris fin, je l’ai mis de côté car je devais écrire le livre PUNK•T sur l’ancienne revue culturelle Le Point et j’ai eu la chance de recevoir un Trophée de l’Édition en 2023 qui m’a encouragé. C’était mon premier livre, le fameux syndrome de l’imposteur, on y pense tous.
Cette même année, l’actualité sociale chahutée m’a donné l’idée d’adapter cette série en livre. D’habitude, on fait l’inverse, mais pourquoi pas. J’étais loin de me douter qu’il me faudrait tout reprendre de zéro car 80 % des effets comiques — c’est une comédie au départ — étaient visuels, donc poubelle.
Cette fois, l’écriture fut laborieuse, faire rire sur du papier est bien plus compliqué. On n’a que les mots, on ne peut pas s’appuyer sur des visages, des costumes ou des voix.
Deux ans plus tard, c’est devenu aussi un roman d’amour car notre époque en manque terriblement. Le jeune héros, Théo, follement épris de sa nouvelle rencontre, Lila, a une mission : trouver le père de son amie qu’elle n’a jamais connu.
Pour résoudre son enquête, il va devenir révolutionnaire, l’exact contraire de la bonne éducation qu’il a reçue. L’histoire alterne l’absurde et le tragique, comme la vie. L’enquête est complexe car la recherche d’un père est une gageure en pleine révolution sexuelle.
Le twist final, deux mots, pourra en terrifier certains quand d’autres ne le verront peut-être pas, j’aime bien cette idée. Pour les nostalgiques, on y retrouve des 4L, des 404, des condés, des falzars, des francs, tout le jargon de l’époque.
Toutes les pièces sont enfumées de tabac et composer un numéro de téléphone prend une éternité avec les cadrans mécaniques dans les cabines téléphoniques. Il n’y a ni ordinateur, ni mobiles, ni applications, les gens lisent et discutent. Le contact social était fort entre les humains.
À LIRE - “Les parties les plus importantes du film sont les parties mystérieuses”
Le Joli Moi de Mai n’est pas un brûlot social ou politique. Pour moi, c’est un livre positif, une façon ludique de découvrir cette époque méconnue aujourd’hui, alors qu’elle est plus contemporaine que jamais en ces temps chahutés où une crise énergétique sans précédent pourrait bien faire déborder le vase.
François Betz
François Betz est auteur et scénariste. Il a notamment signé PUNK•T, consacré à l’histoire de la revue artistique et littéraire Le Point, publiée de 1936 à 1962. L’ouvrage est paru aux éditions Simeio, maison qui développe un catalogue tourné vers l’art, la culture et les beaux livres. En 2023, Simeio a reçu le Trophée de l’Édition de la Fabrication du livre. La maison a également publié en 2024 un ouvrage consacré à Barry Lyndon de Stanley Kubrick, sous sa direction. Le Joli Moi de Mai paraît en octobre.
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
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26/09/2026, 14:30
À peine deux mois après son lancement, Simon Stream commence à remplir ses rayons. La structure numérique de Simon & Schuster UK and International accueille Allie Moffatt et Joy Wood aux côtés de Jack Gatland, déjà annoncé en juillet. Le profil des recrues éclaire la stratégie : des écrivains rompus à l’édition indépendante, des genres très lus en ligne et, pour les convaincre de changer d’échelle, 50 % de royalties sur l’ebook, versées chaque mois. Avec une contrepartie : aucun à-valoir.
26/09/2026, 14:13
Le chiffre vient du ministère russe du Numérique : si une pratique récente de contrôle était généralisée, les bibliothèques municipales pourraient devoir soustraire 50 à 70 % de leurs collections à l’accès général. En cause, des livres édités avec le soutien d’organisations devenues depuis « indésirables ». Moscou cherche désormais comment éviter qu’un statut attribué des années plus tard ne rattrape des ouvrages déjà en rayon.
26/09/2026, 14:00
Il y avait les textes. Restait à retrouver les murs. À Miéza, dans le nord de la Grèce, les fouilles d’un vaste gymnase royal du IVe siècle avant notre ère révèlent espaces d’étude, bancs de pierre, stylets et mosaïques. Pour le ministère grec de la Culture, ces découvertes renforcent une hypothèse assez vertigineuse : Aristote aurait enseigné ici au jeune Alexandre le Grand et à d’autres fils de l’aristocratie macédonienne. Une identification désormais solidement étayée, mais pas encore définitivement démontrée.
26/09/2026, 13:31
Exclusif - Inaugurée en juin 2025, la librairie lilloise Aya Books, spécialisée dans la romance, de la dark romance à la romantasy, déclinera son enseigne à Marseille d'ici la fin de l'année. La boutique reprendra le modèle librairie-salon de thé, mais sur une surface bien plus importante qu'à Lille.
25/09/2026, 18:30
Une librairie-café presque entièrement consacrée à la romance en langue anglaise doit ouvrir ses portes à La Rochelle cet automne. Derrière Books’ Apothecary, Angela Ieffi et Floriane, amies et anciennes collègues, préparent un lieu mêlant livres, café, rencontres et clubs de lecture.
