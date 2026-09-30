Les chercheurs traquaient ce manuscrit perdu : il était vénéré chaque jour depuis des générations

Le manuscrit était « perdu » pour la recherche, pas pour ceux qui en avaient la garde. C’est tout le paradoxe de la découverte qu'a communiqué ce 16 septembre le Selwyn College, à l’Université de Cambridge.

L’équipe du programme Beyond the Court, dirigée par Jonathan Duquette, cherchait à remonter jusqu’au Bhagavannāmabhūṣaṇa après avoir consulté une transcription datant de 2019. Des contacts locaux l’ont conduite dans un monastère de Marudanallur, au Tamil Nadu, où son responsable religieux lui a présenté une boîte en bois contenant le précieux ensemble.

À l’intérieur : des feuilles de palmier protégées par une couverture métallique gravée, rangées avec plusieurs objets cultuels ayant appartenu à Sadguru Swami, qui vécut approximativement entre 1777 et 1817. Celui-ci est présenté comme une figure fondatrice de la tradition du bhajana, toujours pratiquée aujourd’hui. Cette forme musicale et dévotionnelle entretient, selon Selwyn College, des liens étroits avec le Nāmasiddhānta.

Un seul exemplaire manuscrit connu

Le Bhagavannāmabhūṣaṇa est attribué à Śrīdhara Veṅkaṭeśa, également connu sous le nom d’Ayyāvāḷ, lettré et saint ayant vécu vers 1635-1720. Le Kaveri Delta Project classe l’œuvre parmi les traités philosophiques et théologiques consacrés au Nāmasiddhānta.

Selwyn College la présente comme un texte fondateur de ce courant religieux, selon lequel la récitation du nom d’une divinité peut suffire à atteindre la libération spirituelle. D’après l’équipe, l’exemplaire retrouvé à Marudanallur est aujourd’hui le seul manuscrit connu du Bhagavannāmabhūṣaṇa.

Les chercheurs avancent une autre hypothèse, avec davantage de prudence : l’œuvre pourrait être le plus ancien texte connu du Nāmasiddhānta en Inde du Sud. L’affirmation reste à ce stade provisoire. Jonathan Duquette et ses collègues travaillent encore sur les photographies de manuscrits et d’éditions rares rapportées de leur terrain et préparent un article scientifique consacré à leur importance.

Un indice porté sur le dernier feuillet permet en revanche de proposer une datation. Le copiste n’y a pas inscrit une année sous une forme immédiatement lisible : celle-ci est encodée dans un vers astrologique. Son interprétation conduit l’équipe à retenir 1801 comme date probable de copie, ce qui situerait la réalisation du volume du vivant de Sadguru Swami.

Plus de deux siècles plus tard, son état étonne également les chercheurs. Chaleur et insectes peuvent fortement dégrader les feuilles de palmier sous ce climat. L’exemplaire de Marudanallur est pourtant décrit comme bien conservé et assez facilement lisible. Le sanskrit y est transcrit en grantha, écriture traditionnellement utilisée dans le sud de l’Inde pour noter cette langue.

Du sanskrit loin des cours

Cette identification constitue la première découverte majeure de Beyond the Court : Sanskrit Expert Knowledge in Brahmanical Communities of the Kaveri Delta, 1650-1800. Lancé en octobre 2025 pour cinq ans et financé par l’Arts and Humanities Research Council britannique, le programme s’intéresse précisément aux savoirs produits en sanskrit dans les villages et monastères du delta de la Kaveri.

Basé à la Faculty of Asian and Middle Eastern Studies de Cambridge, il associe notamment l’École des hautes études en sciences sociales, l’Université hébraïque de Jérusalem et l’Institut français de Pondichéry. Philosophie, théologie, poésie, littérature juridique ou théâtre : ses chercheurs recensent des œuvres issues de communautés savantes longtemps moins étudiées que celles des cours royales et des grands centres urbains.

« Notre attention, comme chercheurs, s’est toujours portée sur le sanskrit comme langue de cour, langue d’une élite », explique Jonathan Duquette. Or, poursuit-il, une grande partie de la production de cette période provenait de villages ruraux, loin des centres coloniaux.

À Marudanallur, le constat prend une forme très concrète : le Bhagavannāmabhūṣaṇa restait difficile à localiser pour les universitaires alors que son manuscrit continuait d’être conservé et honoré sur place. L’équipe prévoit désormais de poursuivre ses investigations dans plusieurs dizaines d’autres villages et monastères du delta. Les informations recueillies doivent notamment alimenter une base géospatiale ouverte consacrée aux auteurs, aux œuvres et aux lieux étudiés.

Crédits photo : Selwyn College

Par Cécile Mazin

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