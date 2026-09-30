Librairie : les négociations patinent, l'autorité administrative sollicitée

Les négociations annuelles obligatoires (NAO) de la branche Librairie s'annonçaient mouvementées, dans un contexte de hausses successives du coût de la vie et d'une contraction des ventes de livres. Mais aussi en raison d'une réorganisation de la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la librairie.

En effet, les résultats des dernières élections professionnelles, en 2025, ont conforté la place de la CGT comme premier syndicat du secteur, avec une audience de 48,16 %. À l'inverse, la CFDT a essuyé un recul drastique, passant d'une audience de 40,46 % en 2021 à 24,43 % lors des dernières élections professionnelles. Or, la première dénonçait systématiquement les accords conclus par la seconde avec le SLF...

Sans surprise, le syndicat patronal se retrouve donc, en 2026, face à un front uni d'organisations syndicales aux revendications bien plus fermes. CGT, SUD Culture Solidaires et Force ouvrière cosignent ainsi un courrier adressé à la Direction générale du travail (DGT), daté du 29 septembre et qu'ActuaLitté a pu consulter, dans lequel elles pointent « une négociation [qui] apparaît aujourd'hui bloquée ».

La réunion du 8 septembre, précédée par une mobilisation des salariés de la branche, s'est « soldée par un échec », constate encore l'intersyndicale. Cette dernière y avait apporté un certain nombre de revendications, sur les montants des salaires, évidemment, mais aussi concernant les congés pour événements familiaux ou de deuil, ceux octroyés grâce à l'ancienneté dans l'entreprise, le congé proche aidant ou celui accordé au titre de la santé hormonale, ou encore le versement d'un 13e mois.

Une grille sans « véritable hiérarchie salariale »

Dans son courrier envoyé à la DGT, l'intersyndicale détaille la proposition du SLF, qui « consistait à positionner le premier niveau de la nouvelle grille à seulement 12 euros bruts mensuels au dessus du SMIC, avec une progression d'environ 11 euros bruts mensuels entre les différents niveaux ». Pour les syndicats de salariés, cet « écart de moins de 100 euros bruts mensuels entre les 5 échelons de la catégorie employés » est particulièrement dommageable, puisqu'il « ne permet pas de rétablir une véritable hiérarchie salariale attractive au sein de la grille ».

À LIRE - Une grève des libraires, pour “faire souffler un vent nouveau sur la branche”

En effet, comme l'avait souligné ActuaLitté dès la fin d'année 2024, les salaires d'entrée, dans la branche Librairie, sont faibles, mais la catégorie employés souffre en plus d'une progression minime des salaires. Autrement dit, les années passent, les employés gagnent en expérience et participent à la fidélisation de la clientèle, mais leur rémunération stagne.

L'intersyndicale déplore également, auprès de la DGT, que « l'immense majorité » de ses autres propositions ait été « balayée par l'organisation patronale ». Interrogé, le Syndicat de la librairie française nous avait indiqué que, « les négociations étant encore en cours, le SLF n'estime pas opportun de s’exprimer à ce stade ».

La CGT, Force ouvrière et SUD Culture Solidaires sollicitent « la présence d'un représentant de la DGT lors de ces réunions sous la forme de commissions mixtes paritaires, afin de contribuer à la bonne compréhension du cadre légal et réglementaire applicable à la négociation de branche et, plus largement, de favoriser la poursuite d'un dialogue social effectif au sein de la branche ».

Un ou une nouvelle participante pourrait donc s'ajouter à la prochaine réunion, programmée au jeudi 15 octobre prochain, à l'Hôtel de Massa, dans le 14e arrondissement, siège du SLF.

Photographie : Librairie La Friche, en 2016 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com