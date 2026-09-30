Boire, aimer, écrire : transformer l’ivresse en poésie

Le dispositif est rudimentaire, presque insolent de simplicité. Chaque fragment s’accroche à un cru avant de dériver ailleurs. Cette mécanique pourrait tourner au gimmick ; elle devient plutôt une manière d’ordonner le chaos. Chez Esnault, boire convoque, déplace, ressuscite. La mémoire ne suit aucune chronologie et n’en a cure. Elle bondit. « Perdre m’aide à naître et à mourir », écrit-il dès les premières pages : tout le recueil est déjà là, dans ce mouvement où perdre signifie encore éprouver quelque chose.

La langue suit le même régime. Pas de longues périodes bien repassées, peu de transitions protectrices : des coupes, des heurts, des accélérations. Une syntaxe qui semble vouloir surprendre la pensée avant qu’elle ne se rhabille. Autour d’une table, un repas entre proches devient ainsi « Instant volé au libéralisme ».

Quelques mots suffisent. La formule percute, puis l’auteur repart déjà vers autre chose. Une Loire, une cigarette, un souvenir amoureux, un morceau de musique. Le quotidien entre dans le poème sans passer par le vestiaire.

Ce qui pourrait n’être qu’un carnet de consommation devient alors un livre sur la présence. Ou plutôt sur sa difficulté. Esnault circule sans cesse entre l’envie d’en finir et une gourmandise presque féroce du monde. « Mon suicide précède tous mes textes », lâche-t-il.Ailleurs, le même homme constate : « Je confie ici que ma pulsion de vie est immense ».Il ne cherche pas à résoudre la contradiction. Heureusement. Il l’habite.

C’est précisément là que le recueil trouve sa justesse. L’alcool n’y reçoit ni auréole romantique ni procès moral. Il accompagne la joie et l’effondrement, les tablées et la solitude, la chaleur d’une rencontre comme la possibilité de s’absenter de soi. L’auteur sait parfaitement ce qu’il manipule. Les questions surgissent d’ailleurs frontalement : quand la consolation devient-elle enfermement ? À quel moment l’ivresse cesse-t-elle d’ouvrir pour commencer à détruire ? Le texte laisse ces interrogations ouvertes, avec davantage de lucidité que ne le laisserait croire son titre bravache.

Et puis il y a les autres. Beaucoup. Les amis cabossés, un père de 89 ans, les amoureuses d’hier, celles qui demeurent dans la mémoire, celles qui existent encore dans le présent. Le monde d’Esnault n’est jamais aussi convaincant que lorsqu’il quitte un instant son propre vertige pour regarder quelqu’un. Un repas, une main, une conversation, une photographie suffisent alors à faire remonter cette idée rudimentaire et considérable : être là n’est peut-être pas rien.

Sa bibliothèque accompagne ce mouvement. Bukowski, Duras, Jean-Pierre Martinet, Iggy Pop, Jean-Louis Murat, Allain Leprest, Thomas Vinterberg ou Leonard Cohen passent dans les pages moins comme références savantes que comme convives supplémentaires. La culture n’est pas exposée, elle est ingérée. Musique, cinéma, littérature participent d’une même tentative pour agrandir l’existence. À propos de son propre projet, Esnault formule d’ailleurs une ligne de fuite très claire : « Raconter sa vie, non, décrire un monde fini ». L’autobiographie n’a d’intérêt qu’à condition de déborder celui qui l’écrit.

Cette profusion possède son revers, léger mais réel. La succession des noms, des chansons, des bouteilles et des souvenirs peut parfois saturer le paysage. Certains fragments gagneraient presque à laisser davantage de blanc autour d’eux. Mais cette abondance appartient aussi profondément au projet : Esnault écrit comme il accumule les preuves que quelque chose a eu lieu. Une rencontre. Un livre. Une bouche embrassée. Une soirée. Un père encore vivant. Même les répétitions finissent par prendre valeur de rituel.

Ce qui reste, finalement, tient moins à l’alcool qu’à une éthique bricolée de la survivance. Pas de programme, encore moins de sagesse prête à servir. Simplement cette conviction : « L’impossible se grignote par le rire/& par la joie ».Elle pourrait résumer le volume. Continuer malgré la lucidité, aimer malgré les pertes, créer quand bien même tout paraît promis à l’effacement.

Car derrière les verres levés, c’est peut-être l’acte de créer qui constitue la véritable ivresse du recueil. Écrire pour ne pas disparaître tout à fait. Lire pour demeurer poreux au monde. Transmettre ensuite le geste, avec cette phrase qui tient presque lieu de dernière consigne : « C’est à votre tour d’écrire et de créer ».Chez Christophe Esnault, la bouteille se vide. La vie aussi. Reste à remplir la page avant.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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