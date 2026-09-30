Un roman pour raconter Mai 68 à la génération Z

L’idée d’aborder Mai 68 est née il y a six ans avec la crise du Covid et le confinement. J’avais la chance d’être à la campagne et d’avoir, par la force des choses, du temps devant moi. Mon expérience d’auteur-scénariste m’a d’abord poussé vers l’écriture d’une série et je cherchais un sujet de comédie. Sans trop savoir pourquoi, Mai 68 est apparu comme une évidence.

Le peu que j’avais lu sur le sujet m’avait laissé sur ma faim et très peu de films avaient abordé ce sujet, à part Milou en Mai de Louis Malle. J’ai pris conscience que, plus d’un demi-siècle plus tard, le sujet était encore tabou et j’ai trouvé ça ridicule. J’aime bien remplir les vides et il y en avait un de taille.

Le trauma est encore vif, preuve que cette page de l’histoire de France dérange encore tout le monde. La droite, qui n’a pas digéré que la jeunesse s’exprime et défie l’autoritarisme familial et sociétal. La gauche, qui ne se vante pas parce que la plupart des héros anticapitalistes de l’époque ont, pour beaucoup, renié leurs principes depuis. Pour ma part, j’y voyais surtout des situations absurdes propres à la comédie.

Lorsque j’ai commencé ma documentation, j’ai trouvé de nombreuses contradictions, surtout sur le web. Il me fallait parfois 20 minutes de recherches pour valider une seule information et même quelques dates. Les hoax étaient légion, chacun écrivait « sa victoire ». La grande manifestation de De Gaulle pour les uns, les accords de Grenelle pour les autres, et tous déformaient le parti pris de l’autre.

C’était impossible d’en tirer une version précise, objective, et, en enquêtant autour de moi, j’ai constaté que la Gen Z connaissait très peu cette période. D’un certain côté, on l’a effacée alors que c’était pourtant la première fois que les jeunes prenaient la parole. Avant, la France, c’était « mange ta soupe et tais-toi ».

C’est là que j’ai eu l’idée de mettre en perspective notre époque et 1968 sous forme d’uchronie, pour que les jeunes sachent d’où on vient, et on vient de très loin. Une société 100 % patriarcale où même la révolte étudiante ne donnait pas le micro aux femmes, ou très peu.

Ensuite, je voulais une véritable immersion dans l’époque avec un fil rouge, rien de tel qu’une enquête pour cela. J’ai voulu écrire deux saisons de huit épisodes chacune et là, petit miracle, le scénario est venu tout de suite et j’ai écrit les 16 épisodes en trois mois, ce qui n’arrive jamais.

J’avais l’impression que ma main écrivait toute seule, tout venait et s’enchaînait naturellement malgré la structure complexe que peut avoir un polar. J’écrivais quasiment sans notes, en direct, comme si j’avais vécu cette histoire.

Lorsque le confinement a pris fin, je l’ai mis de côté car je devais écrire le livre PUNK•T sur l’ancienne revue culturelle Le Point et j’ai eu la chance de recevoir un Trophée de l’Édition en 2023 qui m’a encouragé. C’était mon premier livre, le fameux syndrome de l’imposteur, on y pense tous.

Cette même année, l’actualité sociale chahutée m’a donné l’idée d’adapter cette série en livre. D’habitude, on fait l’inverse, mais pourquoi pas. J’étais loin de me douter qu’il me faudrait tout reprendre de zéro car 80 % des effets comiques — c’est une comédie au départ — étaient visuels, donc poubelle.

Cette fois, l’écriture fut laborieuse, faire rire sur du papier est bien plus compliqué. On n’a que les mots, on ne peut pas s’appuyer sur des visages, des costumes ou des voix.

Deux ans plus tard, c’est devenu aussi un roman d’amour car notre époque en manque terriblement. Le jeune héros, Théo, follement épris de sa nouvelle rencontre, Lila, a une mission : trouver le père de son amie qu’elle n’a jamais connu.

Pour résoudre son enquête, il va devenir révolutionnaire, l’exact contraire de la bonne éducation qu’il a reçue. L’histoire alterne l’absurde et le tragique, comme la vie. L’enquête est complexe car la recherche d’un père est une gageure en pleine révolution sexuelle.

Le twist final, deux mots, pourra en terrifier certains quand d’autres ne le verront peut-être pas, j’aime bien cette idée. Pour les nostalgiques, on y retrouve des 4L, des 404, des condés, des falzars, des francs, tout le jargon de l’époque.

Toutes les pièces sont enfumées de tabac et composer un numéro de téléphone prend une éternité avec les cadrans mécaniques dans les cabines téléphoniques. Il n’y a ni ordinateur, ni mobiles, ni applications, les gens lisent et discutent. Le contact social était fort entre les humains.

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Le Joli Moi de Mai n’est pas un brûlot social ou politique. Pour moi, c’est un livre positif, une façon ludique de découvrir cette époque méconnue aujourd’hui, alors qu’elle est plus contemporaine que jamais en ces temps chahutés où une crise énergétique sans précédent pourrait bien faire déborder le vase.

François Betz

François Betz est auteur et scénariste. Il a notamment signé PUNK•T, consacré à l’histoire de la revue artistique et littéraire Le Point, publiée de 1936 à 1962. L’ouvrage est paru aux éditions Simeio, maison qui développe un catalogue tourné vers l’art, la culture et les beaux livres. En 2023, Simeio a reçu le Trophée de l’Édition de la Fabrication du livre. La maison a également publié en 2024 un ouvrage consacré à Barry Lyndon de Stanley Kubrick, sous sa direction. Le Joli Moi de Mai paraît en octobre.

Par Auteur invité

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