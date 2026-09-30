États-Unis : la politique antiterroriste de Trump, une menace pour les librairies ?

Huit librairies indépendantes américaines interpellent l’American Booksellers Association (ABA) sur les conséquences qu’elles redoutent d’un mémorandum présidentiel consacré au terrorisme intérieur et à la violence politique.
Le 30/09/2026 à 17:34 par Clément Solym
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30/09/2026 à 17:34
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Signé par Donald Trump le 25 septembre 2025, le texte ne vise pas les professionnels du livre. Mais, pour ces enseignes engagées à gauche, la manière dont il définit les réseaux, soutiens et marqueurs idéologiques susceptibles d’intéresser les enquêteurs pourrait finir par atteindre les catalogues, les rencontres ou les prises de position des libraires.
À l’origine de l’initiative, Firestorm Books, librairie coopérative installée à Asheville, en Caroline du Nord. Sept autres commerces ont cosigné son courrier : Autumn Leaves Books, Boneshaker Books, Burning Books, Charis Books & More, Moon Palace Books, Pilsen Community Books et Word Up Community Bookshop / Librería Comunitaria.
Dans cette lettre adressée à l’ABA et à son organisation de défense de la liberté d’expression, American Booksellers for Free Expression (ABFE), les signataires disent vouloir alerter sur « une menace pour notre liberté en tant que libraires ». Ils demandent à l’association professionnelle de se préparer à défendre ses adhérents si le contenu d’un fonds, une programmation ou certaines prises de parole venaient un jour à être invoqués dans une procédure liée au National Security Presidential Memorandum 7, ou NSPM-7.
Le texte signé par Donald Trump ne cite ni les librairies, ni les maisons d’édition, ni la vente ou la diffusion d’ouvrages. Il demande aux Joint Terrorism Task Forces du FBI de coordonner une stratégie destinée à enquêter sur les personnes et organisations impliquées dans des actes de violence politique ou d’intimidation visant à empêcher une activité politique licite ou à faire obstacle à l’État de droit.
Les investigations doivent également porter, précise la Maison-Blanche, sur les personnes ou structures qui financeraient, parraineraient ou aideraient les auteurs de ces infractions. Le document cite parmi les « motivations » ou « indices » qu’il associe au mouvement antifasciste l’antiaméricanisme, l’anticapitalisme, l’hostilité au christianisme, mais aussi ce qu’il qualifie d’« extrémisme » concernant l’immigration, la race ou le genre.
C’est précisément cette formulation qui inquiète les huit commerces. Ils craignent qu’une enquête portant initialement sur des faits criminels puisse, dans certains cas, conduire les autorités à s’intéresser aux lectures, aux publications ou aux activités culturelles de militants. Une hypothèse à ce stade : aucune décision de justice n’a établi que NSPM-7 permettrait de poursuivre un libraire ou un éditeur en raison des seuls titres qu’il diffuse.
Les signataires renvoient toutefois à une autre procédure, largement antérieure au mémorandum : l’affaire de Prairieland, au Texas. Le 4 juillet 2025, une manifestation devant un centre de détention de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), à Alvarado, avait dégénéré. Selon le ministère américain de la Justice, des participants avaient lancé des feux d’artifice, dégradé des équipements et apporté plusieurs armes sur place.
Benjamin Song avait ouvert le feu sur les forces de l’ordre, blessant un policier au cou. En mars 2026, neuf accusés ont été reconnus coupables de différents chefs, notamment émeute, soutien matériel à des terroristes, usage d’explosifs et, pour Song, tentative de meurtre.
L’affaire intéresse particulièrement le monde du livre pour un autre aspect du dossier. Elizabeth Soto, Ines Soto et Savanna Batten appartenaient à l’Emma Goldman Book Club et produisaient des « zines », ces publications artisanales souvent autoéditées. Au procès, l’accusation a présenté ces imprimés parmi les éléments censés documenter l’organisation et l’idéologie du groupe. Le ministère de la Justice affirme que les trois prévenus créaient et diffusaient des documents qu’il qualifie d’« insurrectionnels ».
Elizabeth Soto et Ines Soto ont chacune écopé de 50 ans de prison. Daniel Sanchez-Estrada, qui n’était pas présent à Prairieland lors des violences, a été condamné à 30 ans. La justice l’a reconnu coupable d’avoir déplacé une boîte contenant notamment des documents antifascistes afin, selon l’accusation retenue par le jury, de les soustraire à une procédure fédérale, ainsi que d’entente pour dissimuler des éléments susceptibles d’impliquer Maricela Rueda.
