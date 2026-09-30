Véronique Ovaldé : “J’ai toujours inventé d’autres vies à ma mère

On connaît Véronique Ovaldé pour ses fictions et leurs vies toujours prêtes à bifurquer. Avec Vivre sans bonheur et n’en point dépérir, paru chez Flammarion en cette rentrée littéraire, elle se tourne cette fois vers sa propre mère. Le récit est plus intime, sans abandonner l’imaginaire, et la place parmi les finalistes du prix des Deux Magots 2026.
Le 30/09/2026 à 17:03 par Hocine Bouhadjera
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30/09/2026 à 17:03
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Le café des écrivains renvoie Véronique Ovaldé à ses premières années parisiennes. « Quand j’ai eu 20 ans, que je suis arrivée et que j’ai commencé à travailler aux éditions du Seuil, rue de Seine, juste à côté, je passais devant les Deux Magots et je n’osais pas y entrer. C’était un peu impressionnant. Et puis, peu à peu, j’ai pris mon courage à deux mains et ça y est, j’allais aux Deux Magots prendre une limonade. »
Quelques décennies plus tard, la romancière se retrouve parmi les quatre finalistes du prix presque centenaire. Elle aime les choix parfois obliques du prix, ses « chemins de traverse », cite des lauréats précédents comme Raymond Queneau ou Roland Topor.
Depuis plus de 25 ans, Véronique Ovaldé a fait de la fiction son territoire privilégié. Ici, elle part d’une matière familiale, proche, mais arrivée sans projet préalable. « Moi qui ai toujours été une espèce de chantre de la fiction reine, là, tout à coup, c’est comme si un texte me tombait dessus. Ce livre-là, je n’avais pas prévu de le faire. Il n’aurait pas pu arriver à un autre moment. J’ai commencé à écrire sur cette femme, sur ma mère, sans me dire que j’allais publier. »
Cette absence de programme correspond à sa manière de travailler. Véronique Ovaldé ne signe pas de contrat avant d’avoir avancé dans un texte et s’autorise à abandonner un roman après une centaine de pages si le désir disparaît. « Étrangement, ça a été très facile à écrire », nous confie-t-elle. « Parce qu’écrire de la fiction, c’est difficile : il faut échafauder, envisager, inventer. Vous êtes colonisé par le champ des possibles. Là, cet océan des possibles était facile pour moi à élaborer parce qu’il avait toujours été élaboré. J’ai toujours inventé d’autres vies à ma mère. »
Chez l'autrice en effet, le réel n’exclut jamais complètement l’imaginaire. Elle ouvre des bifurcations, invente ce qui aurait pu advenir, déplace les trajectoires. Dans le livre, une formule résume ce jeu avec les possibles : « La vie n’est de toute façon qu’une suite d’événements qui ne se produisent pas. »
Après une trentaine de pages, l’écrivaine lui soumet le manuscrit en précisant qu’il ne sera peut-être jamais publié. Elle reçoit un SMS « sans ponctuation, comme toujours avec elle » : « Merci, j’ai lu, t’es un as ma fille. » Plus tard, lorsqu’elle l’avertit avoir beaucoup inventé, sa mère répond simplement : « C’est ton métier. » Dès lors, la seule véritable limite consiste à préserver ceux qui gravitent autour de cette histoire, à éviter les « dommages collatéraux ».
Le matériau familial aurait pourtant pu conduire vers un personnage autrement spectaculaire : son père. Véronique Ovaldé fait précisément le choix inverse. « Je ne voulais absolument pas écrire un livre sur lui, qui était en effet un homme catégoriquement envahissant. Il y a là un personnage plus romanesque, plus ogresque, qui appelle le livre. Il est présent dans beaucoup de mes livres, dans l’ombre. Cette figure autoritaire, de visionnaire apocalyptique, de prophète de la fin du monde, est régulièrement là dans mes textes. »
Elle a dû « tirer sur les rênes » lorsqu’il revenait occuper le récit. « Il l’avait déjà tellement prise, cette place. »
Née dans un milieu extrêmement modeste, sa mère devient domestique à 14 ans et le reste jusqu’à son mariage, à 19 ans. Son mari lui interdit ensuite de travailler. Derrière l’histoire familiale affleure celle d’une génération de femmes dont l’indépendance économique restait étroitement contrainte. La fille se garde pourtant d’en faire une simple « radioscopie sociétale » : ce déterminisme collectif rencontre une histoire conjugale singulière.
