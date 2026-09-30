Dites nom au name dropping, préférez la nominite

Il s'agit sans doute du terme le plus connu du grand public au sein de la liste publiée ce mardi 29 septembre. Le name dropping, soit le fait d'« émailler ses discours de noms de personnalités ou d'institutions reconnues en vue de s'en attribuer l'autorité ou de se prévaloir d'une familiarité avec elles », a désormais son équivalent en français.

La Commission d'enrichissement de la langue française avance ainsi le mot « nominite » pour remplacer l'expression anglaise, le suffixe -ite étant couramment utilisé dans le domaine médical pour désigner une inflammation...

Comme indiqué plus haut, les autres termes de la liste se rattachent plus strictement aux domaines de l'économie et de la finance. On trouve par exemple l'evergreen fund, auquel on peut préférer le « fonds perpétuel », soit un « [f]onds sans limitation de durée investi en actifs non cotés, dont le capital évolue dans le temps au gré des apports et des retraits des investisseurs ».

Mais aussi le decentralized exchange, ou DEX en abrégé, qui devient le « protocole d'échange décentralisé (PED) », soit la « [p]lateformisation des opérations financières qui repose sur des procédures informatiques décentralisées utilisant notamment des registres partagés et des protocoles d'échange décentralisé ». Qui a dit que l'économie était un domaine complexe ?

Notons enfin, dans un registre plus léger, la mention du memecoin, aussi appelé meme token, soit un « [c]yberjeton dont le nom reprend un élément culturel facilement identifiable, devenu viral dans l'internet, et dont la promotion s'appuie sur cet élément ». En français, on peut les désigner par l'expression « jeton mème » ou « cyberjeton mème ». Une blague qui peut rapidement mal tourner, cependant, la Commission rappelant au passage que les « jetons mèmes se prêtent particulièrement aux escroqueries aux cyberjetons ».

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Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

La liste complète est disponible ci-dessous ou à cette adresse, avec les définitions correspondantes.

Photographie : Les « planches » de Deauville, qui affichent des noms de célébrités (illustration, Fred Romero, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

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