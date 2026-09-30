Paul Kawczak, lauréat du prix Louis Pergaud 2026

Né en 1986 et ayant grandi à Besançon, Paul Kawczak vit aujourd’hui à Montréal. Son premier roman, Ténèbre, avait reçu plusieurs prix en France et au Québec et a été traduit dans plusieurs langues. Avec Le Bonheur, paru en août 2025, l’auteur rejoint donc à son tour le palmarès du prix Louis Pergaud.

En 2025, le prix avait été attribué à Pierric Bailly pour La Foudre, publié chez P.O.L., ainsi que pour l’ensemble de son œuvre romanesque. L’auteur, né à Champagnole dans le Jura, avait été choisi par un jury composé de neuf membres, parmi dix ouvrages candidats.

L’édition 2026 bénéficie par ailleurs du soutien de la Fondation Maison de Salins.

Un prix créé en hommage à Louis Pergaud

Institué en 1953 par l’Association Les Francs-Comtois à Paris et en Île-de-France, le prix Louis Pergaud rend hommage à l’écrivain franc-comtois, lauréat du prix Goncourt en 1910 pour De Goupil à Margot. Depuis 2025, l’organisation de la récompense est prise en charge par l’Association des Amis de Louis Pergaud.

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Le prix distingue un écrivain comtois ou un auteur dont l’œuvre est susceptible de « célébrer dignement la Franche-Comté ». Le règlement prévoit également qu’un ouvrage sans lien direct avec la région puisse être récompensé lorsqu’il est signé par un auteur comtois.

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Crédits photo : Paul Kawczak (Patrick Simard)

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Par Lina Tinel-Sebie

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