Et le regard porté sur cette femme n’a pas toujours été tendre. « J’étais en colère contre elle quand j’étais gamine, quand j’étais adolescente, à cause de sa soumission et de sa docilité. Mais peu à peu, ce qui m’a fascinée, c’est que cette femme, malgré des décennies de mépris, d’humiliation, malgré le joug sous lequel elle a vécu, est inaltérable. Elle est toujours dans une immense joie, dans un accueil de l’autre, dans une bienveillance. Et ça, ça me fascine. »
Véronique Ovaldé mesure cette disposition à l’aune de son propre tempérament, profondément mélancolique. Là où elle aurait pu attendre de l’amertume, elle trouve chez sa mère autre chose, une capacité persistante à accueillir la vie. « Je la trouve hyper costaude », résume-t-elle.
Une phrase est à l’origine du livre. Sa mère la prononce avec un petit rire : « Oh la vache, j’ai bien raté ma vie. » « J’ai trouvé ça très bouleversant qu’elle me dise ça de cette manière-là. En général, les gens qui disent “j’ai bien raté ma vie” sont pleins de rancune, d’amertume, de lamentation, de déploration. Mais elle n’était pas du tout comme ça. Je trouvais qu’elle était incroyable, qu’elle avait un vrai fil à plomb. »
Dans son récit, les humiliations et la dépendance côtoient les détails absurdes, les saillies de la narratrice, les souvenirs incertains et les existences alternatives qu’elle imagine. « Je suis incapable d’écrire un texte autrement, parce que ce n’est pas ma façon de voir les choses. La causticité, la drôlerie, c’est très important pour moi. Je pense qu’en toutes circonstances, l’humour est quelque chose qui m’empêche de naufrager. »
Au sujet de Vivre sans bonheur et n’en point dépérir, un libraire lui a récemment parlé d’un texte « de moraliste ». Le terme lui plaît. Il résonne avec l’une des interrogations qui traversent le livre : la facilité avec laquelle la littérature, comme le regard social, accorde davantage de profondeur aux figures cruelles qu’aux êtres simplement bons.
À LIRE - Lucie Rico : “Dire quelque chose, c’est déjà le transformer”
« La gentillesse n’est pas très bonne presse. On a toujours tendance à préférer la figure du méchant parce qu’on l’imagine plus complexe, plus ambiguë. Et ça me pose un problème parce que, profondément, j’aime les victimes. J’avais envie de rendre justice à cette bonté. »
Le prix des Deux Magots 2026 connaîtra son lauréat le 5 octobre, à l’issue du vote final qui départagera les quatre écrivains encore en lice.
Crédits photo : Véronique Ovaldé (Céline Nieszawer © Éditions Flammarion)
DOSSIER - Les Deux Magots 2026 : une 93e édition entre tradition, indépendance et débat sur l’IA
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 19/08/2026
208 pages
Flammarion
21,00 €
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24/09/2026, 11:53
Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. L'écrivain revendique une passion pour l’horreur née dans les livres, nourrie par le cinéma. De Guillermo del Toro à Stephen King, l’écrivain revient sur les monstres qui ont façonné son imaginaire et défend une conviction paradoxale : l’épouvante peut nous rassurer. Les démons de fiction ont sur les terreurs du réel un avantage décisif : ils n’existent pas. Une invitation à frissonner pour mieux souffler, qu'il partage dans nos colonnes...
23/09/2026, 17:36
La publication annoncée chez Fayard du prochain livre du député LFI Aurélien Taché provoque la colère de Jean-Yves Mollier. Dans cette tribune, l’historien dénonce ce qu’il considère comme une contradiction avec le soutien affiché par La France insoumise aux auteurs mobilisés autour des États Généreux, après les bouleversements intervenus chez Fayard et Grasset.
