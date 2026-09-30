États-Unis : la politique antiterroriste de Trump, une menace pour les librairies ?

Signé par Donald Trump le 25 septembre 2025, le texte ne vise pas les professionnels du livre. Mais, pour ces enseignes engagées à gauche, la manière dont il définit les réseaux, soutiens et marqueurs idéologiques susceptibles d’intéresser les enquêteurs pourrait finir par atteindre les catalogues, les rencontres ou les prises de position des libraires.

À l’origine de l’initiative, Firestorm Books, librairie coopérative installée à Asheville, en Caroline du Nord. Sept autres commerces ont cosigné son courrier : Autumn Leaves Books, Boneshaker Books, Burning Books, Charis Books & More, Moon Palace Books, Pilsen Community Books et Word Up Community Bookshop / Librería Comunitaria.

Dans cette lettre adressée à l’ABA et à son organisation de défense de la liberté d’expression, American Booksellers for Free Expression (ABFE), les signataires disent vouloir alerter sur « une menace pour notre liberté en tant que libraires ». Ils demandent à l’association professionnelle de se préparer à défendre ses adhérents si le contenu d’un fonds, une programmation ou certaines prises de parole venaient un jour à être invoqués dans une procédure liée au National Security Presidential Memorandum 7, ou NSPM-7.

Pour l’heure, rien de tel ne s’est produit.

Le texte signé par Donald Trump ne cite ni les librairies, ni les maisons d’édition, ni la vente ou la diffusion d’ouvrages. Il demande aux Joint Terrorism Task Forces du FBI de coordonner une stratégie destinée à enquêter sur les personnes et organisations impliquées dans des actes de violence politique ou d’intimidation visant à empêcher une activité politique licite ou à faire obstacle à l’État de droit.

Les investigations doivent également porter, précise la Maison-Blanche, sur les personnes ou structures qui financeraient, parraineraient ou aideraient les auteurs de ces infractions. Le document cite parmi les « motivations » ou « indices » qu’il associe au mouvement antifasciste l’antiaméricanisme, l’anticapitalisme, l’hostilité au christianisme, mais aussi ce qu’il qualifie d’« extrémisme » concernant l’immigration, la race ou le genre.

C’est précisément cette formulation qui inquiète les huit commerces. Ils craignent qu’une enquête portant initialement sur des faits criminels puisse, dans certains cas, conduire les autorités à s’intéresser aux lectures, aux publications ou aux activités culturelles de militants. Une hypothèse à ce stade : aucune décision de justice n’a établi que NSPM-7 permettrait de poursuivre un libraire ou un éditeur en raison des seuls titres qu’il diffuse.

Des zines produits au procès

Les signataires renvoient toutefois à une autre procédure, largement antérieure au mémorandum : l’affaire de Prairieland, au Texas. Le 4 juillet 2025, une manifestation devant un centre de détention de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), à Alvarado, avait dégénéré. Selon le ministère américain de la Justice, des participants avaient lancé des feux d’artifice, dégradé des équipements et apporté plusieurs armes sur place.

Benjamin Song avait ouvert le feu sur les forces de l’ordre, blessant un policier au cou. En mars 2026, neuf accusés ont été reconnus coupables de différents chefs, notamment émeute, soutien matériel à des terroristes, usage d’explosifs et, pour Song, tentative de meurtre.

L’affaire intéresse particulièrement le monde du livre pour un autre aspect du dossier. Elizabeth Soto, Ines Soto et Savanna Batten appartenaient à l’Emma Goldman Book Club et produisaient des « zines », ces publications artisanales souvent autoéditées. Au procès, l’accusation a présenté ces imprimés parmi les éléments censés documenter l’organisation et l’idéologie du groupe. Le ministère de la Justice affirme que les trois prévenus créaient et diffusaient des documents qu’il qualifie d’« insurrectionnels ».

Elizabeth Soto et Ines Soto ont chacune écopé de 50 ans de prison. Daniel Sanchez-Estrada, qui n’était pas présent à Prairieland lors des violences, a été condamné à 30 ans. La justice l’a reconnu coupable d’avoir déplacé une boîte contenant notamment des documents antifascistes afin, selon l’accusation retenue par le jury, de les soustraire à une procédure fédérale, ainsi que d’entente pour dissimuler des éléments susceptibles d’impliquer Maricela Rueda.

La nuance est importante : Sanchez-Estrada n’a donc pas été condamné pour avoir détenu ou déplacé des zines en tant que tels. Les publications constituaient les documents que les procureurs estimaient avoir été volontairement soustraits à l’enquête.

De même, les condamnations de Prairieland ne découlent pas de NSPM-7. Les faits remontent au 4 juillet 2025 et plusieurs arrestations au même mois, tandis que le mémorandum présidentiel n’a été signé que le 25 septembre suivant. Les huit librairies s’appuient sur ce précédent pour illustrer ce qu’elles considèrent comme un risque : voir des productions éditoriales, des clubs de lecture ou des écrits politiques versés à un dossier pénal portant sur des faits beaucoup plus larges.

L’American Booksellers Association a confirmé à Publishers Weekly avoir reçu leur courrier. Ray Daniels, responsable de la communication de l’organisation, a indiqué que David Grogan, qui dirige American Booksellers for Free Expression, devait rencontrer les représentants des huit enseignes.

Beck Nippes, copropriétaire salarié de Firestorm Books, explique que la démarche vise surtout à anticiper : si NSPM-7 ou d’autres dispositifs similaires conduisaient un jour à l’arrestation de professionnels du livre, les signataires souhaitent qu’une discussion soit déjà engagée au sein de la profession sur la frontière entre expression politique et faits relevant du terrorisme.

Crédits photo : Gage Skidmore, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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