Armelle Hérisson, Prix Noir de l'Histoire 2026 pour La mort malgré lui

Le Noir de l'Histoire récompense chaque année « un polar ou roman noir francophone dans lequel les événements historiques jouent un rôle majeur ». En 2026, il revient donc à Armelle Hérisson pour son livre paru en janvier dernier. La mort malgré lui faisait partie d'une sélection de 6 ouvrages, révélée en juillet dernier.

Un village en Hongrie, 1944. De jeunes hommes sont enrôlés contre leur gré dans la Waffen-SS. Isère, 1980. Huit femmes sont enlevées puis tuées pour un projet artistique macabre. Toulouse, 1986. Martine Escadeillas disparaît mystérieusement. Laval, 1987. Le corps d'une journaliste parisienne est retrouvé, nu et couvert de sang, au pied d'une cité HLM tranquille. Séquestrée à plusieurs centaines de kilomètres de chez elle, elle semble avoir été tuée alors qu'elle tentait de s'enfuir. Pourquoi était-elle retenue prisonnière ? Par qui ? Le commissaire Ralu et sa brigade espèrent trouver la réponse dans les dossiers d'enquête de la victime. – Le résumé de l'éditeur pour La mort malgré lui

Selon la définition de Thomas Cantaloube, président du jury, « le roman noir ne connaît pas de frontières historiques. Mais le roman noir ne peut être un simple récit à énigme, pas plus qu'une enquête policière ou citoyenne visant à élucider un crime, ni un écrit conçu pour susciter le frisson. Le roman noir est avant tout, dans son essence, politique et social. Il s'intéresse à la généalogie du crime plus qu'à la transgression ou à l'enquête pour le résoudre. Avec un engagement de la part de son auteur, le roman noir entend remonter aux racines du mal pour les dénoncer. »

Sous sa présidence, le jury réunissait David Hury (lauréat 2025), Vincent Ejarque (lauréat 2024), Valérie Bernabotto (professeur d'histoire), Catherine Chauchard (ancienne directrice de la BILIPO), Yannick Dehée (directeur de Nouveau monde éditions), Antoine Favron (vice-président du Centre Européen de Promotion de l'Histoire), Émilie Geai (directrice de cabinet auprès du président d'Agglopolys), Isabelle Heullant-Donat (professeur à l’Université de Reims-Champagne-Ardennes), Dominique Manotti (autrice), Lionella Gallard (vice-présidente d'Agglopolys en charge de la culture), Natacha Levet (enseignante chercheuse à l’Université de Limoges) et Danielle Thiery (ancienne commissaire divisionnaire, autrice).

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Le prix est doté de 3000 € et sera remis par Christophe Degruelle, président d’Agglopolys, la Communauté d’agglomération de Blois.

L'année dernière, le lauréat était donc David Hury pour Beyrouth Forever, publié aux éditions Liana Levi.

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Photographie : F.Mantovani © Éditions Gallimard

Par Dépêche

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