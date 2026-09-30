Créer un réseau social à partir des classiques de la littérature

Il y a trois ans, Vyctor Ego expliquait à ActuaLitté pourquoi il avait décidé de s’en prendre à Corneille. Le forfait avait alors pour nom Le Dic, « traduc-parodie » du Cid dans laquelle Rodrigue et Chimène subissaient quelques sérieux travaux de modernisation lexicale.

La plaisanterie cachait déjà une idée moins farfelue qu’elle n’en avait l’air : lorsqu’un monument littéraire intimide, pourquoi ne pas construire une rampe d’accès plutôt que sommer le lecteur d’escalader la façade ? Trois ans plus tard, le chantier a quelque peu débordé.

Avec RIMe, Vyctor Ego ne traduit plus un classique : il entreprend de bâtir tout un environnement numérique autour de la lecture, de l’écriture et de la pratique littéraire. Un an de développement, assure-t-il, à raison de journées particulièrement monacales — « 15 h/jour » — avant la mise en production, le 30 août 2026.

Son ambition tient dans une idée assez simple : récupérer les usages auxquels les adolescents sont déjà habitués — profils, commentaires, défis, échanges, publications — et les transporter au beau milieu des livres.

Réseau social, mais entre les lignes

La singularité la plus immédiatement visible de RIMe se niche peut-être dans ses « gloses ». Pas question de parcourir une œuvre d’un côté, puis d’aller en discuter dans un forum à l’autre bout du site. Une remarque peut être attachée directement à une ligne ou à un passage : la conversation ne gravite plus autour du texte, elle s’installe dedans.

Le site présente ainsi ses gloses linéaires : « Chaque ligne du texte peut être commentée » et chaque commentaire, à son tour, discuté. Pour les usages scolaires, le dispositif peut notamment servir au commentaire linéaire ou à la lecture collective.

Le principe vaut aussi pour les créations des membres. Un exemple communiqué par Vyctor Ego montre ainsi un poème publié sur RIMe et discuté directement au sein de la liseuse. De quoi ressusciter la marge griffonnée du livre scolaire, mais en lui donnant soudain beaucoup de voisins.

Car RIMe ne se contente pas de mettre des œuvres à disposition : le dispositif entend faire franchir rapidement la frontière qui sépare le lecteur de l’auteur. Poèmes, scènes et récits peuvent être écrits et publiés sur place. Un outil de versification examine notamment syllabes, rimes, césures et régularité. Dictionnaire de rimes et synonymes, jeux littéraires et exercices d’écriture complètent l’attirail.

Le versant théâtral pousse encore l’expérience un peu plus loin : les participants peuvent enregistrer des prestations audio ou vidéo, travailler avec un téléprompteur intégré et participer à des défis de scène. Et ce sont justement les amateurs de vers qui semblent, pour l’heure, constituer le premier noyau fidèle du projet.

D’après les données communiquées par son fondateur, Google lui aurait déjà apporté environ un millier d’inscriptions. Une centaine de comptes seraient véritablement actifs et 819 textes auraient été publiés au moment de notre échange. Une partie notable de ces premiers membres serait arrivée à la faveur du défi d’écriture « Mon papillon », également relayé par le site Textes à la pelle.

Le rendez-vous qui rencontre actuellement le plus d’adhésion ? Un défi quotidien des « deux vers », qui, assure Vyctor Ego, ne « désemplit pas ». Le principe tient presque dans le titre : un mot imposé, deux vers pour le placer à la rime, puis un vote des participants. Deux lignes pour attirer les poètes : Baudelaire avait manifestement vu trop grand.

Jules Verne passe au diaporama

Reste l’autre grand pan du projet : l’école. RIMe a développé tout un ensemble d’outils destinés aux enseignants, avec la possibilité de créer des classes, préparer des parcours de lecture et associer directement des exercices aux œuvres étudiées.

QCM, textes à trous, associations entre éléments ou remises en ordre peuvent ainsi jalonner la lecture. Certaines réponses sont corrigées automatiquement ; les productions ouvertes restent évaluées par l’enseignant. Les comptes des élèves peuvent en outre être générés sans qu’une adresse électronique personnelle leur soit demandée.

Vyctor Ego espérait disposer de cet arsenal pour la rentrée scolaire 2026. Il reconnaît avoir manqué le coche « de deux semaines ». Qu’à cela ne tienne : une séquence consacrée à Voyage au centre de la Terre donne déjà une idée de l’usage imaginé en classe.

Les enseignants peuvent transformer une œuvre ou un corpus en parcours interactif, projeter des diapositives et rattacher questions, exercices ou commentaires aux passages concernés. RIMe prévoit également la mutualisation : une séquence partagée peut être clonée et adaptée par un collègue, tandis que la chaîne des contributeurs demeure visible.

La bibliothèque repose pour l’heure, indique son créateur, sur des œuvres récupérées depuis Wikisource. Leur importation ne se résume toutefois pas à un copier-coller : chaque volume doit être restructuré afin de fonctionner avec la liseuse et son système de commentaires ligne par ligne.

Et les éditeurs dans tout cela ?

À terme, RIMe ne compte pas nécessairement s’arrêter au domaine public. Vyctor Ego aimerait proposer aux maisons d’édition d’y diffuser des œuvres de leurs catalogues et ainsi faire cohabiter patrimoine littéraire et création contemporaine. Il s’est cependant fixé un seuil avant d’aller frapper aux portes : atteindre 10.000 lecteurs actifs. « Ma timidité me commande d’attendre », plaisante-t-il.

Le projet vise d’ailleurs, selon ses mots, « toutes les communautés littéraires ». Pour l’heure, les adolescents venus spontanément resteraient minoritaires parmi les inscrits. Son créateur espère changer la donne avec une déclinaison « e-sport » des compétitions littéraires, qu’il annonce pour octobre 2026.

Derrière le vocabulaire des battles, du classement et du réseau social demeure finalement la même marotte que celle défendue avec Le Dic : prendre la littérature à revers pour mieux ramener les lecteurs vers elle. « Je poursuis toujours la même lubie pédagogique : celle de vouloir tordre la courbe PISA vers les étoiles », résume Vyctor Ego. Rien que cela.

Reste désormais à savoir si les collégiens accepteront de délaisser quelques instants leurs fils d’actualité pour venir batailler sur un alexandrin. Mais RIMe choisit au moins une tactique moins fréquente que la déploration rituelle du recul de la lecture : plutôt que demander aux usages numériques de sortir de la salle, le réseau leur tire une chaise et pose Corneille au milieu de la table.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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