L’écoute de cette sélection de chansons a joué un rôle crucial d’inspiration

Un enfant épris de lecture (au point que ma mère ait confisqué mes livres, menaçant de ne les rendre qu’à condition de mettre de la bonne volonté en cours de ski), mais qui n’avait rien à foutre de la musique. Un auteur musicobsédé qui profite souvent l’été du festival interceltique de Lorient, et qui tenait à inclure, à la fin de son roman d’horreur historique sur le théâtre, une liste des B.O. de films, albums de rock indus, de darksynth et de free-jazz, et CD de musiques romantique et contemporaine écoutés pendant l’écriture. Comment passe-t-on de l’un à l’autre ?

Le jour où l’eurodance a tout déclenché

Le déclic est étrange. Fin de collège, voyage scolaire en Espagne, dans un type d’endroit que j’allais pourtant apprendre à détester par mélomanie (une boîte de nuit). En fond, des exemples d’un genre musical que j’allais vite exécrer, aussi par mélomanie (ce qu’on appelle aujourd’hui l’eurodance, mais qui alors n’était que dance). Pourquoi ma passion est-elle née ce jour-là, dans ce décor ? Mystère.

Pour la suite, c’est plus clair. D’abord, rock US dit aujourd’hui « alternatif des 90 s », du grunge au néo-punk californien. Puis ces choses de l’enfance sont passées au second plan au profit de cousins plus stimulants : les punks français, Bérurier Noir, Ludwig Von 88, Garçons Bouchers, etc. ; les chanteurs dits « à textes », surtout Brassens et Renaud ; et déjà la musique celtique, facile à croiser au détour d’une vie de lycéen avide d’arts vivants dans les brumes océanes de ma Loire-Atlantique natale.

Ces découvertes sont aussi des histoires d’amitié et de partage. Enfin, l’arrivée à l’âge adulte, l’ouverture culturelle immense qu’a été la fac (toulousaine, elle), l’apprentissage autodidacte de la guitare, puis de l’harmonica, pour le plaisir de me la jouer Bob Dylan au quotidien (ou, aujourd’hui, aussi Jesse Welles), m’ont permis d’étendre mes horizons, de rendre les limites de mes passions musicales lointaines, indistinctes — même si elles existent indéniablement. Éclectique, pas éponge.

Quand écouter devient une manière d’écrire

Cette passion s’est traduite par des écrits — une recension d’ouvrages sur Dylan, pour la revue toulousaine d’études anglophones Caliban — et, pour sa sœur Miranda, cinq articles de forme plus libre. Un premier diptyque analyse l’élan communal de partage de musique en ligne, comme moyen de créer du lien, d’être solidaires, de s’apaiser mutuellement, au cours des pénibles mois de « distanciation sociale » connus lors du COVID.

Le premier article se concentre sur la sortie confinée de Breath & Hammer, magnifique album singulier et chaleureux du clarinettiste klezmer/free-jazz new-yorkais David Krakauer et de la pianiste classique et expérimentale sud-africaine Kathleen Tagg, et les cyber-moyens qu’ils ont déployés pour compenser leur absence de tournée de promo, et faire de cette sortie un moment de partage. Le second texte traite du ShantyTok, cette tendance virale de tiktokeurs anglophones, début 2021, à fusionner leurs vidéos pour créer des chorales virtuelles de chants de marins.

Le deuxième diptyque, c’est mes « promenades musicales » : des journaux de bord enchaînant des comptes rendus de concerts, entre analyse documentée et souvenirs impressionnistes, le premier à l’occasion d’un séjour de dix jours à la Nouvelle-Orléans, baigné de jazz et de musique cajun, le second, en deux parties, à l’occasion d’incursions au festival de Lorient et d’autres concerts croisés en Bretagne le même été.

Enfin, un dernier article rend hommage à feu François Hadji-Lazaro, en étudiant l’influence de plusieurs traditions folk du monde anglophone sur sa musique.

La bande-son secrète de Grand-Guignol

Si la présence explicite de musique est marginale, dans mon roman Grand-Guignol, les œuvres musicales listées à la fin font pour moi partie intégrante de ce livre. L’écoute de cette sélection a joué un rôle crucial d’inspiration, comme les visionnages et lectures d’œuvres pertinentes et la documentation historique.

En particulier la B.O. de Fabio Frizzi pour le film L’Au-Delà de Lucio Fulci. Écoutés un milliard de fois pendant que mon cerveau explorait le Grand-Guignol, les « arpèges dissonants » et le « chœur apocalyptique » du film de Fulci (comme les appelle Frizzi dans son autobiographie Backstage) sont pour moi la parfaite définition de l’ambiance de mon roman. J’ajouterai, pour les lecteurs détectives, qu’au milieu des nombreuses références cachées à toute l’histoire de l’horreur, y compris post-Grand Guignol, le roman comporte aussi des références cachées à certains artistes de punk rock français. Si, si.

Crédits photo © Cyril Camus

Par Auteur invité

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