Retrouvés après 45 ans, les cahiers d’une adolescente des années 70 ressurgissent

Relus et annotés près d’un demi-siècle plus tard, Les cahiers de Martine font dialoguer les écrits de l’adolescente avec le regard de la femme qu’elle est devenue. Martine Faustin y ajoute une préface, une postface et des annotations, apportant un nouveau regard à ces pages écrites dans les années 1970.

Une adolescence retrouvée dans ses propres mots

Le livre est né de sa rencontre avec la poétesse Marion Renauld en 2022, lors d’une résidence artistique menée par la Compagnie Ouïe-Dire. Après avoir découvert les cahiers, celle-ci en propose la publication aux Éditions Ouïe-Dire. L’ouvrage mêle ainsi journal intime et récit de transmission, en conservant la voix directe de l’adolescente.

Les Éditions Ouïe-Dire nous en proposent un extrait, à paraître le 16 octobre :

Martine Faustin a rédigé ces trois cahiers entre ses quatorze et ses seize ans, durant ses années de pensionnat à Thiviers. Après leur redécouverte en 2021, elle les confie à Marion Renauld et participe à leur publication en annotant le texte original et en rédigeant une préface et une postface.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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