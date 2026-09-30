Édition classique, crowdfunding ? “Choisir le modèle le plus juste pour chaque œuvre

Pourquoi choisir l’édition indépendante quand on est aussi publié par des maisons traditionnelles ? C’est une question qu’on peut légitimement me poser à propos de MORLHED — L’Ombre des Primordiaux.

Mon parcours est celui d’un auteur hybride. J’ai connu l’édition traditionnelle, chez différents éditeurs, et je continue à croire à ce qu’elle peut apporter une importante plu value lorsqu’un livre, un auteur et une maison se rencontrent au bon moment.

Mais pour cette nouvelle duologie, j’ai choisi une autre voie. Et ce choix ne repose pas sur une seule raison. La première concerne Myrihandes lui-même.

Depuis plus de trois ans, cet univers — dont j’ai démarré la création en 2005 avant d’être publié en 2010 chez le Diable Vauvert — fait l’objet d’un projet d’adaptation cinématographique. Une petite équipe de production, passionnée et tenace, travaille à son développement, prospecte, rencontre des partenaires et cherche aujourd’hui à ouvrir le projet à la coproduction internationale.

Dans cette configuration, nous avons besoin de conserver une réelle liberté de mouvement autour de l’univers et de ses droits. Pour mon producteur, pouvoir présenter un ensemble cohérent, sans que certaines composantes de l’univers soient immobilisées pendant plusieurs années par des contrats distincts, constitue un enjeu très concret.

MORLHED est justement loin d’être un livre périphérique. C’est une vaste duologie qui remonte plusieurs siècles avant Myrihandes, qui éclaire une partie considérable de la mythologie, de l’histoire des peuples et des événements qui conduiront au monde de la trilogie originale.

Autrement dit : si Myrihandes continue son chemin vers l’écran, MORLHED fait désormais partie intégrante de cette architecture.

Il y a ensuite une deuxième réalité : le monde du livre traverse une période particulièrement difficile. En France, l’édition a encore reculé en 2025 : le chiffre d’affaires des éditeurs a baissé de 0,6 % et les volumes de 1,5 %. Les premiers mois de 2026 ont accentué cette tendance. Même le Syndicat national de l’édition souligne désormais la nécessité de réguler la production afin de préserver les marges et de ne pas saturer le marché.

Côté lecteurs, NielsenIQ BookData estime que les ventes de livres physiques neufs ont baissé de 2,5 % en volume en 2025, dans un marché de plus en plus polarisé autour de quelques très fortes ventes. Parmi les défis identifiés pour 2026 figure précisément la nécessité de rationaliser les politiques de publication.

Et derrière les livres, il y a les libraires. Le Syndicat de la librairie française parle désormais ouvertement d’une situation économique « en forte tension ». En 2025, le CNL a même relevé pour la première fois davantage de fermetures que d’ouvertures de librairies. L’étude Xerfi présentée en 2026 montre aussi combien les marges et la rentabilité des librairies indépendantes se sont contractées ces dernières années.

Dans cette économie-là, chaque livre doit parvenir à exister au milieu de milliers d’autres. La fameuse question de la « surproduction » est d’ailleurs désormais discutée par toute la filière : moins seulement sous l’angle du nombre de titres que sous celui, peut-être plus fondamental, du temps laissé à un livre pour rencontrer ses lecteurs.

Et puis il y a une troisième raison, probablement la plus personnelle : je veux rester proche de mes lecteurs. Le financement participatif me permet de leur montrer ce que je prépare, de leur expliquer où va leur soutien, de construire avec eux une édition, d’ajouter des choses au projet si la campagne le permet et, surtout, de conserver une relation directe.

Cette liberté implique évidemment davantage de travail, davantage de risques et une responsabilité beaucoup plus grande. Mais elle permet aussi de rester cohérent. Je l’ai déjà expérimenté avec Le Long Voyage de Farf. Un éditeur m’avait fait une proposition en 2024 pour ce spin-off de Myrihandes. Mais il souhaitait en modifier profondément la fin.

Sur un roman indépendant, j’aurais pu discuter, retravailler, chercher un compromis. J’ai d’ailleurs proposé deux versions remaniées. Mais ça ne suffisait pas, le dénouement devait être différent. Plus classique. Je ne pouvais pas. Cette fin était intimement liée à l’histoire générale de Myrihandes. La modifier aurait créé une incohérence avec ce qui existe déjà et avec ce qui devait venir ensuite. J’ai donc préféré refuser.

Pas par posture. Simplement parce qu’à un moment, un auteur doit aussi savoir ce qu’il accepte de modifier et ce qu’il ne peut plus modifier sans trahir son histoire. Et, par ricochet, les lecteurs qui lui ont fait confiance. C’est pour toutes ces raisons que MORLHED — L’Ombre des Primordiaux naîtra en financement participatif.

Pas contre l’édition traditionnelle. À côté d’elle. C’est tout le sens, pour moi, d’être un auteur hybride : choisir le modèle qui paraît le plus juste pour chaque œuvre plutôt que vouloir faire entrer toutes les œuvres dans le même modèle. Le 7 octobre, cette nouvelle aventure commencera sur Ulule. Une duologie de dark fantasy ample, sombre, politique et intime. Un retour aux origines de Myrihandes.

Et, je l’espère, une aventure que construiront avec moi celles et ceux qui suivent cet univers depuis longtemps… comme ceux qui auront simplement la curiosité de pousser pour la première fois les portes de la citadelle déchue. Parce que cette fois, elles sont encore debout. Les préinscriptions sont ouvertes.

Découvrir MORLHED et la page de préinscription Ulule

Par Auteur invité

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