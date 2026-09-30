Lecture, bonheur, patriarcat : Véronique Ovaldé répond sans détour

Quelle odeur vous ramène immédiatement dans la maison de la rue Musnay ?

L’odeur du chèvrefeuille.

Parmi toutes les vies que vous avez essayées, imaginées ou inventées pour votre mère, laquelle choisiriez-vous finalement pour elle ?

Surtout celle de ne pas rencontrer mon père. Alors vous allez me dire : comme ça, je ne serais pas là. Mais tant mieux, peut-être.

Quel objet de votre enfance aurait sa place dans un musée de la liberté clandestine ?

Je pense que ce serait un livre de Tennessee Williams. C’est vraiment quelque chose de mon adolescence, de cette période où l’on découvre aussi les marges.

Quel livre glisseriez-vous sous la porte d’une femme qui n’ose pas encore partir ?

C’est difficile... Je pense peut-être à L’Amant, de Marguerite Duras.

Si votre bonheur et celui de votre mère étaient une saison, laquelle serait-ce ?

Le printemps. Pour elle comme pour moi. Je lui souhaite de vivre dans un éternel printemps.

Quelle petite chose pourrait suffire à vous convaincre qu’une vie n’est pas ratée ?

Finalement, le constat que je peux faire de sa vie à elle : à 87 ans, elle est dans la joie. Je me souhaite d’arriver à cette sérénité-là, dans ce grand âge.

Si vous pouviez retourner une seule fois dans la bibliothèque où vous empruntiez des livres « inoffensifs », lequel emporteriez-vous ?

Je ne prendrais pas un livre inoffensif. Je choisirais l’un de ces textes de théâtre américain dont j’étais très friande. Ça pourrait être Mort d’un commis voyageur, d’Arthur Miller.

Quel mot faudrait-il retirer du dictionnaire pour empêcher quelqu’un de dire : « J’ai raté ma vie » ?

Il faudrait retirer « patriarcat ».

Si le cachalot échoué sur la plage pouvait vous entendre, que lui diriez-vous ?

Un peu ce que ma mère lui a dit : « Tu as fait fausse route. »

Quelle mauvaise habitude mérite d’être conservée ?

Il y a beaucoup de mauvaises habitudes qu’il faut conserver... Le mensonge.

Après avoir écrit ce livre, qu’est-ce qui vous semble aujourd’hui le plus mystérieux : le bonheur ou le malheur ?

Le bonheur ! Ça reste un mystère pour nous tous. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai enquêté, en quelque sorte. Je lui ai demandé : « Mais comment tu fais ? » Si elle avait été accablée, j’aurais simplement raconté l’histoire d’un accablement. Mais ce n’est pas ça. Le bonheur, c’est quand même très mystérieux, très énigmatique.

Vous êtes plutôt jardin, gare ou ailleurs ?

J’ai un peu tout ça en moi, mais je suis quand même très jardin.

Quelle est votre forme préférée de fuite ?

La lecture. Et pour de vrai. C’est la lecture, depuis toujours. Et c’est toujours le cas.

Qu’est-ce qui, chez vous, refuse encore de dépérir ?

Quelque chose de l’ordre du désir de continuer. Ce n’est pas facile d’avoir envie de continuer. Eh bien, ce désir-là refuse, pour le moment, de dépérir.

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Est-ce que vous vous méfiez encore des « portes grandes ouvertes » ?

Ah oui. Surtout des grandes portes faussement ouvertes, qui sont en réalité cadenassées. Je m’en méfie terriblement.

Crédits photo : Véronique Ovaldé (Céline Nieszawer © Éditions Flammarion)

Par Hocine Bouhadjera

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