21/09/2026, 16:19
De George Orwell à André Malraux, en passant par Aldous Huxley, Ray Bradbury, Friedrich Nietzsche et Franz Kafka, Bertrand Jouvenot propose de déplacer notre regard sur les « livres prophétiques ». Dans cette tribune, il distingue les œuvres qui ont anticipé les formes visibles de notre monde de celles qui auraient saisi des mutations plus profondes : crise du sens, autonomie des systèmes, transformation de notre rapport au temps et à nous-mêmes.
21/09/2026, 12:32
ActuaLitté ouvre ses colonnes à la Fondation Jean-Jaurès, qui revient sur le rapport « La République des lecteurs – Pour en finir avec la mort du livre », signé par Arthur De Grave et Diana Filippova. Face au recul de la place de l’écrit et aux mutations des pratiques culturelles, le texte présente dix propositions pour replacer la lecture et l’écriture au cœur des politiques publiques.
21/09/2026, 11:42
Une phrase de Louisa Yousfi, extraite d’un entretien publié début septembre, a déclenché une vive polémique et plusieurs annonces de saisines judiciaires. Son éditeur, La fabrique, prend aujourd’hui sa défense dans une tribune adressée à ActuaLitté. Avant de la publier intégralement, nous revenons sur l’origine des propos, leur contexte, les critiques qu’ils ont suscitées, les soutiens exprimés et le sens du concept d’« humanité générique » invoqué dans le débat.
19/09/2026, 10:30
Le 21 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la paix. Mauvaise nouvelle pour la littérature : si ses personnages pratiquaient le dialogue, la médiation et le simple fait d’attendre la fin d’une phrase, des rayonnages entiers perdraient quelques centaines de pages. Cinq romans en apportent la preuve : ici, le non-dit, l’accusation mal étayée ou le bébé mal identifié suffisent à mettre le feu aux poudres.
19/09/2026, 10:00
On connaissait la pièce de Luigi Pirandello : Six personnages en quête d'auteur. Alors, il fallait bien que cela arrive. Après les cadres en reconversion, les salariés victimes d’un plan social et les quinquagénaires priés de devenir « entrepreneurs d’eux-mêmes », France Travail accueille une nouvelle catégorie de demandeurs : les personnages secondaires. Mobilité inter-romanesque exigée.
19/09/2026, 07:30
Il est grand temps de changer la terminologie depuis bien trop longtemps en vigueur dans l’industrie de l’édition : non plus chaîne du livre, car d’un maillon à l’autre, on finit par ignorer ce qui se passe plus loin, mais écosystème. Et quitte à renverser la table (et pas que celle des nouveautés), troquons “indépendant” pour “interdépendant”. Une notion bien plus proche de la réalité économique…
16/09/2026, 17:03
Pourquoi devient-il parfois si difficile de savoir ce que l’on pense vraiment, ce que l’on ressent ou même ce que l’on veut ? Sollicitations permanentes, rythme soutenu et bruit mental finissent par couvrir cette perception plus discrète que l’on appelle intuition. Fondatrice du centre d’enseignement Infinite Spirit, formatrice et thérapeute, Johanna Hani propose de retrouver un peu de silence, de revenir aux sensations du corps et d’apprendre à distinguer l’intuition de l’anxiété ou de la peur.
14/09/2026, 14:58
À mesure que l’intelligence artificielle s’immisce dans les pratiques d’écriture, une question revient avec insistance : que reste-t-il de l’auteur lorsque la machine intervient dans le texte ? Nicolas, créateur d’Atypikal Life, propose de déplacer le débat. Plutôt que d’opposer frontalement écriture humaine et IA, il interroge la transparence, la responsabilité et ce que l’auteur choisit — ou refuse — de déléguer.
14/09/2026, 07:00
Ben Templesmith se reconnait en humant les planches, les yeux fermés : des histoires où le papier sent l'humidité, la lumière malade et les personnages contaminés par quelque chose qui les dépasse. En 20 ans, de Hellspawn, 30 Days of Night à Wormwood, l'Australien a construit un dessin qui s'est métamorphosé sans s'assagir : juste plus précis dans l'angoisse. Il suffit de regarder ses noirs.
