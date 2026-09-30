Arnaud Labory nommé directeur du service de presse d'Albin Michel

Il pourra compter sur Aurélie Delfy et Sandrine Perrier-Replein pour la littérature française et étrangère, sur Agnès Olivo et Frédérique Pons pour les documents et les essais et sur Yasmine Ouannane pour la PQR, la Suisse et la Belgique.

« Rejoindre Albin Michel représente pour moi une responsabilité particulière : celle de servir une grande maison d’édition indépendante, ses autrices et ses auteurs. Je sais aussi la chance que j’ai de rejoindre une équipe composée d’attachées de presse aussi expérimentées », assure-t-il.

Et d'ajouter : « Je crois beaucoup à ce que nous pourrons construire ensemble et avec les autres services d’une maison qui s’est toujours distinguée par son accompagnement des auteurs, sa puissance commerciale et marketing et par son attention constante aux libraires. »

Arnaud Labory travaille depuis plus de vingt-cinq ans dans les relations presse, principalement dans les secteurs de l’édition et des institutions culturelles. Il a fondé, avec Anne Vaudoyer, l’agence de relations presse et publiques Anne & Arnaud.

Puis en 2019, La Bande, agence de communication dédiée à la culture, à l’édition et au spectacle. Il élargit alors son activité à la production en s’associant à Nedjma Van Egmond. Ils produisent ensemble des soirées caritatives pour Bibliothèques Sans Frontières, aux côtés d’Augustin Trapenard et Adrien Bosc.

Arnaud Labory a également accompagné la SNCF, la Fnac, le Festival Off Avignon et le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême. Il intervient à propos de l’influence et de la réputation à l’Université Paris Cité.

Arnaud Labory prendra ses fonctions le 2 novembre 2026.

Crédits photo © Anaïs Hervé

Par Nicolas Gary

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