Maboule : délicieux périple de transmission

« J’ai choisi de devenir trobairitz, entre autres, parce que je déteste être seule. Et quand j’en ai marre du bruit et de l’agitation, je peux repartir sur les routes, avec moi-même. Je suis de bonne compagnie pour moi-même. Le plus souvent je m’ennuie des conversations convenues qui m’empêchent d’inventer mes prochaines histoires. Je passe plus de temps à penser à ces péripéties imaginaires qu’à les déclamer en public. Mais les livres n’existent presque plus donc, tant que je ne perds pas l’usage de la parole, je colporte à l’oral les histoires qui disparaissent trop vite. »

Un beau jour, Maboule fait la rencontre d’une ânesse au milieu de marais salants. L’animale est seule, visiblement blessée et pleure d’une petite voix. Elle décide, très rapidement, de l’appeler Croûte – pour ses pâtes abimées, son état un peu piteux, sa tête attendrissante.

Sur son dos, une besace élimée : à l’intérieur, « un paquet de cartes postales humides qui affichaient diverses communes familières et dont les destinataires habitaient toutes dans un rayon de cinquante kilomètres ». Puis un autre paquet, cette fois exclusivement adressé à une certaine Joe, au lieu-dit de Tranche-Colline, à la fin du continent. Intriguée, Maboule s’invente une nouvelle casquette : celle de postière. La voici donc en route, pour une nouvelle aventure, cartes postales sous le bras, avec l’intention de transmettre à toutes les personnes concernées, la brave Croûte à ses côtés.

En chemin, Maboule fait la rencontre de Red, qui vit sur le canal ; mais aussi des Triplex – Stella, Félix et Georgie, une sacrée bande –, qui naviguent sur une vieille bicoque pleine de charme et se cuisinent des pancakes ; elle retrouve une âme chère à son coeur, qu’elle avait perdu de vue depuis si longtemps ; et elle découvre de nouvelles histoires sur ses mères, toutes ses mères, leur passé, leurs aventures, ce parking de plus de 60 étages qu’elles squattaient pour vivre, regarder des films, aimer, chanter… Le tout, en une semaine où chaque jour se teinte d’une couleur, d’une odeur.

Clara Pacotte s’impose comme une conteuse hors pair. Ici, le pire est passé, la dystopie a été effacée par des décennies de reconstruction. Chaque coin de la carte a laissé place à des communautés, des lieux pour tisser à nouveau du lien et faire place à une mémoire collective autre, plus joyeuse, plus soudée. (Le capitalisme ? Connaît pas.) Et, dans ce cas précis, une mémoire profondément ancrée dans la culture lesbienne. Pas un homme cis hétérosexuel à l’horizon – tant mieux, pour une fois.

Si Maboule ne se revendique pas comme une utopie à proprement parler, ce récit est écrit avec une lumière bien spécifique, une forme d’espoir. C’est une histoire des possibles : une histoire dans laquelle les gouines, celles à qui on n’a pas assez laissé la parole au fil des siècles, peuvent construire un narratif véridique, imaginaire, peu importe tant qu’il existe et qu’il grandit. À travers le regard d’une protagoniste aussi sensible que charmante, c’est avec beaucoup de tendresse qu’on découvre, chapitre après chapitre, ce à quoi notre monde pourrait aussi ressembler, si seulement on se laissait le temps de l’imaginer autrement…

Une pépite, comme on aimerait en lire plus souvent.

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com