25/09/2026, 17:30
Le Prix Del Duca pour la jeunesse, attribué chaque année afin de soutenir des initiatives porteuses de valeurs de transmission et de solidarité, a été décerné à l'association Dulala pour son projet de concours Kamishibaï plurilingue. Il s'accompagne d'une dotation de 50.000 €.
25/09/2026, 15:34
L'éternel retour est le troisième et dernier titre de la trilogie policière dessinée par le maître Sergio Toppi, après Traces de sang et Sans respiration. Les tirages sont limités et ne seront pas réédités. Un coffret a été réalisé à cette occasion et regroupe les 3 polars, accompagné d'un ex-libris collector. Projet porté par Salvatore Biddau.
25/09/2026, 15:01
Deux personnalités ont été visées par des décisions de l'Union européenne, dans un contexte similaire : celui de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Le Conseil de l'Union européenne a ainsi gelé les avoirs de l'autrice et chroniqueuse pro-russe Xenia Fedorova, tandis que la Cour de justice de l'Union européenne annulait une de ses décisions précédentes, relative à un éditeur russe, Oleg Polikarpovich Tkach.
25/09/2026, 10:55
Des chartes, des groupes de travail, 62 actions et désormais un directeur de projet : le ministère de la Culture ne découvre plus l’intelligence artificielle. Mais la Cour des comptes lui demande maintenant de transformer l’essai. Dans le livre, elle relève qu’au moment de son contrôle, le CNL n’avait ni budget spécifique ni personnel affecté à l’IA, quand la BnF avait déjà engagé plusieurs millions d’euros.
24/09/2026, 16:41
Au Québec, le marché du livre poursuit sa progression, mais toutes les librairies n’en profitent manifestement pas de la même manière. Les données complètes publiées ce 24 septembre par l’Institut de la statistique du Québec révèlent un écart saisissant : les ventes des librairies agréées reculent de 2,9 % en 2025, tandis que celles des non agréées bondissent de 10 %. Derrière un marché revenu à son plus haut niveau depuis 2010, les équilibres bougent.
24/09/2026, 16:31
Lextenso, acteur français de l'édition et de l'information juridique, doit être acquis par le groupe allemand C.H.Beck. L'opération, annoncée le 24 septembre, devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.
24/09/2026, 15:55
Fondées en 1926 dans l’arrière-boutique d’une librairie parisienne, les Éditions Dangles célèbrent leur centenaire. Spécialisée de longue date dans la santé naturelle et le mieux-être, la maison a connu une croissance spectaculaire à partir des années 1970, avant plusieurs changements de direction. Désormais adossée au Groupe Éditorial Piktos, elle aborde son deuxième siècle en renouvelant auteurs et thématiques.
24/09/2026, 11:56
La revue Presk’île, c’est notre déclaration d’amour à cette langue de terre de 25 kilomètres de long, nichée entre le calme du golfe du Morbihan et l’impétuosité de l’océan Atlantique. À travers plus de 150 pages de beaux textes et de belles images, nous nous sommes attachés à dresser le portrait de personnalités, d’artisanes, de restaurateurs, d’associations, de productrices et d’entrepreneurs inspirants qui tissent ensemble l’âme de cette presqu’île unique et la font vibrer tout au long de l’année. Projet porté par Emma Crasnier.
24/09/2026, 10:59
Frédéric Desfeuillet, responsable du développement, de la communication et du mécénat des Musées d'Amiens, est décédé le 21 septembre 2026, à l'âge de 54 ans. Très lié à la Maison de Jules Verne et à la vie culturelle amiénoise, il avait notamment porté la création du parcours Aronnax consacré à l'écrivain.
23/09/2026, 17:15
L'enseigne Relay s'est dotée, depuis cet été, d'une « charte de pluralité et de non-discrimination » qui vise à préciser les règles et pratiques « en matière de référencement et de mise en avant des produits d’édition », mais aussi à désamorcer des critiques récurrentes sur l'offre de ces boutiques, propriétés de Louis Hachette Group. Le document reste toutefois confidentiel et réservé aux concédants, avec un contrôle des engagements en interne uniquement.
23/09/2026, 14:52
Librairie généraliste et engagée, La Virevolte (société A.S Librairie) est située au cœur du quartier St Paul à Lyon. Petite devanture bleue au milieu des quelques bars qui mènent à la gare St Paul, la librairie fait à présent partie de la carte postale. À l’intérieur, des libraires acharnés s’activent pour proposer des événements, des clubs lectures ou d’autres projets sortant de l’ordinaire. L’objectif ? Partager nos coups de cœur, créer des instants hors du temps et provoquer des rencontres. Projet porté par la libraire La Virevolte.
23/09/2026, 14:25
Au Brésil, la bataille des rabais vient de passer du discours aux bons de commande. WMF Martins Fontes cessera, dans les prochains mois, de fournir Amazon, une décision annoncée le 2 septembre par Alexandre Martins Fontes, éditeur, libraire et président de l’Associação Nacional de Livrarias (ANL). Dans un entretien publié le 18 septembre par Folha de S.Paulo, il détaille aussi son retrait des foires universitaires imposant de fortes réductions.
23/09/2026, 11:34
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