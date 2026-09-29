Qui a écrit la meilleure page 111 de la rentrée 2026 ? Les six ouvrages en lice

Créé en 2012 autour de Richard Gaitet et de Radio Nova, le Prix de la Page 111 a retenu six ouvrages de la rentrée littéraire francophone pour son édition 2026. Fidèle à son principe, le jury n’a lu que les pages 111 des livres, anonymisées avant délibération. Le choix final sera effectué en public le 11 novembre à 20h11, à bord de la péniche Anako, à Paris.
Le 29/09/2026 à 17:20 par Hocine Bouhadjera
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Publié le :
29/09/2026 à 17:20
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Les six pages 111 sélectionnées :
Diaty Diallo, Darya & Dounya (Éditions du Seuil)
Adèle Haenel, Viser juste (L’Arche)
Jean-Pierre Montal, La Peau neuve (Éditions Séguier)
Polina Panassenko, À voix haute (Éditions de l’Olivier)
Camille Pelletier, Un ange passe (Le Nouvel Attila)
Antoine Philias, Bungalow (Éditions Asphalte)
Le jury a établi cette sélection après avoir examiné, sans connaître ni les auteurs ni les titres, les pages 111 des ouvrages reçus. Le prix, qui se présente lui-même comme « le plus sérieusement absurde » de la rentrée littéraire, ne juge donc ni l’ensemble d’un roman ni son intrigue, mais une seule page choisie selon un numéro fixé à l’avance.
Le lauréat ou la lauréate reçoit sa page 111 encadrée et signée par les membres du jury, ainsi qu’une dotation de 1,11 €, traditionnellement remise en 111 pièces d’un centime.
La délibération finale se déroulera le mercredi 11 novembre 2026 à 20h11 dans la cale de la péniche Anako. Cette année, un Prix du Public sera également attribué pendant la cérémonie. Un Prix des Détenus s’ajoute au dispositif, en partenariat avec la maison d’arrêt de Besançon.
Aux dernières nouvelles, le jury était coordonné par Marie Bonnisseau et réunissait Alexandre Bord, Amandine Labansat, Gilles Marchand, Flora Moricet et Camille Tomasicchio.
La récompense succédera à celle attribuée en 2025 à Hélène Laurain pour la page 111 de Tambora (Verdier). Le Prix du Public avait alors distingué auror.404 pour Maisons d’enfance (Burn~Août).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Prix de la Page 111
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 21/08/2026
384 pages
Seuil
22,00 €
Paru le 21/08/2026
144 pages
L'Arche Editions
17,00 €
Paru le 20/08/2026
192 pages
Séguier Editions
19,50 €
Paru le 21/08/2026
272 pages
Editions de l'Olivier
19,50 €
Paru le 21/08/2026
208 pages
Le Nouvel Attila
19,50 €
Paru le 21/08/2026
304 pages
Asphalte Editions
21,00 €
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