Argentine : les libraires en situation “d'urgence” après une chute de 41,5 %

On pourrait presque se rassurer avec une baisse des ventes de 25 %. Sauf qu’en Argentine, celle-ci en cache une autre, nettement moins aimable : une fois l’inflation retranchée, les recettes ont fondu de 41,5 % en trois ans.

Le constat émane de la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA). Son relevé national porte sur 1.200 commerces indépendants et compare les périodes janvier-août 2023 et janvier-août 2026. Dans le même temps, l’indicateur établi par l’organisation pour suivre certains coûts nécessaires au fonctionnement des établissements — services, communications, transport et logistique — est passé, en valeur réelle, de 100 à 131,1, toujours d’après les données détaillées par La Nación.

Le calcul donne une assez bonne idée du problème : pour 100 pesos facturés en termes réels en 2023, il n’en reste que 58,5 sur la période correspondante de 2026. Et les dépenses, elles, n’ont manifestement pas reçu le message.

La dégradation ne date évidemment pas de septembre. En mars,La Nación rapportait déjà un recul annuel des ventes évalué entre 10 et 20 % par différents acteurs professionnels, avec des distributeurs confrontés à des difficultés de paiement et des structures indépendantes particulièrement exposées.

Une urgence à porter au Congrès

Le président de la FALPA, Jorge García, a demandé des rendez-vous à des députés dans la perspective de porter cette « urgence librera » devant le Congrès. La Fundación El Libro, organisatrice de la Foire internationale du livre de Buenos Aires, a publiquement soutenu l’initiative et repris les chiffres du relevé.

Pas question, cependant, de s’en tenir à une déclaration de détresse. La fédération avance plusieurs demandes : application effective de la loi 25.542 sur le prix uniforme du livre, mécanismes relatifs au crédit fiscal de TVA, financements spécifiques pour les indépendants, tarif réduit pour l’expédition des ouvrages et participation des commerces locaux et régionaux aux achats institutionnels.

Elle souhaite également réunir une Mesa Nacional del Libro y las Librerías, associant pouvoirs publics, libraires, éditeurs, distributeurs, auteurs et autres acteurs de la filière. La formule employée à la fin de son communiqué tient lieu de programme : « Nous ne demandons pas de privilèges. Nous demandons des conditions permettant de concurrencer, de travailler et de survivre. »

Le rappel du prix uniforme intervient surtout à un moment singulier. La loi 25.542, adoptée en 2001 et toujours en vigueur, prévoit que l’éditeur, l’importateur ou le représentant fixe un prix public applicable au titre concerné. Or le gouvernement de Javier Milei cherche précisément à supprimer ce dispositif. En juillet, le ministre de la Dérégulation, Federico Sturzenegger, défendait publiquement son abrogation, au nom notamment de la possibilité de pratiquer davantage de rabais, comme l’expliquaitLa Nación.

Deux conceptions du marché du livre se croisent donc au pire moment : tandis que l’exécutif cherche à assouplir son fonctionnement, les indépendants demandent que l’une de ses principales protections soit effectivement respectée.

À Córdoba, la commande publique change de rôle

La province de Córdoba vient justement de fournir une réponse très concrète à une autre revendication avancée par la FALPA : faire travailler la filière locale à travers les acquisitions publiques.

Son gouvernement a annoncé la distribution de 50.000 livres dans les établissements secondaires, les instituts de formation des enseignants et différents espaces éducatifs. Une enveloppe de 550 millions de pesos a notamment servi à acheter des ouvrages publiés par 27 petites et moyennes maisons de Córdoba, comme l’a détaillé ActuaLitté.

Une précision s’impose : les 50.000 exemplaires constituant l’ensemble distribué ne correspondent pas intégralement aux livres acquis grâce à cette enveloppe. Le fonds comprend également des volumes apportés par l’Agencia Córdoba Cultura et la Biblioteca Córdoba ainsi qu’un don de l’éditeur Comunicarte, précise également.

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L’expérience provinciale rejoint ainsi presque mot pour mot l’une des propositions de la fédération : ouvrir davantage les commandes publiques aux acteurs du territoire.

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À quelques milliers de kilomètres de là, les professionnels mexicains avancent des demandes qui se répondent sans pour autant recouvrir la même situation. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) a récemment réclamé à Claudia Sheinbaum l’application effective du prix unique, une fiscalité adaptée aux libraires et distributeurs, de nouvelles acquisitions pour les bibliothèques et le renforcement des politiques de lecture, comme le rapporte ActuaLitté.

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Dans les deux pays, le prix du livre, les achats institutionnels et la survie des points de vente cessent ainsi d’être traités comme trois dossiers séparés. En Argentine, la FALPA demande désormais au Congrès de les considérer comme les pièces d’une même urgence.

Crédits photo : Alexis CC 0

Par Clément Solym

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