Max et Lili : première collection empruntée dans les bibliothèques

« Max et Lili », c’est la collection qui aide les enfants à gérer leurs émotions, à prendre confiance en eux, à apprendre la résilience. Et qui leur fait découvrir l’empathie et la solidarité pour qu’ils vivent heureux avec les autres !

Une rencontre avec Dominique de Saint Mars, l'autrice de Max et Lili, aura lieu à la bibliothèque de la Duchère, ce samedi 3 octobre à 10h30, puis à la bibliothèque du 5e Point du Jour à 15h.

Depuis toujours, Dominique de Saint Mars ressent le besoin d’aider les enfants afin de leur donner une façon heureuse d’être au monde. Pour écrire les histoires des deux héros et traduire les émotions avec des mots justes, elle a, depuis 30 ans, interrogé beaucoup d’enfants.

Les « Max et Lili » ouvrent ainsi un espace de sécurité et de dialogue qui permet aux enfants de se confier. Venez à sa rencontre afin de découvrir les coulisses de son métier, ses inspirations et surtout les secrets derrière ces deux personnages.

Cette journée inédite aura lieu dans deux médiathèques, n’hésitez pas à vous y inscrire ! Chacune de ces rencontres sera suivie d’un temps de dédicace et de jeu afin de tester vos connaissances sur les liens qui unissent Max et Lili. Des petites surprises proposées par la librairie l’Expérience seront à gagner et il sera possible d’acheter les livres sur place. Avec la participation de la librairie BD Expérience (espace vente).

TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon

Crédits photo : © Éditions Calligram

Par Revue Topo

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