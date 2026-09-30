Morgane Moncomble : deux romans, deux adaptations, un phénomène éditorial

Disney+ a officialisé, le 28 septembre dernier, le casting d’Un automne pour te pardonner, adaptation du premier tome de la saga Seasons de Morgane Moncomble. Alors que le tournage a débuté cet été, le projet vient s’ajouter à une autre adaptation annoncée quelques mois plus tôt par France Télévisions. En 2026, deux romans de Morgane Moncomble prennent le chemin des écrans, tandis que l’autrice continue d’élargir sa présence en librairie.
Le 30/09/2026 à 16:22 par Lina Tinel-Sebie
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30/09/2026 à 16:22
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Les lecteurs de la saga Seasons connaissent désormais les visages qui prêteront leurs traits aux personnages imaginés par Morgane Moncomble. Disney+ a confirmé Zélie Charton dans le rôle de Camélia, Paolo Luka-Noé dans celui de Lou, Marcel Thompson dans les rôles des jumeaux Amaury et Théophile (alias Rory et Alastair), Yara Charry pour Stella (alias Skye) et Simon Rérolle pour Gidéon.
L’adaptation prend quelques libertés pour le synopsis. Plusieurs personnages changent de noms : Rory devient Amaury, Alastair devient Théophile et Skye devient Stella, sans que Disney+ n’en précise la raison. Le projet se présente simplement comme une « nouvelle proposition », permettant de (re)découvrir l’histoire sous un autre regard.
Dans le roman, Camélia, future avocate passionnée par les affaires criminelles non résolues, voit son passé ressurgir lorsque le corps de Rory, élève d’un prestigieux institut, est retrouvé sans vie. Lou, élément de son passé qu’elle préférerait oublié, devient alors le principal suspect. Une enquête qui mêle secrets, blessures anciennes et sentiments, au cœur du premier volume de Seasons, publié en 2023 chez Hugo Publishing.
La série est produite par UGC Fiction et Lady Fiction, sociétés du groupe UGC. Créée par Hélène Faure et Marie Manand, elle est réalisée par Sarah Heitz de Chabaneix et Julie Rohart. Elle sera proposée prochainement, en exclusivité, sur Disney+, sans date de diffusion annoncée à ce stade.
Si Disney+ s’empare aujourd’hui de cette histoire, c’est aussi parce que Seasons s’est déjà constitué un important lectorat. La platforme avance que la saga, composée de quatre romans — Un automne pour te pardonner, Un hiver pour te résister, Un printemps pour te succomber et Un été pour te retrouver — a atteint près de 1,7 million de lecteurs en France. Le premier tome a également été traduit dans plus de dix pays, parmi lesquels les États-Unis, l’Espagne, l’Allemagne et les Pays-Bas.
Cette réussite s’inscrit dans une trajectoire progressive : repérée sur Wattpad, Morgane Moncomble est signée par Hugo en 2017, alors âgée de 21 ans. Ses romans, parmi lesquels Viens, on s’aime, Aime-moi, je te fuis, Nos âmes tourmentées, L’As de cœur, ou Falling Again, installent progressivement son nom dans le paysage de la New Romance. Selon Edistat, elle aurait écoulé aujourd’hui plus de 3,6 millions d’exemplaires de ses ouvrages.
Avant l’annonce de Disney+, une autre œuvre de Morgane Moncomble avait déjà été annoncée à l'écran. En juillet, France Télévisions confirmait l’adaptation d’Aime-moi, je te fuis, son roman publié chez Hugo en 2018.
Pas de série, cette fois, mais un téléfilm de 90 minutes, produit par La Méridienne. Clara Lemaire Anspach et Justine Kim Gautier signent le scénario, tandis que Marine Colomies assure la réalisation. La diffusion est prévue au cours de la saison 2026-2027. Deux salles, deux ambiances, mais une même romancière, qui d’ailleurs travaille sur les deux projets audiovisuels.
Tandis que ses romans changent de support, Morgane Moncomble suit sa veine, dans une romance historique aux accents de polar. La Vengeance de la veuve noire, deuxième tome de sa trilogie Inheritance, chez Hugo Roman, est paru ce 2 septembre. La semaine passée, 9554 lectrices et lecteurs se l’étaient procuré.
