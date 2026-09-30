En attendant The Witcher 4, Wild Hunt revu et amélioré

Dans les livres d'Andrzej Sapkowski (parus en France chez Bragelonne dans des traductions de Laurence Dyèvre et Caroline Raszka-Dewez, notamment), Geralt de Riv ne fait pas son âge, et CD Projekt Red fait en sorte que The Witcher 3: Wild Hunt non plus...

Ainsi, 11 ans après sa date de sortie originale sur PC, le titre fait son grand retour, dans une version améliorée, aussi bien au niveau graphique qu'ergonomique, avec de nouvelles mécaniques de jeu, plus modernes.

Rappelons que cette sortie remastérisée précède de quelques mois celle d'une nouvelle extension, Songs of the Past, prévue pour 2027. Geralt de Riv devrait ensuite céder la place à Ciri, sa fille adoptive, personnage central de The Witcher 4, attendu en 2028.

Par Antoine Oury

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