La nuance est importante : Sanchez-Estrada n’a donc pas été condamné pour avoir détenu ou déplacé des zines en tant que tels. Les publications constituaient les documents que les procureurs estimaient avoir été volontairement soustraits à l’enquête.
De même, les condamnations de Prairieland ne découlent pas de NSPM-7. Les faits remontent au 4 juillet 2025 et plusieurs arrestations au même mois, tandis que le mémorandum présidentiel n’a été signé que le 25 septembre suivant. Les huit librairies s’appuient sur ce précédent pour illustrer ce qu’elles considèrent comme un risque : voir des productions éditoriales, des clubs de lecture ou des écrits politiques versés à un dossier pénal portant sur des faits beaucoup plus larges.
L’American Booksellers Association a confirmé à Publishers Weekly avoir reçu leur courrier. Ray Daniels, responsable de la communication de l’organisation, a indiqué que David Grogan, qui dirige American Booksellers for Free Expression, devait rencontrer les représentants des huit enseignes.
Beck Nippes, copropriétaire salarié de Firestorm Books, explique que la démarche vise surtout à anticiper : si NSPM-7 ou d’autres dispositifs similaires conduisaient un jour à l’arrestation de professionnels du livre, les signataires souhaitent qu’une discussion soit déjà engagée au sein de la profession sur la frontière entre expression politique et faits relevant du terrorisme.
Crédits photo : Gage Skidmore, CC BY SA 4.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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À peine deux mois après son lancement, Simon Stream commence à remplir ses rayons. La structure numérique de Simon & Schuster UK and International accueille Allie Moffatt et Joy Wood aux côtés de Jack Gatland, déjà annoncé en juillet. Le profil des recrues éclaire la stratégie : des écrivains rompus à l’édition indépendante, des genres très lus en ligne et, pour les convaincre de changer d’échelle, 50 % de royalties sur l’ebook, versées chaque mois. Avec une contrepartie : aucun à-valoir.
26/09/2026, 14:13
Le chiffre vient du ministère russe du Numérique : si une pratique récente de contrôle était généralisée, les bibliothèques municipales pourraient devoir soustraire 50 à 70 % de leurs collections à l’accès général. En cause, des livres édités avec le soutien d’organisations devenues depuis « indésirables ». Moscou cherche désormais comment éviter qu’un statut attribué des années plus tard ne rattrape des ouvrages déjà en rayon.
26/09/2026, 14:00
Il y avait les textes. Restait à retrouver les murs. À Miéza, dans le nord de la Grèce, les fouilles d’un vaste gymnase royal du IVe siècle avant notre ère révèlent espaces d’étude, bancs de pierre, stylets et mosaïques. Pour le ministère grec de la Culture, ces découvertes renforcent une hypothèse assez vertigineuse : Aristote aurait enseigné ici au jeune Alexandre le Grand et à d’autres fils de l’aristocratie macédonienne. Une identification désormais solidement étayée, mais pas encore définitivement démontrée.
26/09/2026, 13:31
Le Prix Del Duca pour la jeunesse, attribué chaque année afin de soutenir des initiatives porteuses de valeurs de transmission et de solidarité, a été décerné à l'association Dulala pour son projet de concours Kamishibaï plurilingue. Il s'accompagne d'une dotation de 50.000 €.
25/09/2026, 15:34
L'éternel retour est le troisième et dernier titre de la trilogie policière dessinée par le maître Sergio Toppi, après Traces de sang et Sans respiration. Les tirages sont limités et ne seront pas réédités. Un coffret a été réalisé à cette occasion et regroupe les 3 polars, accompagné d'un ex-libris collector. Projet porté par Salvatore Biddau.
25/09/2026, 15:01
Deux personnalités ont été visées par des décisions de l'Union européenne, dans un contexte similaire : celui de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Le Conseil de l'Union européenne a ainsi gelé les avoirs de l'autrice et chroniqueuse pro-russe Xenia Fedorova, tandis que la Cour de justice de l'Union européenne annulait une de ses décisions précédentes, relative à un éditeur russe, Oleg Polikarpovich Tkach.
25/09/2026, 10:55
Joshua Cassara, dessinateur américain notamment connu pour son travail sur X-Force, X-Men et Deadpool/Wolverine chez Marvel, est mort le 22 septembre 2026 à l’âge de 46 ans. Son épouse, Martha Cassara, a annoncé son décès le lendemain sur les réseaux sociaux, évoquant des complications cardiaques.