L’ouvrage se déroule à Londres en 1812 : Wisteria exerce le métier d’apothicaire mais devient, dans l’ombre, la « Veuve Noire », une empoisonneuse qui aide des femmes à se débarrasser de leurs bourreaux. Lorsqu’un autre tueur commence à sévir dans la capitale, elle croise la route de William, déterminé à mettre fin à ses crimes.
Crédits photo : Morgane Moncomble (Lou Boury, Hugo Publishing)
Par Lina Tinel-Sebie
Contact : avantparution@actualitte.com
Paru le 20/09/2023
256 pages
Hugo et Compagnie
17,00 €
Paru le 25/10/2018
480 pages
Hugo et Compagnie
17,00 €
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Depuis le 7 septembre dernier, la station France Culture diffuse une série sonore en 10 épisodes qui adapte Le Grand Monde, roman de Pierre Lemaitre (Calmann-Lévy, 2022). L'œuvre est à écouter sur France Culture, du lundi au vendredi, ou sur l’application Radio France.
10/09/2026, 15:24
La mini-série Rimbaud Verlaine — Une saison en enfer, réalisée par Jean-Pierre Améris, se concrétise. Le tournage a démarré ce 7 septembre, et se poursuivra jusqu'au 29 octobre prochain dans les régions Hauts-de-France, Grand Est et en Belgique. Félix Moati et Neven Carron sont en haut de l'affiche.
09/09/2026, 11:16
La rentrée ne se limite pas aux livres : elle concerne aussi Books. Après la pause estivale, la Booksletter reprend son rythme ce samedi 5 septembre, accompagnée d’un site entièrement repensé. Navigation accélérée, archives mieux accessibles, moteur de recherche renforcé et nouvelle organisation éditoriale : cette refonte marque surtout une nouvelle étape dans le développement du média, avec l’ambition d’élargir ses contenus et de consolider son modèle économique.
06/09/2026, 07:00
Lutter. Bousculer. Se libérer. Face à la concentration croissante des pouvoirs dans l'édition, la presse et la culture. Face à de nouveaux défis, aussi, dans le monde des lettres, des écrivains se mobilisent ! C'est là tout le programme de La Grande Librairie : Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce 9 septembre, sur France 5, à 21h05.
05/09/2026, 09:44
La saison 2026-2027 d'Arte sera aussi littéraire. Outre un certain nombre de séries et de films adaptés d'œuvres, des documentaires reviendront sur des titres en particulier, des personnages et sur celles et ceux qui font ces récits.
04/09/2026, 16:23
Sur arte.tv du 20 septembre 2026 au 25 avril 2027 et sur la chaine Arte le dimanche 27 septembre 2026 à 23h40, Gomorra, manifeste anti-mafia, reviendra sur la publication du livre de Roberto Saviano. Ce documentaire inédit de la collection « Avant/après » évoquera aussi l’onde de choc politique, médiatique et culturelle que l'ouvrage a provoquée en Italie.
04/09/2026, 13:10
La chaine franco-allemande Arte a présenté, ce jeudi 3 septembre, sa saison 2026-2027. Familière des adaptations tirées de livres d'auteurs du monde entier, elle n'a pas failli à sa réputation. Des textes de Michelle Sacks, Erri De Luca, ou encore Theodor Storm, changés en fictions audiovisuelles, seront prochainement diffusés.
04/09/2026, 10:04
Le groupe de presse belge Rossel est entré en négociations exclusives pour racheter environ 80 % du Groupe Sud Ouest (GSO), aujourd’hui contrôlé par la famille Lemoîne. Si l’opération aboutit, Rossel prendrait donc le contrôle du quotidien Sud Ouest et des autres activités du groupe, parmi lesquelles figurent les Éditions Sud Ouest.
03/09/2026, 17:58
Période enthousiasmante pour certains, agaçante pour d'autres, la rentrée littéraire se caractérise par un embouteillage de parutions. Quelques figures de France Culture proposent leurs sélections, afin de faciliter les découvertes et, peut-être, les coups de cœur partagés...
03/09/2026, 10:46
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