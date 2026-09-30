Hachette Livre recrute chez Audible pour accélérer dans le livre audio

Myriam Gilles rejoint Audible France, filiale d’Amazon consacrée aux livres audio et aux contenus sonores, en 2010, d’abord comme responsable de l’acquisition de contenus. Quatre ans plus tard, elle crée Audible Studios France afin de structurer l’activité de production française.

Elle en dirige ensuite la production pendant 11 ans. Selon Hachette Livre, elle pilotait jusqu’à plus de 600 contenus par an et coordonne dix studios partenaires. Avant son arrivée chez Audible, Myriam Gilles avait commencé sa carrière à Londres en 1998, dans les secteurs des médias et de l’intelligence de marché, avant de travailler en Argentine puis au Mexique.

Un marché devenu stratégique

Cette nomination intervient alors que Hachette cherche à développer davantage son activité audio. Le groupe dispose déjà d’un acteur spécialisé avec Audiolib, créé en 2008 et détenu à 60 % par Hachette Livre et à 40 % par Albin Michel. Son catalogue dépasse aujourd’hui le millier de titres, avec plus d’une dizaine de nouveautés publiées chaque mois. Il rassemble notamment des auteurs comme Joël Dicker, Ken Follett, Pierre Lemaitre, Guillaume Musso, Amélie Nothomb, Maxime Chattam, Stephen King ou Fred Vargas.

Audiolib développe également son catalogue jeunesse, qui compte plus de 50 titres, ainsi que la bande dessinée audio, avec notamment les adaptations sonores des premiers albums d’Astérix, et des ouvrages relevant de l’imaginaire.

Selon le baromètre 2026 du Syndicat national de l’édition, de la Sofia et de la SGDL, 10 millions de Français ont écouté au moins un livre audio numérique en 2025. Près de la moitié des auditeurs de ce format, 48 %, étaient par ailleurs abonnés à au moins une plateforme permettant l’écoute ou la lecture de livres.

Hachette avait élargi en 2024 la diffusion de son offre en concluant un partenariat avec Spotify, donnant accès sur la plateforme aux catalogues des éditeurs de livres audio distribués par le groupe, dont Audiolib.

Crédits photo : Myriam Gilles (Hachette Livre)

Par Hocine Bouhadjera

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