Qui a écrit la meilleure page 111 de la rentrée 2026 ? Les six ouvrages en lice

Les six pages 111 sélectionnées :

Diaty Diallo, Darya & Dounya (Éditions du Seuil)

Adèle Haenel, Viser juste (L’Arche)

Jean-Pierre Montal, La Peau neuve (Éditions Séguier)

Polina Panassenko, À voix haute (Éditions de l’Olivier)

Camille Pelletier, Un ange passe (Le Nouvel Attila)

Antoine Philias, Bungalow (Éditions Asphalte)

Le jury a établi cette sélection après avoir examiné, sans connaître ni les auteurs ni les titres, les pages 111 des ouvrages reçus. Le prix, qui se présente lui-même comme « le plus sérieusement absurde » de la rentrée littéraire, ne juge donc ni l’ensemble d’un roman ni son intrigue, mais une seule page choisie selon un numéro fixé à l’avance.

1,11 € et une page encadrée

Le lauréat ou la lauréate reçoit sa page 111 encadrée et signée par les membres du jury, ainsi qu’une dotation de 1,11 €, traditionnellement remise en 111 pièces d’un centime.

La délibération finale se déroulera le mercredi 11 novembre 2026 à 20h11 dans la cale de la péniche Anako. Cette année, un Prix du Public sera également attribué pendant la cérémonie. Un Prix des Détenus s’ajoute au dispositif, en partenariat avec la maison d’arrêt de Besançon.

Aux dernières nouvelles, le jury était coordonné par Marie Bonnisseau et réunissait Alexandre Bord, Amandine Labansat, Gilles Marchand, Flora Moricet et Camille Tomasicchio.

La récompense succédera à celle attribuée en 2025 à Hélène Laurain pour la page 111 de Tambora (Verdier). Le Prix du Public avait alors distingué auror.404 pour Maisons d’enfance (Burn~Août).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix de la Page 111

Par Hocine Bouhadjera

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