13/09/2026, 07:00
Dans les romans, le Code du travail semble avoir été imprimé en caractères minuscules, puis abandonné quelque part entre la page de copyright et la table des matières. Enquête à l’autre bout du monde, magie non déclarée, poisons au Vatican, cadavres à restaurer : six personnages passent aujourd’hui leur visite médicale. Certains auraient dû venir plus tôt.
12/09/2026, 06:00
Le 11 septembre 2026, New York commémore les 2977 morts des attentats d’al-Qaïda tandis que la ville ouvre plus de 170.000 pages d’archives sur leurs conséquences sanitaires. Un quart de siècle après, l’événement déborde encore Ground Zero : guerres, soupçon et Guantánamo ont prolongé son histoire. Huit livres rendent à ce récit ce que les doctrines effacent : des enfants, des corps, des familles et des voix.
11/09/2026, 13:08
À l’occasion de la 4e édition du festival Read & Shine, ActuaLitté ouvre ses colonnes à Déli, fondatrice d’Overbookées. Elle revient sur la naissance de ce rendez-vous dédié aux littératures et savoirs féministes et antiracistes, sur la nécessité de faire entendre des voix encore marginalisées dans l’édition, et sur les enjeux d’une nouvelle édition placée sous le signe des « Mémoires pour les lendemains ».
09/09/2026, 13:56
Clinique sauvage, c'est le nom de la chronique que Salim Rzin, psychanalyste et essayiste, ethnoclinicien et praticien en psychosomatique, inaugure pour la rentrée dans nos colonnes. Pour ce premier texte, Tanger devient le point de départ d’une réflexion sur l’exil, la perte et ce « deuil blanc » qui maintient parfois l’adulte sur une rive intérieure qu’il ne parvient plus à rejoindre. Entre psychanalyse, littérature et cinéma, il interroge ce qui demeure vivant en nous lorsque le désir semble s’être retiré.
09/09/2026, 12:48
À 25 ans, quatre années de librairie derrière elle et un salaire toujours au Smic, une jeune libraire venue débrayer ce mardi 8 septembre résume en quelques phrases ce qui pousse une partie de la profession à tenter un exercice encore inhabituel : la grève.
08/09/2026, 18:33
Combien vaut le temps consacré à un livre ? Dans l’illustration jeunesse comme dans la bande dessinée, la question se pose avec acuité lorsque des rémunérations modestes conduisent à multiplier les projets. Ni procès des petits éditeurs, ni reproche adressé aux artistes : c’est la mécanique économique qui mérite d’être interrogée. Michel Demeulenaere, fondateur des éditions Mijade, partage ici quelques-uns de ses propres questionnements.
08/09/2026, 17:02
« Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant. » Dans une maisonnette en pierre, surveillée par une rose trémière jaune, dans le silence du matin, je pose sur la table une tasse en porcelaine blanche, remplie d’un café noir, et j’ouvre Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Je le fais le premier matin, et je ferai ainsi chaque matin de la semaine passée à Guernesey. Suivez la guide...
07/09/2026, 17:25
En 1988, une rencontre improbable se produit chez Marvel. Stan Lee reprend le personnage dont il avait façonné la voix vingt ans plus tôt ; face à lui, Moebius, maître de la science-fiction européenne, accepte de se plier aux contraintes du comic book américain. À peine cinquante pages plus tard, Silver Surfer: Parable a transformé le combat entre Galactus et son ancien héraut en réflexion sur la foi, le pouvoir et la liberté.
05/09/2026, 11:50
Les élèves ont repris le chemin de l’école ce 1er septembre 2026. Pour certains enseignants, la rentrée pourrait tourner court. Expérience autoritaire, lancer d’élèves, fascination fasciste, bacchanale et cours particulier achevé au couteau : les dossiers ont ébranlé les services de l'Inspection. Pour l'Éducation nationale, une question : peut-on vraiment les laisser poursuivre ?
05/09/2026, 06:00
Carrefour des civilisations, théâtre où se sont jouées les destinées de l'Orient et de l'Occident, Istanbul a fasciné des générations d'écrivains français qui, du XVIIe au XXe siècle, ont tenté de refléter dans leurs œuvres l'indicible beauté de cette cité millénaire. Par Amel Aït-Hamouda.
04/09/2026, 14:58
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