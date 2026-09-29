Hachette Livre réorganise sa gouvernance internationale à partir de 2027

Actuellement CEO d’Hachette UK et d’Hachette Book Group, David Shelley deviendra Global Advisor auprès d’Arnaud Lagardère, président-directeur général d’Hachette Livre, et de Jean-Christophe Thiery, directeur général délégué. Il sera chargé du développement de nouveaux marchés et d’offres numériques à l’échelle mondiale, des synergies entre les différentes implantations du groupe et du pilotage des opérations de fusion-acquisition.

Il conservera parallèlement un rôle de supervision sur les deux principales branches anglophones en devenant président exécutif d’Hachette UK et de Hachette Book Group. David Shelley dirige Hachette UK depuis 2018 et avait étendu ses fonctions à Hachette Book Group, aux États-Unis, le 1er janvier 2024, dans le cadre d’une première réorganisation des marchés anglophones.

« Nous sommes ravis de travailler encore plus étroitement avec David dans ses nouvelles fonctions. Portés par le succès exceptionnel de nos divisions anglo-saxonnes ces dernières années, nous comptons sur son rôle clé pour renforcer la collaboration internationale au sein du Groupe, diffuser nos savoir-faire et développer de nouvelles synergies au service de nos ambitions de croissance », indique Arnaud Lagardère.

Katie Espiner et Ben Sevier prennent les commandes

Cette évolution entraîne deux nominations à la tête des principales filiales anglophones du groupe. Au Royaume-Uni, Katie Espiner deviendra CEO d’Hachette UK, autrement dit responsable de la direction opérationnelle de l’ensemble des activités britanniques. Entrée dans le groupe en 2015 à la tête d’Orion Publishing Group, elle supervise aujourd’hui une grande partie des maisons destinées au grand public, parmi lesquelles Headline, Hodder & Stoughton, John Murray Press, Little, Brown, Orion ou Quercus.

Aux États-Unis, Ben Sevier prendra de la même manière la direction de Hachette Book Group, la branche américaine d’Hachette Livre. Actuellement président et publisher de Grand Central Publishing Group, il travaille dans le groupe depuis 2017 et supervise plusieurs marques éditoriales, notamment Grand Central Publishing, Hachette Nashville et Union Square & Co. En clair, Katie Espiner et Ben Sevier assureront désormais la gestion quotidienne des activités britannique et américaine, tandis que David Shelley conservera un rôle de supervision plus large.

La réorganisation concerne aussi le siège d’Hachette Livre. Philippe Lamotte, directeur exécutif de la branche chargée des opérations, du numérique et du développement commercial, entrera au Comité exécutif international (COMEXI) le 1er janvier 2027.

Cette instance réunit les principaux dirigeants du groupe et participe aux décisions stratégiques à l’échelle mondiale. Son arrivée doit notamment renforcer la place des sujets liés à l’informatique, à la distribution et au fonctionnement opérationnel dans ces arbitrages.

« Cette évolution de notre gouvernance concrétise notre volonté de fédérer nos talents à l’échelle internationale et de mutualiser nos meilleures pratiques. L’arrivée au COMEXI de Philippe Lamotte, fort de son expérience en systèmes d’information et en opérations, renforcera notre agilité et viendra soutenir la transformation durable de nos activités », explique Jean-Christophe Thiery.

Filiale de Lagardère, le groupe se présente comme le troisième groupe d’édition grand public mondial. Il rassemble plus de 200 marques, publie environ 15.000 nouveautés par an et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,001 milliards € en 2025. Hachette Livre indique être numéro un en France, numéro deux au Royaume-Uni et numéro trois en Espagne et aux États-Unis dans l’édition grand public.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Hocine Bouhadjera

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