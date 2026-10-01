Amitié entre femmes : quand les liens choisis connaissent aussi la tempête

Aujourd’hui, l’amitié semble parfois plus stable que l’amour. Mais ces liens choisis ne sont pas pour autant exempts de conflits, de rivalités ou de ruptures. Dans Autant que l’amour, sept écrivaines racontent leurs expériences de l’amitié féminine, entre coups de foudre amicaux, relations fusionnelles, jalousie, emprise et consolation.

Sept voix pour raconter l’amitié

Sous la direction de Charlotte Pudlowski, Abigail Assor, Claire Berest, Brune Bottero, Nadia Daam, Marie Darrieussecq, Pauline Delabroy-Allard et Marina Rollman explorent chacune une facette de ces relations. Leurs récits évoquent aussi bien les amitiés nouées à l’âge adulte que celles qui traversent les années, mais également celles qui finissent par se perdre.

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Marie Darrieussecq revient sur le mythe de la meilleure amie et la compétition entre femmes, tandis qu’Abigail Assor aborde l’emprise et Nadia Daam le pardon. Pauline Delabroy-Allard et Brune Bottero racontent à quatre mains la naissance d’une amitié fusionnelle, quand Claire Berest évoque les bandes d’amies et Marina Rollman mêle humour et mélancolie.

Les éditions L’Iconoclaste nous en proposent un extrait , à paraître le 8 octobre :

Journaliste, autrice et entrepreneuse, Charlotte Pudlowski dirige le studio de podcasts Louie Media, à l’origine notamment des séries Émotions et Ou peut-être une nuit. Elle a également dirigé et préfacé Désirer, ouvrage collectif consacré au désir féminin, publié par L’Iconoclaste en 2023.

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Par Lina Tinel-Sebie

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