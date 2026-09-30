Morgane Moncomble : deux romans, deux adaptations, un phénomène éditorial

Les lecteurs de la saga Seasons connaissent désormais les visages qui prêteront leurs traits aux personnages imaginés par Morgane Moncomble. Disney+ a confirmé Zélie Charton dans le rôle de Camélia, Paolo Luka-Noé dans celui de Lou, Marcel Thompson dans les rôles des jumeaux Amaury et Théophile (alias Rory et Alastair), Yara Charry pour Stella (alias Skye) et Simon Rérolle pour Gidéon.

L’adaptation prend quelques libertés pour le synopsis. Plusieurs personnages changent de noms : Rory devient Amaury, Alastair devient Théophile et Skye devient Stella, sans que Disney+ n’en précise la raison. Le projet se présente simplement comme une « nouvelle proposition », permettant de (re)découvrir l’histoire sous un autre regard.

Dans le roman, Camélia, future avocate passionnée par les affaires criminelles non résolues, voit son passé ressurgir lorsque le corps de Rory, élève d’un prestigieux institut, est retrouvé sans vie. Lou, élément de son passé qu’elle préférerait oublié, devient alors le principal suspect. Une enquête qui mêle secrets, blessures anciennes et sentiments, au cœur du premier volume de Seasons, publié en 2023 chez Hugo Publishing.

La série est produite par UGC Fiction et Lady Fiction, sociétés du groupe UGC. Créée par Hélène Faure et Marie Manand, elle est réalisée par Sarah Heitz de Chabaneix et Julie Rohart. Elle sera proposée prochainement, en exclusivité, sur Disney+, sans date de diffusion annoncée à ce stade.

</center>

Un succès construit dans la durée

Si Disney+ s’empare aujourd’hui de cette histoire, c’est aussi parce que Seasons s’est déjà constitué un important lectorat. La platforme avance que la saga, composée de quatre romans — Un automne pour te pardonner, Un hiver pour te résister, Un printemps pour te succomber et Un été pour te retrouver — a atteint près de 1,7 million de lecteurs en France. Le premier tome a également été traduit dans plus de dix pays, parmi lesquels les États-Unis, l’Espagne, l’Allemagne et les Pays-Bas.

Cette réussite s’inscrit dans une trajectoire progressive : repérée sur Wattpad, Morgane Moncomble est signée par Hugo en 2017, alors âgée de 21 ans. Ses romans, parmi lesquels Viens, on s’aime, Aime-moi, je te fuis, Nos âmes tourmentées, L’As de cœur, ou Falling Again, installent progressivement son nom dans le paysage de la New Romance. Selon Edistat, elle aurait écoulé aujourd’hui plus de 3,6 millions d’exemplaires de ses ouvrages.

France Télévisions avait déjà ouvert la voie

Avant l’annonce de Disney+, une autre œuvre de Morgane Moncomble avait déjà été annoncée à l'écran. En juillet, France Télévisions confirmait l’adaptation d’Aime-moi, je te fuis, son roman publié chez Hugo en 2018.

Pas de série, cette fois, mais un téléfilm de 90 minutes, produit par La Méridienne. Clara Lemaire Anspach et Justine Kim Gautier signent le scénario, tandis que Marine Colomies assure la réalisation. La diffusion est prévue au cours de la saison 2026-2027. Deux salles, deux ambiances, mais une même romancière, qui d’ailleurs travaille sur les deux projets audiovisuels.

</center>

De Seasons à Inheritance

Tandis que ses romans changent de support, Morgane Moncomble suit sa veine, dans une romance historique aux accents de polar. La Vengeance de la veuve noire, deuxième tome de sa trilogie Inheritance, chez Hugo Roman, est paru ce 2 septembre. La semaine passée, 9554 lectrices et lecteurs se l’étaient procuré.

L’ouvrage se déroule à Londres en 1812 : Wisteria exerce le métier d’apothicaire mais devient, dans l’ombre, la « Veuve Noire », une empoisonneuse qui aide des femmes à se débarrasser de leurs bourreaux. Lorsqu’un autre tueur commence à sévir dans la capitale, elle croise la route de William, déterminé à mettre fin à ses crimes.

Crédits photo : Morgane Moncomble (Lou Boury, Hugo Publishing)

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com