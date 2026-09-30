Michel Foucault, une pensée à livre ouvert

L’exposition, organisée avec la Bibliothèque nationale de France à l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Foucault, revient sur les quatorze années qu’il a passées au Collège de France. Il y est élu en 1970 à la chaire d’Histoire des systèmes de pensée et ses cours y rencontrent rapidement un franc succès.

Une centaine de pièces sont ici présentées : lettres originales, cahiers, manuscrits, notes, pages raturées, auxquelles s’ajoutent quelques objets personnels ainsi que des archives sonores et vidéo.

Ne nous le cachons pas, c’est assez émouvant de se retrouver devant ces papiers, comme il est presque surprenant de l’écouter réfléchir lors d’une émission de télévision, là où aujourd’hui beaucoup parlent et réfléchissent après.

Les commissaires ont fait un travail de synthèse et de présentation remarquable. Didier Fassin, professeur au Collège de France, assure le commissariat général. Le commissariat scientifique a été confié à Aurèle Méthivier, assistant de recherche au Collège de France, et à Philippe Chevallier, chargé de collections des manuscrits modernes et contemporains au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France.

Cette exposition permet de voir Foucault écrire, reprendre, chercher. Bref, travailler. Et tout à coup, le philosophe, dont l’œuvre est un peu intimidante, redevient simplement un homme devant ses cahiers.

Ses cours racontent aussi une manière de travailler. Au Collège de France, Foucault ne vient pas simplement présenter ce qu’il sait. Il explore, teste des hypothèses, ouvre de nouveaux champs de recherche. Le cours devient laboratoire. L’on retrouve derrière le professeur l’intellectuel qui regarde ce qui se passe hors des murs : la prison, la psychiatrie, le pouvoir, la sexualité, mais aussi les bouleversements politiques de son époque.

Trois livres pour prolonger l’exposition

L’exposition est certes petite, mais très dense et, surtout, elle donne une furieuse envie de retourner aux livres. Cela tombe bien, nous n’en manquons pas. Nous nous permettons néanmoins une petite suggestion bibliographique, tout à fait subjective.

À commencer par Iran, quand la terre tremble. Reportage 1978-1979, paru chez Gallimard en septembre 2026. À l’automne 1978, Foucault se rend à deux reprises en Iran pour tenter de comprendre le soulèvement contre le régime du shah. Il en tire dix articles pour le Corriere della Sera. On sait combien ces textes lui seront ensuite reprochés, certains l’accusant d’avoir été aveuglé par la révolution en cours et de ne pas avoir vu ce qui allait suivre.

L’intérêt de cette nouvelle édition est justement de pouvoir revenir aux textes. Les articles sont établis à partir des dactylographies originales envoyées par Foucault au Corriere della Sera, et non, pour partie, retraduits de l’italien comme auparavant. S’y ajoutent les critiques publiées à l’époque, les réponses de Foucault, des notes et différents documents. De quoi se faire une idée un peu plus précise de cette histoire.

Autre livre, autre Foucault avec Michel Foucault. Le jardin du philosophe, de Frédéric Chauvaud, publié par les éditions Memoring en septembre 2026. Ici, direction le Poitou et notamment le Piroir, propriété familiale où Foucault revenait régulièrement lire, écrire et reprendre ses textes.

Frédéric Chauvaud a eu la bonne idée d’aller voir du côté des archives familiales conservées à la Bibliothèque nationale de France, notamment les correspondances, mais aussi de recueillir des témoignages de membres de la famille. Cela donne un personnage plus intime.

Et enfin, à paraître le 7 octobre aux éditions Morgen, Foucault disparaît, de Paul Auer et Benoît Schupp.

Une bande dessinée sur Foucault ? L’exercice pouvait être périlleux. Les auteurs n’ont cherché ni à résumer son œuvre ni à raconter sagement sa vie. Ils ont choisi le mouvement : le Collège de France, la Californie, la Tunisie, l’Iran, les plateaux de télévision, les manifestations. Foucault bouge beaucoup, sa pensée aussi. À partir d’une documentation importante et des voix de ceux qui l’ont connu ou aimé se dessine ainsi un philosophe beaucoup moins figé que celui que l’on pourrait imaginer.

Trois livres très différents, donc. Il y en aura d’autres, beaucoup sans doute. Mais l’exposition du Collège de France rappelle justement qu’avec Foucault, vouloir tout comprendre en une seule fois serait probablement une assez mauvaise idée.

Une programmation autour de Michel Foucault

L’exposition s’accompagne d’ailleurs d’une programmation plus large autour du philosophe, avec notamment cinq conférences ainsi qu’une performance théâtrale de Fanny de Chaillé autour de L’Ordre du discours. Pour connaître l’ensemble du programme, rendez-vous sur le site internet du Collège de France.

Foucault. Une aventure intellectuelle au Collège de France est présentée gratuitement jusqu’au 15 janvier 2027, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, au 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5e.

Crédits photo : affiche de l’exposition « Foucault. Une aventure intellectuelle au Collège de France » (D.R. / BnF)

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com