Icebreaker : le phénomène BookTok de Hannah Grace adapté en série par Netflix

Anastasia vise une carrière olympique en patinage artistique, Nate, vedette du campus, espère rejoindre la NHL. Lorsqu’un incident oblige leurs équipes à utiliser la même patinoire, la cohabitation sportive fait rapidement déborder leur relation hors de la glace.

Près de cinq millions d’exemplaires

Avant Netflix, Icebreaker s’est imposé grâce à un parcours largement alimenté par BookTok. Selon les chiffres communiqués par la plateforme, le livre a passé 70 semaines consécutives dans la liste des meilleures ventes du New York Times et approche les cinq millions d’exemplaires écoulés dans le monde. Il a été traduit dans 24 langues et distribué dans 34 territoires.

En France, Icebreaker s'est vendu à 128.283 exemplaires selon Edistat, tandis que l’édition de poche, parue en janvier 2025, à 67.110. La version originale en anglais, éditée par Simon & Schuster, compte elle aussi 20.860 ventes sur le marché français.

Le roman ouvre la série Maple Hills, composée à ce stade de trois volumes. Hannah Grace a poursuivi avec Wildfire, centré sur Russ Callaghan et Aurora Roberts, puis Daydream, autour d’Henry Turner et Halle Jacobs. Les histoires changent de couple mais restent liées au même campus et, pour une partie d’entre elles, à son équipe de hockey.

Le 28 septembre, Netflix a dévoilé les deux interprètes principaux : Daisy Jelley jouera Anastasia Allen. L’actrice britannique est notamment apparue dans How to Have Sex, How to Date Billy Walsh et la série Netflix Geek Girl. Face à elle, Connor Simos prêtera ses traits à Nate Hawkins, qui a notamment joué dans Subversion.

Le reste de la distribution réunit Gabriel Tierney (Rivals, Enola Holmes 2) dans le rôle d’Aaron, Auliʻi Cravalho (Moana) dans celui de Lola, l’athlète professionnel Peter Berry en Robbie, Chaneil Kular (Sex Education, The Accused) en JJ, Devin Craig (The Sex Lives of College Girls, Maize) en Henry et Aidan Shaw (We Were Liars, Heated Rivalry) en Russ.

La série est créée et produite par Jade Halley Bartlett, scénariste de Miller’s Girl et de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Amanda Lasher, passée notamment par Gossip Girl, en est la showrunneuse - autrement dit, la principale responsable créative et éditoriale du programme -, scénariste et productrice exécutive. Hannah Grace participe elle aussi au projet comme productrice exécutive, aux côtés d’Alex Cooper, Matt Kaplan et Mina Lefevre pour Unwell Productions.

Jinny Howe, responsable des séries scénarisées pour Netflix aux États-Unis et au Canada, expliquait lors de l’annonce du projet que la plateforme entendait prolonger son travail autour des adaptations de romances littéraires à succès.

Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée. Netflix n’a pas non plus communiqué, à ce stade, le nombre d’épisodes. Le projet dispose en revanche désormais de son duo principal et d’une équipe créative.

Crédits photo : gauche à droite, Daisy Jelley, Connor Simos, Gabriel Tierney, Auliʻi Cravalho, Peter Berry, Chaneil Kular, Devin Craig et Aidan Shaw.

Par Hocine Bouhadjera

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