24/09/2026, 17:47
Des chartes, des groupes de travail, 62 actions et désormais un directeur de projet : le ministère de la Culture ne découvre plus l’intelligence artificielle. Mais la Cour des comptes lui demande maintenant de transformer l’essai. Dans le livre, elle relève qu’au moment de son contrôle, le CNL n’avait ni budget spécifique ni personnel affecté à l’IA, quand la BnF avait déjà engagé plusieurs millions d’euros.
24/09/2026, 16:41
Au Québec, le marché du livre poursuit sa progression, mais toutes les librairies n’en profitent manifestement pas de la même manière. Les données complètes publiées ce 24 septembre par l’Institut de la statistique du Québec révèlent un écart saisissant : les ventes des librairies agréées reculent de 2,9 % en 2025, tandis que celles des non agréées bondissent de 10 %. Derrière un marché revenu à son plus haut niveau depuis 2010, les équilibres bougent.
24/09/2026, 16:31
Lextenso, acteur français de l'édition et de l'information juridique, doit être acquis par le groupe allemand C.H.Beck. L'opération, annoncée le 24 septembre, devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.
24/09/2026, 15:55
Fondées en 1926 dans l’arrière-boutique d’une librairie parisienne, les Éditions Dangles célèbrent leur centenaire. Spécialisée de longue date dans la santé naturelle et le mieux-être, la maison a connu une croissance spectaculaire à partir des années 1970, avant plusieurs changements de direction. Désormais adossée au Groupe Éditorial Piktos, elle aborde son deuxième siècle en renouvelant auteurs et thématiques.
24/09/2026, 11:56
La revue Presk’île, c’est notre déclaration d’amour à cette langue de terre de 25 kilomètres de long, nichée entre le calme du golfe du Morbihan et l’impétuosité de l’océan Atlantique. À travers plus de 150 pages de beaux textes et de belles images, nous nous sommes attachés à dresser le portrait de personnalités, d’artisanes, de restaurateurs, d’associations, de productrices et d’entrepreneurs inspirants qui tissent ensemble l’âme de cette presqu’île unique et la font vibrer tout au long de l’année. Projet porté par Emma Crasnier.
24/09/2026, 10:59
Frédéric Desfeuillet, responsable du développement, de la communication et du mécénat des Musées d'Amiens, est décédé le 21 septembre 2026, à l'âge de 54 ans. Très lié à la Maison de Jules Verne et à la vie culturelle amiénoise, il avait notamment porté la création du parcours Aronnax consacré à l'écrivain.
23/09/2026, 17:15
Glénat nous apprend la disparition de Rodolphe, figure majeure du scénario de bande dessinée, décédé le 22 septembre 2026 à l’âge de 78 ans. En un demi-siècle de carrière et plus de 200 albums, il aura multiplié les univers et les collaborations, de Trent à Kenya, en passant par Cliff Burton, Commissaire Raffini ou Robert Sax.
23/09/2026, 15:56
Librairie généraliste et engagée, La Virevolte (société A.S Librairie) est située au cœur du quartier St Paul à Lyon. Petite devanture bleue au milieu des quelques bars qui mènent à la gare St Paul, la librairie fait à présent partie de la carte postale. À l’intérieur, des libraires acharnés s’activent pour proposer des événements, des clubs lectures ou d’autres projets sortant de l’ordinaire. L’objectif ? Partager nos coups de cœur, créer des instants hors du temps et provoquer des rencontres. Projet porté par la libraire La Virevolte.
23/09/2026, 14:25
Au Brésil, la bataille des rabais vient de passer du discours aux bons de commande. WMF Martins Fontes cessera, dans les prochains mois, de fournir Amazon, une décision annoncée le 2 septembre par Alexandre Martins Fontes, éditeur, libraire et président de l’Associação Nacional de Livrarias (ANL). Dans un entretien publié le 18 septembre par Folha de S.Paulo, il détaille aussi son retrait des foires universitaires imposant de fortes réductions.
23/09/2026, 11:34
Les revenus nets déclarés par les éditeurs participant au StatShot de l’Association of American Publishers (AAP) ont atteint 1 milliard $ en juillet 2026, soit une hausse de 14 % sur un an. Les livres grand public tirent la progression, portés par le broché et l’audio numérique, tandis que l’ebook recule. Depuis janvier, les recettes cumulées atteignent 6,7 milliards $, en hausse de 5,4 %. Un mois plus tôt, elles faisaient état d’une progression de 11 % sur un an et de 3,9 % depuis le début de l’année.
23/09/2026, 11:31
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